Jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie leczniczej marihuany?

wczoraj, 21:33

Od momentu legalizacji marihuany do celów medycznych w Polsce, w 2017 roku, coraz więcej osób korzysta z tej formy terapii. Od początku 2019 r. do 13 czerwca 2023 r. w naszym kraju sprzedano łącznie ponad dwie tony konopi leczniczych. Wiele wskazuje na to, że wraz ze wzrostem zainteresowania medyczną marihuaną z roku na rok ilość ta będzie rosnąć. Skąd bierze się popularność leczniczych konopi? Jakich korzyści można spodziewać się stosując medyczną marihuanę?

Działanie przeciwdrgawkowe konopi i jego znaczenie w legalizacji leczenia na świecie

Historia leczenia różnych rodzajów padaczek preparatami z medycznych konopi zaczęła się w medycynie w latach 70-tych XX wieku, dzięki profesorowi Raphaelowi Mechoulamie, który otrzymał haszysz od izraelskiej policji, uzyskany z niego kannabidiol przekazał do Brazylii i tam, w podwójnie ślepym badaniu klinicznym stwierdzono, że połowa badanych otrzymujących kannabidiol - nie ma w ogóle napadów padaczkowych.

Pionierem i bohaterem historii, która w 2001 r. doprowadziła do legalizacji medycznej marihuany w Kanadzie, był chory na lekooporną padaczkę Terry Parker. Terry poddał się nawet lobotomii, zabieg nie powstrzymał jednak napadów. Kanadyjczyk nie doznawał ataków jedynie wówczas, gdy używał konopi w celach medycznych. Pierwszy raz za posiadanie i uprawę roślin aresztowano go w 1976 r. Policja dokonywała zatrzymania jedynego leku, który pozwalał mężczyźnie żyć bez ok. 5 napadów padaczki dziennie. Terry Parker nie poddał się i przez wiele lat walczył o prawo do normalnego życia oraz zażywania leku z konopi.

W końcu jego sprawa trafiła do sędziego Patricka Shepparda, który orzekł, że przepisy kanadyjskiej ustawy narkotykowej i o substancjach kontrolowanych są niezgodne z konstytucją w przypadkach, gdy marihuana jest używana do celów uzasadnionych medycznie. Dodatkowo nakazał zwrócić Policji 71 roślin konopi zatrzymanych Kanadyjczykowi (więcej o historii Terry,ego Parkera i jego sądowych bataliach przeczytacie tutaj: http://www.cfdp.ca/dec1097.htm). Orzeczenie uprawomocniło się i doprowadziło do zmian w prawie, dzięki którym Kanadyjczycy mogą używać medycznych konopi od 2001 r.

USA legalizację leczenia nawet małych dzieci medycznymi konopiami w 33 stanach zawdzięcza nieżyjącej już Charlotte Figi. Dziewczynka cierpiała na nieuleczalny zespół Draveta. Dochodziło u niej do ponad 300 ataków padaczki tygodniowo, które trwały nawet do 30 minut.

Lekarze Margaret Gedde i Alan Shackelford wydali opinię dotyczącą stanu zdrowia Charlotte, dzięki której możliwe było wyrobienie dziecku karty pacjenta medycznej marihuany.

Producenci medycznych odmian konopi, Bracia Stanley, wyhodowali unikalny szczep rośliny, bogaty w CBD oraz o śladowej ilości THC. Po wdrożeniu kuracji szczepem konopi nazwanym przez rodzinę Stanley na cześć dziewczynki: „Charlotte’s Web”, napady epilepsji u dziecka spadły z ponad 300 tygodniowo do nawet jednego ataku miesięcznie.

W Polsce pierwszą datą, w której zaczęła się długa i trudna droga do legalizacji leczenia konopiami był 17 marca 2015 r., kiedy to orzekający w sprawie skazanego za posiadanie pacjenta medycznych konopi Trybunał Konstytucyjny postanowił przedstawić Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwagi dotyczące celowości podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do uregulowania kwestii medycznego wykorzystania marihuany (sygn. akt S 3/15). Trybunał Konstytucyjny uzasadniając potrzebę zmiany obowiązujących wówczas, bardzo restrykcyjnych przepisów, uzasadniał wskazaniami medycznymi u pacjentów onkologicznych w trakcie chemioterapii.

Prawdopodobnie jednak, gdyby nie historia Maxa Gudańca, cierpiącego na Zespół Westa, czyli rzadki rodzaj encefalopatii padaczkowej i determinacja jego mamy Doroty Gudaniec – polscy posłowie deliberowaliby nad legalizacją leczenia do dnia dzisiejszego (o Maxie i jego niezwykle dzielnej mamie przeczytacie tutaj: https://maxhemp.pl/max-gudaniec-historia/). Dzięki medycznym konopiom Max Gudaniec zakończył koszmar życia w następujących bezpośrednio po sobie i zagrażających jego życiu nieustannych atakach epilepsji.

