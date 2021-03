Kosmetyki z apteki - czy warto po nie sięgnąć? (art. spons.)

25 lutego 2021, 11:17

Kosmetyki z apteki cieszą się sporą popularnością, jednak nie wszystkie panie po nie sięgają. Okazuje się, że apteczne kosmetyki mają zwykle lepszy skład i bardziej efektywne działanie w porównaniu do kosmetyków drogeryjnych. Dlaczego warto stosować typowo apteczne kosmetyki i jakie produkty wybrać? Przedstawiamy kilka wskazówek.

Kosmetyki z apteki - czym różnią się od drogeryjnych?

Coraz częściej Polski sięgają po apteczne kosmetyki, troszcząc się o jak najlepsze składniki dla swojej cery i ciała. Okazuje się, że część marek dostępna jest tylko w aptekach i nie można znaleźć ich w popularnych drogeriach. Czym więc różnią się kosmetyki apteczne od drogeryjnych? Przede wszystkim kosmetyki sprzedawane w aptece to często dermokosmetyki, czyli produkty, które są pozbawione szkodliwych substancji, nie działają alergizująco, a dodatkowo zwykle są bezzapachowe. Ma to szczególne znaczenie dla alergików, a także osób dbających o swoją cerę i sprawdzających skład produktu przed jego zakupem.

Kosmetyki z apteki zawierają więc wiele substancji aktywnych, które mają działać na dany problem skórny, na przykład trądzik, pojawiające się suche skórki, zmarszczki, czy tłustą skórę. Warto jednak zaznaczyć, że kosmetyki apteczne nie są lekami, tylko po prostu kosmetyki pielęgnującymi skórę przy pomocy aktywnych i bezpiecznych składników. W aptekach dostępne są często także produkty, które przynoszą ulgę skórze, na przykład kremy z witaminą A lub maści z witaminą E. Tego typu produkty także możemy stosować jako kosmetyki, a stężenie aktywnych składników będzie wyższe niż w kremach z drogerii. Warto jednak zaznaczyć, że zwykle kosmetyki z apteki są droższe od tych drogeryjnych, chociaż nie jest to regułą.

Dlaczego warto stosować kosmetyki z apteki?

Kosmetyki z apteki często mają bardzo skuteczne działanie i świetnie sprawdzają się na różne problemy skórne. Takich produktów nie należy oceniać po samym opakowaniu, które czasami jest nieciekawe, nie zawiera zdjęć roześmianych twarzy i ciekawych nazw reklamowych. Znaczenie ma to, co kryje się w niepozornej tubce lub pudełeczku. Zwykle produkty apteczne mają bogaty skład, sporo składników aktywnych, a także dosyć efektywne działanie. Takie kosmetyki zawierają dodatkowo wiele witamin i dodatkowe związki chemiczne, wpływające zbawiennie na skórę.

Okazuje się więc, że stosowanie kosmetyków z apteki może przynosić wiele korzyści i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą zadbać o swoją cerę i jej wygląd. Kosmetyki z apteki mają doskonale dopracowany skład, są bezpieczne i spełniają potrzeby klientek na tyle, że panie chętnie do nich wracają. Dobrze stosowane kosmetyki apteczne pomagają w uporaniu się z różnymi problemami skórnymi, a dodatkowo są hipoalergiczne.

Polecane produkty kosmetyczne z apteki

Marka Vichy ma w swojej ofercie szeroki asortyment kosmetyków przeznaczonych dla różnych typów cery i osób z różnorodnymi problemami skórnymi. W ofercie tej marki możemy znaleźć kremy przeciwzmarszczkowe i nawilżające, kremy do ciała i rąk, podkłady, produkty do ochrony przeciwsłonecznej i oczyszczania twarzy, a także kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Vichy ma produkty wysokiej jakości, dobrze dobrane i bezpieczne składniki. Jednym z hitów marki jest woda termalna, która łagodzi podrażnienia, nawilża i dobrze wpływa na stan skóry. W kremach marki Vichy można z kolei znaleźć wiele naturalnych składników, na przykład aloes, wosk pszczeli, algi, ekstrakty, a także substancje chemiczne, które mają działanie przeciwzmarszczkowe lub nawilżające. Okazuje się, że kosmetyki z apteki mogą więc być produktami wysokiej jakości, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentek.