Na co zwrócić uwagę wnioskując o kredyt gotówkowy?

21 marca 2023, 21:03

Kredyt gotówkowy na dowolny cel to najczęściej zaciągane zobowiązanie bankowe. Charakteryzuje się minimum formalności, decyzja kredytowa udzielana jest szybko i co najważniejsze, uzyskane środki kredytobiorca może przeznaczać na dowolne cele, a bank zupełnie w te decyzje nie ingeruje. Chcesz wziąć kredyt gotówkowy? Na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszej oferty? Pamiętaj, że na rynku usług finansowych panuje ogromna konkurencja, a każda instytucja bankowa realizuje własną politykę współpracy z klientami, dlatego propozycje są różne. Możesz wybrać kredyt gotówkowy, uwzględniając własne potrzeby, ale też możliwości spłaty.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu gotówkowego?

Na co zwrócić uwagę przy kredycie gotówkowym? Istotnych jest wiele czynników. Przede wszystkim Polacy chcą zaciągać kredyty tanie, które wykazują niskie koszty całkowite. Pod uwagę bierze się więc oprocentowanie, ale też dodatkowe opłaty, jak prowizje czy koszty ubezpieczenia. Uwzględnij także wartość kredytu gotówkowego, okres jego spłaty i dodatkowe bonusy, jakie oferuje dana instytucja bankowa.

Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym? Wszystko, co musisz wiedzieć o danym zobowiązaniu, sprawdzisz nie tylko w ofercie banku.

Świetnie sprawdzają się rankingi kredytowe oraz kalkulatory kredytów gotówkowych, warty polecenia jest ten aktualny ranking: https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe, dzięki któremu uda się porównać co najmniej kilka konkurencyjnych propozycji, aby wybrać tę najlepszą.

Na pewno musisz wiedzieć, że samo złożenie wniosku o kredyt gotówkowy nie wystarczy. Bank zweryfikuje Twoją zdolność kredytową, a szanse na współpracę mają tylko w pełni wiarygodni i wypłacalni kredytobiorcy. Bank zażąda zaświadczenia o zatrudnieniu i generowanych dochodach, sprawdzi też raport BIK, aby ocenić Twoją historię kredytową. Jeśli masz długi albo spóźniasz się z płatnościami innych zobowiązań, raczej nie masz szans na kredyt gotówkowy. W takiej sytuacji dobrą opcją może być pożyczka pozabankowa.

Na co zwrócić uwagę przeglądając ofertę kredytów gotówkowych?

O co pytać przy braniu kredytu gotówkowego? Bez względu na to, czy udajesz się bezpośrednio do banku, korzystasz z usług doradcy kredytowego czy też szukasz informacji samodzielnie, na przykład na dedykowanych portalach o tematyce finansowej, zanim złożysz wniosek o konkretny wniosek kredytowy, musisz uzyskać szereg istotnych informacji.

Na co zwrócić uwagę przy kredycie gotówkowym?Zapamiętaj tę listę:

Jaka jest maksymalna wartość kredytu,

jaki jest maksymalny okres spłaty. Im więcej rat, tym miesięczne płatności będą niższe, ale za to wzrosną koszty całego zobowiązania,

jaka jest wysokość raty? Czy stać Cię na regularne płatności bez zaburzania płynności finansowej i utraty wiarygodności?,

jakie jest oprocentowanie zobowiązania kredytowego? Chociaż banki muszą działać zgodnie z przepisami prawa i normami unijnymi, to jednak mogą stosować tzw. widełki, przez co oferty są mniej lub bardziej opłacalne kosztowo,

jakie są dodatkowe opłaty, np. prowizje za udzielenie kredytu, konieczność nabycia dodatkowego ubezpieczenia,

na jakie bonusy możesz liczyć, podejmując współpracę z wybraną instytucją bankową? Do takich zaliczają się między innymi wakacje kredytowe czy możliwość wydłużenia okresu spłaty już po podpisaniu umowy i w trakcie spłaty zobowiązania.

Pamiętaj, aby warunki kredytu zawsze dobierać wedle własnych preferencji i potrzeb. Dzisiaj kredyt gotówkowy powinien być dosłownie „szyty na miarę” Twoich indywidualnych oczekiwań oraz możliwości spłaty.

Koszty kredytu gotówkowego

Jakie koszty poniesiesz, podpisując umowę z bankiem w ramach zobowiązania kredytowego na dowolny cel? Uświadom sobie, że banki nie są instytucjami charytatywnymi i zarabiają na dodatkowych opłatach, jakie narzucają swoim klientom. Podstawą jest oprocentowanie i marża, a odsetki stanowią czysty zysk dla instytucji bankowych. Ponadto kredytobiorca musi liczyć się z dodatkowymi opłatami, na przykład prowizją za udzielenie i uruchomienie kredytu, kosztami prowadzenia rachunku bankowego do obsługi kredytu czy wydatkami, jakie trzeba ponieść za wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Aby oszacować całkowite koszty kredytu, czyli wskaźnik RRSO, skorzystaj z kalkulatora kredytów gotówkowych.

Spłata kredytu gotówkowego

Tak naprawdę tylko od Ciebie zależy, na jakie raty się zdecydujesz. Najczęściej kredytobiorcy stawiają na stabilne, stałe raty miesięczne, ale wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej klienta. Jeśli chcesz, możesz zdecydować się na raty malejące, dzięki temu na początku współpracy będziesz płacić większe raty miesięczne, a później o mniejszej wartości. To dobra opcja dla osób, które nie chcą ryzykować, zaciągając zobowiązanie kredytowe z długim okresem spłaty.

Okres spłaty kredytu gotówkowego

Im szybciej spłacisz kredyt gotówkowy, tym mniejsze koszty całkowite takiego zobowiązania poniesiesz. Z drugiej strony, długi okres spłaty pozwala cieszyć się niskimi ratami. Zdecyduj, czy stać Cię na większe raty, aby szybciej zakończyć współpracę z bankiem, a może jednak stawiasz na stabilne, niewysokie raty w długim okresie?

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Banki stawiają różne warunki, jakie musi spełnić kredytobiorca ubiegający się o finansowe wsparcie. Nierzadko konieczne jest dodatkowe poręczenie osoby trzeciej, która wykazuje zdolność kredytową, zabezpieczenie, takie jak wkład własny w przypadku kredytu hipotecznego albo ubezpieczenie na życie kredytobiorcy. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, chcąc skorzystać z oferty kredytu, którą wybrałeś.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę o kredyt gotówkowy?

Na co uważać przy kredycie gotówkowym? Przede wszystkim potencjalni kredytobiorcy popełniają podstawowy błąd, ponieważ większość z nich nie czyta umów z bankiem ani regulaminów. Chociaż w takich zapisach nie mogą znaleźć się tzw. kruczki prawne czy stwierdzenia wprowadzające w błąd, już sam fakt nieznajomości dokumentu nie wpływa korzystnie na współpracę w ramach spłaty zobowiązania.

Na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umowy kredytowej? Jeśli wiesz już, że musisz przeczytać umowę, sprawdź, czy jej zapisy zgadzają się z przedstawianą przez bank ofertą. Może okazać się, że nie wszystkie warunki zostały uzgodnione albo coś jest dla Ciebie niejasne i warto skorzystać z możliwości wytłumaczenia wszystkich zapisów.