5 rzeczy, które musisz wiedzieć o kredycie gotówkowym

11 grudnia 2024, 15:45

Kredyt gotówkowy to jeden z najczęściej wybieranych produktów bankowych. Umożliwia uzyskanie środków na dowolny cel. Poznaj 5 najważniejszych informacji na jego temat, które pomogą Ci nieco lepiej go poznać. Dowiedz się także, jak szukać ofert, aby wybrać najtańszą i najlepszą propozycję na rynku.

1.Kredyt gotówkowy nie wymaga zabezpieczenia

Jedną z charakterystycznych cech kredytu gotówkowego jest brak konieczności ustanawiania jego zabezpieczenia. Oznacza to, że jego uzyskanie jest o wiele łatwiejsze i wiąże się z mniejszą liczbą formalności, niż ma to miejsce w przypadku kredytu hipotecznego. Jest on więc świetnym rozwiązaniem, gdy pojawią się nieplanowane wydatki, na które nie będziesz mieć środków w domowym budżecie.

2.Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel

Banki, udzielając kredytu gotówkowego, nie wymagają od klientów określania oraz dokumentowania, na co w rzeczywistości zostały przeznaczone pożyczone środki. Oznacza to, że możesz wydać je na co tylko potrzebujesz. Dla instytucji finansowej udzielającej finansowania najważniejsze jest wywiązywanie się z warunków umowy i terminowa spłata zobowiązania.

3. Kredyt gotówkowy wymaga odpowiedniej zdolności kredytowej

Mimo że przy kredycie gotówkowym stosuje się zdecydowanie mniej restrykcyjne wymogi, to i tak do jego uzyskania potrzebna jest zdolność na odpowiednim poziomie. Na jej podstawie banki obliczają ryzyko ewentualnych problemów ze spłatą zobowiązania, a także ustalają maksymalną kwotę, którą mogą pożyczyć kredytobiorcy.

Na zdolność wpływa wiele czynników, a do najważniejszych z nich można zaliczyć przede wszystkim:

wysokość dochodów,

wysokość wydatków,

liczbę osób na utrzymaniu,

stabilność zatrudnienia lub okres prowadzenia działalności,

wiek,

aktualną historię kredytową,

kwotę zobowiązań.

W rzeczywistości banki mogą brać pod uwagę o wiele więcej parametrów. Jeśli Twoja zdolność nie jest wystarczająca, to musisz liczyć się z otrzymaniem odmownej decyzji.

4. Kredyt gotówkowy to minimum formalności

Kredyt gotówkowy możesz otrzymać bez wychodzenia z domu, składając wniosek online. Najmniej formalności jest związanych z korzystaniem z oferty banku, w którym prowadzony jest rachunek. Wystarczy złożyć wniosek bez dodatkowych dokumentów. Na podstawie historii transakcji oraz wpływów jest w stanie wydać decyzję związaną z udzieleniem lub odmową kredytu. Jeśli jednak chcesz skorzystać z oferty innej instytucji finansowej, będziesz musiał złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. Najczęściej jest to jednak wyłącznie dowód osobisty lub paszport oraz oświadczenie o osiąganych dochodach. Weź pod uwagę to, że im wyższą kwotę będziesz chciał pożyczyć, tym więcej dokumentów może wymagać bank. Z reguły jednak proces wnioskowania o kredyt przebiega szybko i sprawnie.

5. Kredyt gotówkowy można spłacić przed czasem

Zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim możliwa jest spłata tego rodzaju zobowiązania w całości lub części przed terminem określonym w umowie. Co więcej, nie jest wymagana zgoda banku. Musisz jednak mieć na uwadze, że prawdopodobnie zostanie za to pobrana prowizja. Warto zweryfikować, ile wynosi taka opłata jeszcze przed zawarciem umowy kredytowej. Jeśli nie jest ona wysoka, to szybsza spłata zobowiązania może być dobrym rozwiązaniem, które pozwoli Ci zmniejszyć całkowity koszt kredytu.

6. Jak szukać najtańszej oferty kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy znajdziesz w ofercie każdego banku. Jest to bowiem jeden z najchętniej i najczęściej wybieranych produktów. Poszczególne propozycje różnych banków mogą znacząco różnić się od siebie kosztami. Jeśli nie chcesz przepłacać za swój kredyt, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej pod adresem: https://finanse.rankomat.pl/kredyty-gotowkowe/. Z jej pomocą szybko i bez wychodzenia z domu sprawdzisz, który bank może zaoferować Ci najlepsze warunki.

Aby skorzystać z tego narzędzia, musisz wpisać kwotę, którą chcesz pożyczyć, oraz okres spłaty zobowiązania. W ten sposób otrzymasz dostęp do zestawienia zawierającego oferty różnych banków wraz ze szczegółami. Dzięki temu szybko i wygodnie sprawdzisz, w której instytucji finansowej warto zaciągnąć kredyt. W poniższej symulacji sprawdzisz, ile możesz dzięki temu zaoszczędzić.

Symulacja dla kwoty 32 000 zł zaciągniętej na 70 miesięcy. Dane aktualne na dzień 06.12.2024 r. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Całkowity koszt kredytu Wysokość raty RRSO Pekao S.A. 42 896,00 zł 612,80 zł 10,99 % mBank 45 219,30 zł 645,99 zł 13,23 % Raiffeisen Digital Bank 43 934,10 zł 627,63 zł 11,99 % City Handlowy 42 241,50 zł 603,45 zł 10,35 % BNP Paribas 43 099,70 zł 615,71 zł 11,19 % VELO Bank 43 327,90 zł 618,97 zł 11,41 %

Kalkulacja przygotowana z wykorzystaniem kalkulatora ofert Rankomat.pl.

W tym przypadku możesz zaoszczędzić na kosztach kredytu nawet prawie 3 000 zł. Warto więc skorzystać z tego rozwiązania i zapewnić sobie niższe wydatki związane ze spłatą zobowiązania.

Kredyt gotówkowy zapewni Ci dodatkowe środki np. na sfinansowanie nieprzewidzianych zakupów lub konkretny cel, o którym myślisz od dawna. Nie decyduj się jednak na pierwszą propozycję, jaką otrzymasz, a porównaj co najmniej kilka różnych ofert. W ten sposób znajdziesz taką, która najlepiej spełni Twoje oczekiwania.