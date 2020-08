Uniwersalny top na wiele okazji, czyli męska koszulka polo (art. spons.)

28 lipca 2020, 10:09

Koszulki polo męskie to proste, ale ponadczasowe części garderoby. Są klasyczną alternatywą dla tradycyjnego t-shirta, można je łatwo dopasować do szerokiej gamy stylizacji. Dzięki charakterystycznemu kołnierzykowi, guzikom oraz przewiewnemu materiałowi jest to ubranie, które doskonale sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas spotkania ze znajomymi. Podpowiadamy, w jaki sposób nosić koszulkę polo, by zawsze świetnie się w niej prezentować.

Męskie koszulki polo – na co zwrócić uwagę?

Najważniejszą rzeczą jest dopasowanie. Ubranie musi podkreślać wszystkie walory sylwetki i maskować niedoskonałości. Istnieje kilka praktycznych wskazówek, które pomagają dobrze dopasować dany model polo do naszego ciała. Warto zacząć od rękawów – powinny one kończyć się na wysokości połowy bicepsa. Trzeba zwrócić uwagę, czy nie są zbyt szerokie. Dobrze, jeśli podkreślają umięśnione ramiona.

Kolejny elementem jest szyja. Nie powinna wyglądać na zbyt chudą, a rozcięcie w koszulce polo nie może być ani za szerokie, ani zbyt ciasne. Kołnierzyk ładnie podkreślający szyję to idealny wybór. Długość męskiej koszulki polo powinna sięgać maksymalnie do połowy rozporka spodni. Dla osób, które mają wyraźny, zaokrąglony brzuch, lepszym wyborem będzie luźna koszulka polo – warto w takim przypadku unikać modeli o dopasowanym kroju.

Dzianina i materiał, z którego wykonane są koszulki polo męskie

Główne efekty, jakie chcemy osiągnąć nosząc koszulkę polo, to estetyka i wygoda. Tak więc materiał, z którego wykonano ten element garderoby, jest równie ważny jak dopasowanie. Warto stawiać na tkaniny wytrzymałe, miłe w dotyku i dobrze oddychające. Najpopularniejsze materiały, z których wykonuje się polówki to: bawełna, len, bawełna z dodatkami, poliester i jedwab. Latem najlepszym wyborem będzie czysta bawełna lub len. Tkaniny te wyróżniają się doskonałą przewiewnością. Za wszelką cenę należy natomiast unikać koszulek wykonanych z takich materiałów jak poliester, który wygląda bardzo tanio oraz jedwab, ponieważ szybko płowieje.

Najpopularniejsze dzianiny, wykorzystywane w produkcji męskich polo to dzianina pique i jersey. Ten pierwszy typ jest wyjątkowo elastyczny i bardzo przewiewny. Jersey natomiast ma gładką powierzchnię i wyróżnia się bardzo przyjemną w dotyku strukturą. Najczęściej również jest odrobinę tańszy niż dzianina typu pique. Najważniejsze jednak w wyborze odpowiedniej męskiej koszulki polo jest to, czy dobrze się w niej czujemy. Jeśli indywidualny komfort będzie na najwyższym poziomie, wtedy polo w każdej stylizacji zrobi znakomite wrażenie.

