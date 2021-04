Kompostownik – co warto wiedzieć przed zakupem (art. spons.)

30 marca 2021, 11:39

Kompostowniki są coraz częściej wybierane. W poniższym artykule znajdziesz m.in. informacje jaki rozmiar kompostownika wybrać, z jakiego materiału może być on wykonany, jakie rodzaje wyróżniamy oraz gdzie postawić to akcesorium. Wszystkie te informacje są podstawą i materiałem, z którym warto się zapoznać przed zakupem.

Jak wybrać rozmiar kompostownika?

Kompostownik może mieć bardzo różne wymiary. Pierwszym rodzajem są małe kompostowniki 200-300 litrowe, które pozwalają na pozbycie się niechcianych resztek roślinnych. Niestety wyprodukowany w nich nawóz organiczny może nie być wystarczający na potrzeby rodzinnego warzywnika. Jeśli ktoś chce się skupić na ekologicznej uprawie to powinien zainteresować się zbiornikiem o pojemności powyżej 1000 litrów. Właściciele ogrodów o dużej powierzchni trawnika warto, aby pomyśleli o kompostownikach powyżej 1600 litrów. Jednorodna trawa to nie tylko dobry kompost, ale również po przemieszaniu z innymi resztkami świetny materiał do produkcji naturalnego nawozu.

Więcej informacji na temat dostępnych kompostowników znajdziesz na stronie: https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/odpady-i-segregacja/kompostowniki.html.

Z jakie materiału warto wybrać kompostownik?

Na rynku rozróżnia się dwie popularne kategorie kompostowników, z których produkuje się opakowania. Są to:

• kompostowniki drewniane,

• kompostowniki z tworzywa sztucznego.

Kompostownik drewniany to pozbawiona dna konstrukcja, składająca się wyłącznie z bocznych ścianek wykonanych z drewnianych desek. Najczęściej nie posiada także przykrycia. Dzięki prostej budowie montaż jest niezwykle prosty, jednak korzystanie z niego już niekoniecznie. Raz na rok należy wyczyścić kompostownik oraz przesunąć nierozłożone odpadki z wierzchu na spód pryzmy. Dzięki temu przyspiesza się procesy w nim zachodzące.

Kompostownik drewniany jest jedną z najczęściej wybieranych opcji, ponieważ służy również do składowania odpadów roślinnych. Można w nim magazynować m.in. chwasty, często grabione liście, ścięte gałęzie drzew, jak również skoszoną trawę. Te działania ułatwiają utrzymanie porządku na działce i tworzą obraz porządku. Dzięki materiałom magazynowanym w kompostowniku można bez problemu użyć go do nawożenia owoców oraz warzyw. Z pewnością wpłynie to ich wzrost i rozwój. Kompostowniki ogrodowe cechują się niezwykle prostym montażem. Nie potrzebne są żadne skomplikowane narzędzia, ani osoby dodatkowe. Z pewnością można to zainstalować samodzielnie.

Drugim rodzajem jest kompostownik plastikowy. W nim przetwarza się umieszczane biodegradowalne odpady w naturalny nawóz. Je również można zastosować do nawożenia warzyw w ogrodzie, dzięki czemu uprawy będą większe. Wartość dodana to pewność, że nawóz jest w pełni ekologicznym rozwiązaniem i nie będzie szkodził konsumentom zbiorów. Kompostownik plastikowy powstaje z mocnego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest długotrwały, jak również odporny na przeróżne uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej jest on w kolorze czarnym, tak aby wpasował się w otoczenie.

Na rynku można znaleźć również kompostowniki metalowe oraz z cegły.

Kompostownik otwarty czy z klapą?

Wśród kompostowników można rozróżnić rozwiązania z klapą oraz bez. Każde z rozwiązań ma inne zastosowanie.

Kompostownik otwarty, bez klapy, składa się wyłącznie z czterech ścian, może być zbudowany z desek, siatki, albo innego materiałów. Alternatywą jest również wykonanie takiego rozwiązania samemu. Zadanie ściany to ograniczenie powierzchni, gdzie składowane są odpadki organiczne. Nie należy ich umieszczać na nieprzepuszczalnej powierzchni, np. betonowa powierzchnia, która umożliwia odpływ wilgoci i napływ potrzebnych bakterii oraz organizmów.

Kompostownik zamknięty najczęściej jest plastikowym albo drewnianym pojemnikiem z otworami i pozwala na wentylację. Dzięki temu stwarzane są optymalne warunki do rozkładu. Zatrzymywane jest w nich ciepło przez co powstające w czasie procesów, znacząco przyspiesza rozkład materii. Kompostownik zamknięty inaczej nazywa się termokompostownikiem. Pozwala zaoszczędzić miejsce w ogrodzie i jest stosunkowo estetyczny. Sprawdzi się zwłaszcza w ogrodach niewielkich rozmiarów.

Gdzie postawić kompostownik?

Kompostownik można postawić w różnych miejscach do najbardziej popularnych należy domowy ogródek. Kompostownik należy umieścić w częściowo zacienionym miejscu, najlepiej na północnej lub północno-zachodniej stronie. Dzięki temu utrata wilgoci jest mniejsza. Całkowicie zacienione miejsce nie jest dobrym rozwiązaniem, bo może utrudnić odpowiednie nagrzewanie się materii organicznej i masa będzie się wolniej kompostować.

Montując kompostownik należy pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze nie należy montować kompostownika na kostce albo betonie, ale na otwartej glebie. Dzięki temu wykona się odpowiedni drenaż. Gdy już postawi się kompostownik należy przykryć go starym kocem, dywanem czy innym materiałem, aby zachować odpowiednią temperaturę w jego wnętrzu. Kompostownik powinien zostać przykryty porządną, drewnianą pokrywą, aby uchronić go przed opadami.

Myśleliście o montażu kompostownika w swoim domu?