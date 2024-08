Właściwości kreatyny – skąd czerpać i czym jest

6 sierpnia 2024, 20:36

Sprawdź, skąd czerpać kreatynę w pożywieniu i jako suplement. Jak kreatyna wpływa na organizm – zestawienie suplementów i ich właściwości.

Jak kreatyna i inne suplementy wpływają na organizm człowieka?

W mediach i u lekarzy często słyszymy, że bez odpowiedniej suplementacji można łatwo nabawić się różnego rodzaju chorób. Suplementacja w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie, ponieważ różnego rodzaju niedobory witamin i składników odżywczych, których brak w przetworzonym jedzeniu, coraz częściej musimy dostarczać innymi sposobami.

Brak odpowiedniej dawki witamin i minerałów w ciele człowieka spowodowany jest jego nieodpowiednią dietą. Witaminy, kreatyna i inne tego typu są szczególnie narażone na niedobory. Już teraz sprawdźmy, jak przykładowa kreatyna i jej niedobór wpływa na organizm człowieka. Sprawdzimy również działanie innych popularnych suplementów diety.

Czym jest kreatyna?

Tytułowa keratyna to podstawowy składnik diety sportowca, ale nie tylko. Kreatyna jako organiczny związek chemiczny odgrywa ważną rolę w dostarczaniu energii do komórek mięśniowych. Kreatyna jest oczywiście naturalnie produkowana przez organizm człowieka, jednak mogą występować jej niedobory.

Dość popularnym powodem niedoboru kreatyny jest ograniczanie mięs w diecie. Mięso to jedno z ważniejszych źródeł kreatyny, a gdy na przykład weganie i wegetarianie go nie spożywają, to szczególnie powinni zadbać o uzupełnienie kreatyny w organizmie.

Generalnie uważa się, że suplementacja kreatyną pozwala na szybsze uzupełnianie zapasów nośnika energii w komórkach, co prowadzi do poprawy wydolności fizycznej organizmu. To właśnie z tego powodu keratyna jest podstawowym suplementem diety każdego sportowca i powinna być badana i brana pod uwagę również u osób, które borykają się z brakiem energii w życiu codziennym.

Korzyści z suplementacji kreatyną

Najlepsi kulturyści i dietetycy zalecają, by odpowiednio zadbać o niedobory witamin i minerałów poprzez odpowiednią suplementację. Poszczególne sklepy i apteki, na przykład SDF, czy https://biaxol.com/pl/, mają w ofercie szereg różnych suplementów z przeznaczeniem dla sportowców i nie tylko.

Sprawdź, jak suplementacja kreatyną wpływa na organizm:

Przyśpiesza regenerację – jeśli masz męcząca prace lub często trenujesz, kreatyna może pomóc Ci w szybszej regeneracji organizmu. Ochrona komórek nerwowych – uważa się, że kreatyna ma właściwości neuroprotekcyjne i jest przydatna w leczeniu lub przynajmniej zapobieganiu chorób neurodegeneracyjnych. Poprawa wydolności – suplementacja kreatyną może znacząco poprawić wydolność w krótkotrwałych i intensywnych wysiłkach fizycznych. Wzrost masy mięśniowej – badania dowodzą, że kreatyna może wspomagać wzrost beztłuszczowej masy ciała.

Inne ważne i przydatne suplementy

Wspomniane wyżej kreatyna nie jest jedynym ważnym elementem w diecie człowieka. Jest też sporo innych składników odżywczych, których niedobory mogą mieć przełożenie na codzienne funkcjonowanie i gorsze samopoczucie.

Witamina D

Suplementacja witaminą D jest często poruszanym tematem w reklamach telewizyjnych. Oczywiście warto suplementować ją, ponieważ wpływa na układ odpornościowy i ma wpływ na ogólne samopoczucie.

Magnez

Jeśli miewasz skurcze, to z pewnością potrzebujesz magnezu. Problemy z układem krążenia i zmęczenie to kolejne oznaki niedoborów magnezu w organizmie.

Cynk

Cynk wspiera układ odpornościowy i jest przydatny w lepszym i szybszym gojeniu różnych ran. Niedobory cynku zazwyczaj prowadzą do osłabienia odporności, a w konsekwencji podatności na zachorowania i infekcje.

Żelazo

Osłabienie i zmęczenie oraz anemia to objawy niedoborów żelaza w organizmie człowieka. Podobnie jak kreatyna, żelazo szczególnie przyda się weganom.