Dorota Gudaniec wraz z innymi rodzicami chorych dzieci wywalczyła to, co nie udało się prawnikom: nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nowelizację ustawy, dzięki której pacjenci uzyskali prawo legalnego leczenia się preparatami z medycznych konopi poparło aż 440 z 443 posłów, dwóch posłów było przeciw: Zbigniew Ziobro i Beata Kempa, a jeden poseł wstrzymał się od głosowania.

Nowe prawo weszło w życie 1 listopada 2017 r.

Efekt przeciwdrgawkowy to jedna z zalet medycznych konopi, o której w naszym kraju mówi się najwięcej. Wszystko to jest zasługą neurologa-pediatry z warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka - dr Marka Bachańskiego, który jako pierwszy w Polsce wykorzystał leczniczą moc marihuany u pacjentów pediatrycznych, cierpiących na padaczkę lekooporną. Dzięki terapii konopnej udało się znacząco zmniejszyć ilość ataków epilepsji - w niektórych przypadkach efekty pozwoliły na redukcję napadów aż o 90 procent. To dr Bachański leczył Maxa Gudańca i uratował chłopcu życie.

Coraz więcej mówi się więc o wykorzystaniu marihuany w leczeniu dzieci z zespołem Draveta (ciężkiej odmiany padaczki) oraz w wielu innych schorzeniach neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona, demencja, zespół Touretta, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne czy choroba Alzheimera. Medyczna marihuana obniża spastyczność mięśni oraz zmniejsza dolegliwości bólowe, znacząco poprawiając komfort życia wielu pacjentów neurologicznych.

Działanie przeciwlękowe w terapii PTSD i innych zaburzeń psychicznych

Medyczna marihuana jest bardzo popularnym środkiem terapeutycznym wśród amerykańskich weteranów, borykających się z zespołem stresu pourazowego. Leczenie odnosi bardzo pozytywne skutki, dzięki zmniejszeniu lęków, niepokoju i drażliwości, ograniczeniu flashbaków czy poprawie jakości snu. To sprawia, że medyczna marihuana staje się atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych terapii.

Konopie coraz częściej stosuje się również w innych dolegliwościach natury psychicznej. Sprawdzają się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, a także w terapii ADHD, zaburzeń snu a nawet zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Dobrze dopasowany lek konopny ma działanie relaksacyjne i uspokajające, a także przeciwlękowe.

Działanie przeciwbólowe

Jedną z najistotniejszych właściwości leczniczej marihuany jest jej działanie przeciwbólowe. Terapia konopna u wielu pacjentów pozwala na znaczące ograniczenie, a czasem nawet rezygnację z konwencjonalnych leków przeciwbólowych. Stosowanie medycznych konopi rzyczynia się do zmniejszenia ilości przyjmowanych opioidów, które często pociągają za sobą ciężkie skutki uboczne.

Z leczenia przeciwbólowego przy użyciu medycznej marihuany korzystają zarówno pacjenci zmagający się z bólem neuropatycznym, jak i osoby cierpiące na migreny, bóle miesiączkowe czy reumatoidalne zapalenie stawów.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom u pacjentów onkologicznych

Marihuana lecznicza coraz częściej stosowana jest również u pacjentów z nowotworami, którzy zmagają się z negatywnymi skutkami terapii onkologicznych, jak chemio czy radioterapia. Efekty uboczne leczenia często powodują brak apetytu, nudności i wymioty. Wszystkie te objawy można zniwelować korzystając z konopi medycznych. Dodatkowo, pozwalają one zmniejszyć dolegliwości bólowe, które często są prawdziwą zmorą pacjentów onkologicznych.

Przeciwdziałanie rozwojowi jaskry

Glaukoma, znana popularnie pod nazwą jaskra, to grupa chorób wywołanych nadmiernym ciśnieniem w gałce ocznej, które prowadzą do postępujących uszkodzeń nerwu wzrokowego. Pacjenci zmagający się z jaskrą narzekają na postępujące obniżenie ostrości widzenia, które finalnie może zakończyć się nieodwracalną utratą wzroku. Stosując leczniczą marihuanę można wpłynąć na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, tym samym redukując bezpośrednią przyczynę rozwoju jaskry. Regularnie przyjmując leki oparte na kanabinoidach można zatrzymać postęp choroby i powstrzymać proces pogarszania się wzroku.

Właściwości przeciwzapalne

Oprócz popularnego działania przeciwbólowego, medyczna marihuana ma również właściwości przeciwzapalne. Dzięki temu doskonale sprawdza się w terapii wielu problemów natury gastrycznej, w tym nieswoistego zapalenia jelit (znanego jako IBD), chorób zapalnych żołądka, zapalenia trzustki, choroby Leśniowskiego-Crohna, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, osteoporozy czy chorób reumatoidalnych.

