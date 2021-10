Męska kurtka skórzana – jaką wybrać i z czym nosić?

5 października 2021, 14:30

Kurtka skórzana męska to nieustannie popularny trend, który sprawdza się w każdej sytuacji. Wyjście na elegancką randkę czy spotkanie z kumplami? Kurtka skórzana zawsze da radę. Sprawdź, jak ją nosić.

Krótka historia męskiej ramoneski

Kurtka skórzana męska – ramoneska – przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie w USA rozpoczęła się jej historia. Klasyka dla motocyklistów została zaprojektowana dla firmy współpracującej z Harleyem-Davidsonem. Do dziś jest niezwykle popularna wśród wielbicieli dwóch kółek. Charakterystyczny jest dla niej metalowy, błyskawiczny zamek, a sama kurtka była wykonana z końskiej skóry. To właśnie taka ramoneska podbiła świat.

A jak to wygląda dzisiaj? Najczęściej spotyka się kurtki ze skóry naturalnej lub ekoskóry, jak np. w sklepie Ozonee: https://ozonee.pl/pol_m_Odziez_Kurtki_Kurtki-skorzane-298.html. Te drugie są zdecydowanie tańsze, a prezentują się niemal identycznie. Ramoneska męska motocyklowa popularna jest dzisiaj tak samo, jak kilkadziesiąt lat temu, gdy pojawiła się na rynku. Projektanci od tamtej pory tworzyli własne wersje klasycznych modeli, które nawiązywały do skórzanego oryginału. Kurtka skórzana z czasem stała się symbolem buntowników.

Kurtka skórzana męska – jak ją nosić?

Kurtka skórzana męska i stylizacje z nią w roli głównej będą odpowiednie na wiele różnych okazji. Największą jej zaletą jest to, że trzeba się nieźle postarać, by w niej niekorzystnie wyglądać. Jest bardzo uniwersalnym i klasycznym ciuchem, pasującym na każdą porę roku. Problemem może być jedynie to, ile warstw pod nią założyć. Tutaj można się zawahać. Mimo że skóra jest dosyć cienka, to dobrze trzyma ciepło. Zimą oczywiście trzeba postawić na ocieplany model. Dobre rozwiązanie to kurtka przejściowa męska. Gdy na zewnątrz robi się chłodniej, warto rozważyć dodanie kolejnej warstwy pod ramoneskę oprócz t-shirtu.

Obojętnie z jakiej skóry będzie wykonana, kurtka skórzana dobrze dopasuje się do Twojego ciała i nie będzie krępować ruchów. Taka elegancka kurtka męska jest popularna jeszcze z jednego powodu. Skóra dodaje męskości, a także kilka punktów do atrakcyjności. I nieważne, czy Twoja twarz jest jeszcze chłopięca, czy masz ostre rysy. W skórze będziesz wyglądał tajemniczo i atrakcyjnie – na pewno spodobasz się drugiej połówce.

Jakie buty pasują do męskiej ramoneski?

Odpowiednie obuwie sprawi, że ramoneska męska skórzana zrobi Ci naprawdę udaną stylizację. To wszystko zależy od efektu, który chcesz osiągnąć – buntowniczego, sportowego czy eleganckiego? Musisz wtedy wybrać inne buty. Ze skórzaną kurtką najlepiej łączą się glany, sztyblety lub trapery. To doskonałe obuwie na stworzenie rockowego outfitu. Ramoneska męska skórzana i koszula w kratę to ponadczasowe połączenie do tego typu butów. Zawsze możesz dodać do tego również postrzępione jeansy i t-shirt z oryginalnym nadrukiem. Możesz również zdecydować się na klasyczne półbuty. W zasadzie jest wiele rodzajów obuwia, które pasują do ramoneski. Kurtka tego rodzaju dobrze komponuje się z klasycznymi półbutami czy męskimi botkami. Do osiągnięcia bardziej sportowego stylu możesz przełamać kurtkę sneakersami, ale najlepiej, aby były czarne.

Elegancka kurtka męska w połączeniu z koszulą

Elegancka kurtka męska tworzy wspaniały duet z koszulą. Zależy, czy postawisz na białą lub błękitną koszulę, stylizacja będzie miała charakter bardziej formalny lub w stylu smart casual. Znakomita opcja, jeśli idziesz na raczej nieformalne spotkanie, ale zależy Ci na nienagannym wyglądzie – mówimy np. o randce w restauracji. Koszula w kratę sprawdzi się ekstra – dobierz do niej np. przetarte jeansy. Taki look komunikuje, że lubisz chodzić własnymi ścieżkami.

Kurtka skórzana męska to idealny wybór dla faceta w temperamentem i charakterem. Zdecydowanie podkreśli najmocniejsze cechy Twojego charakteru. To co, rozważasz już zakup?