5 trików, aby częściej wygrywać konkursy fotograficzne

4 października 2022, 20:53

Konkursy fotograficzne to ciekawa forma rekreacji połączona z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród. Najwięcej z nich organizowanych jest przez firmy prywatne i cieszą się w Polsce dość dużą popularnością. To natomiast sprawia, że ilość nadsyłanych zgłoszeń bywa stosunkowo duża. Jak zatem sprawić, aby Twoje zgłoszenie zostało docenione przez konkursowe jury i przynajmniej od czasu do czasu zdobyć upragnioną nagrodę? W tym artykule podpowiadamy 5 skutecznych sposobów, aby częściej wygrywać konkursy fotograficzne.

1. Wymogi formalne

Na sam początek absolutne podstawy, które zaskakująco wiele osób potrafi zaniedbać. A Ty nie chcesz być osobą, która odpadnie w przedbiegach prawda? Kluczowy warunek, to bezwzględne przestrzeganie ustalonych przez organizatorów zasad konkursu. Każdy legalny konkurs fotograficzny (ale nie tylko), powinien mieć łatwo dostępny regulamin oraz skrót najważniejszych zasad wskazanych na stronie konkursowej.

Niektóre z tych zasad mogą wydawać Ci się mało istotne (np. wymagana rozdzielczość zdjęcia czy też konieczność załączenia do zgłoszenia wypełnionego formularza), ale zwykle są one istotne dla jury konkursowego. Przestrzegaj zatem ustalonego regulaminu, a już będziesz o krok bliżej zwycięstwa niż Twoi konkurenci.

2. Wybór właściwej kategorii

Przeglądając aktualne konkursy fotograficzne zapewne dostrzeżesz, że część z nich jest podzielona na kategorie tematyczne, wiekowe lub jeszcze inne. Zatrzymaj się w tym miejscu i rozważ, która z sekcji jest dla Ciebie odpowiednia i w której masz największe szanse odnieść sukces?

Postaraj się nie podejmować tej decyzji pod wpływem emocji. Daj popracować analitycznej stronie swojego umysłu. Może jesteś w stanie przewidzieć, które kategorie będą najpopularniejsze, a zatem będą miały najwięcej zgłoszeń? Takich lepiej unikaj. No chyba, że czujesz się w danej dziedzinie wyjątkowo mocno – wtedy jak najbardziej nie należy się wycofywać.

Jeśli konkurs podzielony jest na amatorów i profesjonalistów, to też realnie oceń swoje umiejętności. Nawet jeśli w kategorii profesjonalistów będą czekały ciekawsze nagrody, to szanse na ich zdobycie będą mieli autorzy naprawdę znakomitych zdjęć.

3. Poziom konkursu

Następnym krokiem ku wiktorii jest zrobienie wywiadu, który pozwoli Ci pozyskać cenne informacje odnośnie zgłaszanych prac. Jeśli wybrany przez Ciebie konkurs fotograficzny jest cykliczny, to prawdopodobnie będziesz mieć możliwość obejrzenia fotografii wyróżnionych w ubiegłych latach.

Jeśli do nich dotrzesz, to łatwiej będzie Ci oszacować poziom danego konkursu. Jesteś w stanie wyprodukować przynajmniej równie dobre prace konkursowe? W takim razie droga wolna!

Co więcej, może uda Ci się przeanalizować preferencje komisji konkursowej wybierającej laureatów? Czy preferują nowatorskie, czy też bardziej klasyczne podejście do zadanego tematu? Czy zwycięskie prace wpisują się w jakiś konkretny styl czy są zupełnie zróżnicowane? Zabaw się w detektywa, a być może pozyskasz wiedzę, która okaże się bezcenna w drodze do zwycięstwa.

4. Jakość zamiast ilości

Slogany, które wydają się nam mocno powycierane, czasem potrafią być zaskakująco prawdziwe w konfrontacji z realnym życiem. Jednym z nich jest: jakość zamiast ilości.

Do wielu konkursów fotograficznych można zgłaszać, więcej niż jedno zdjęcie. Czasem nie ma żadnego górnego limitu. To może być pułapka, w którą nie chcesz wpaść. Nie daj się uwieść myśli, że większa ilość zgłoszonych fotografii, przełoży się na zwiększenie Twoich szans na wygraną.

Co więcej, efekt może być zupełnie odwrotny. Jeśli zasypiesz jury stosem przeciętnych prac, to istnieje ryzyko, że szybko poczują się znudzeni i przeoczą prawdziwą perełkę, która się wśród nich kryje. Zgłoszenie konkursowe ma największą szansę wyróżnić się na tle pozostałych, wtedy, gdy zaatakujesz swoim najlepszym arsenałem.

5. Idź tam gdzie nie ma tłoku

Ilość zgłoszeń nadsyłanych na dany konkurs, pozostaje w bezpośredniej korelacji z atrakcyjnością nagród oraz jego marketingiem. Jeśli informację o danym konkursie znajdziesz na billboardzie lub banerze umieszonym na popularnym portalu zasięgowym, to możesz mieć pewność, że będzie tłoczno! Skoro Ty niespecjalnie szukałeś danego konkursu, a on znalazł Ciebie, to znaczy, że ilość konkurentów będzie duża. Tak po prostu działa prosta statystyka.

Może więc warto włożyć większy wysiłek w poszukiwanie konkursów bardziej niszowych? Być może nagrody w nich nie będą aż tak spektakularne, ale ciągle na tyle atrakcyjne, żebyś miał chęć o nie powalczyć. Gdzie ich szukać? Zacznij od:

- agregatory konkursów, takich jak Fajnekonkursy.pl

- wyszukiwarki internetowe - wpisz jak najbardziej specyficzne frazy jak np. konkurs fotograficzny Kraków

- informatory w kołkach i klubach zainteresowań

- fora internetowe pasjonatów fotografii

Sposobów na dotarcie do ciekawych konkursów fotograficznych jest sporo więcej i przy odrobinie kreatywności, zapewne znajdziesz przynajmniej kilka, które dobrze wpiszą się w Twoje zainteresowania.

Powodzenia!