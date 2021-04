Czym są kupony rabatowe i jak działają?

22 kwietnia 2021, 01:32

Robiąc zakupy online z pewnością zdarzyło Ci się zauważyć podczas finalizowania transakcji okienko na kod rabatowy. Skąd go wziąć i czemu ma służyć?

Zakupy przez internet to ogromnie wygodna forma nabywania produktów. W dobie pandemii miliony ludzi doceniło ją szczególnie mocno. Tylko dzięki dostępowi do sieci możesz bez żadnych ograniczeń kupować ubrania, buty, sprzęty, niezależnie od obostrzeń panujących w kraju i na świecie. Poza tym, że z łatwością kupisz to, czego potrzebujesz, wybór produktów jest znacznie większy, a do tego w kilka chwil wyszukasz najkorzystniejszą ofertę. Tanie zakupy nie wymagają już jeżdżenia przez cały dzień od sklepu do sklepu. Znalezienie konkretnego produktu w najniższej cenie zajmuje krótką chwilę. Dodatkowe możliwości daje korzystanie z kuponów rabatowych, które są na wyciągnięcie ręki.

Kody rabatowe - komu się to opłaca?

Zastanawiasz się, gdzie jest haczyk? Komu się kalkuluje, dawać zniżki ot tak? Firmy, które stosują w swoich sklepach kody rabatowe, wcale nie są z ich powodu stratne. Wręcz przeciwnie, dzięki kodom wszyscy zyskują.

Sprzedawca może liczyć na większe zainteresowanie ze strony klientów. Będzie ono skutkować utrzymaniem przy sobie tych stałych, ściągnięciem byłych, a także zdobyciem zupełnie nowych. Marka staje się rozpoznawalna, a jej pozycja na rynku coraz wyższa. Konsumenci sami robią zakupy, a potem chętnie dzielą się sprytnym sposobem na tanie zakupy z przyjaciółmi oraz rodziną. Dodatkowo jest to forma marketingu, której rezultaty bardzo łatwo można zmierzyć.

Jak działają kody rabatowe?

Kupony rabatowe najczęściej powodują obniżenie ceny o kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt procent lub gwarantują darmową dostawę. Jedne skierowane są do stałych klientów lub tych, których wartość zakupów przekroczyła jakąś kwotę, inne obejmują wyłącznie dany segment produktów. Są również i takie, z których mogą korzystać wszyscy na cały asortyment.

Stosują je sklepy ze sprzętem RTV/AGD, obuwnicze, meblowe, odzieżowe, apteki, drogerie, księgarnie i wiele innych. Taniej możesz również kupić wycieczkę, wizytę u fryzjera czy kosmetyczki.

Gdzie znaleźć kupony rabatowe?

Niektóre firmy chcą wyróżnić swoich stałych klientów i wysyłają swoje kody rabatowe w formie wiadomości SMS, drogą mailową, w aplikacji, zamieszczają na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych, podają w newsletterach, bądź też w streamach, transmisjach live lub filmikach na Youtube. Zdarza się również, że sprzedawca załącza taki kupon ze zniżką jako gratis do zamówienia, by zachęcić klientów do kolejnych zakupów.

Wiele popularnych marek umieszcza kody na specjalnych serwisach, które specjalizują się w udostępnianiu rabatów, informowaniu o promocjach. Jednym z takich serwisów jest Once Coupon A Time. Poza zawsze najświeższymi kuponami znajdziesz tu aktualne gazetki promocyjne i najgorętsze przeceny, wyprzedaże zarówno w popularnych sieciówkach, jak i w zupełnie wyjątkowych sklepach. Na stronie Once Coupon A Time możesz z łatwością wyszukać rabatów na interesujące Cię produkty, kategorie produktów lub do konkretnych sklepów.

Kupuj markowe ciuchy, najlepsze kosmetyki i sprzęt w przystępnych cenach, by móc pozwolić sobie na większe zakupy lub zaoszczędzone pieniądze wydać na inne przyjemności.