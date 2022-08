Co to jest lipoliza? Jak wygląda zabieg i jakie są efekty?

17 sierpnia 2022, 21:21

Klinika Sky Clinic to miejsce, które funkcjonuje dzięki pracy zespołu medycznego o wieloletnim doświadczeniu. Dzięki przeszczepom oraz medycynie estetyczne zespół dba o piękno swoich pacjentów. Eliminuje przy tym kompleksy związane z wyglądem oraz pomaga odzyska pewność siebie swoich klientów, dla których odpowiedni wygląd to przede wszystkim dobre samopoczucie.

Wiedza zespołu Sky Clinic pozwala między innymi na pozbycie się nadmiernie nagromadzonej tkanki tłuszczowej na różnych częściach ciała. Technologia natomiast pozwala im na wykorzystanie dopasowanej do pacjenta metody.

Czym jest lipoliza tkanki tłuszczowej?

Lipoliza z roku na rok wykonywana jest co raz częściej. Jest to spowodowane przede wszystkim chęcią poprawy jakości swojej skóry. Skoro więc coraz więcej osób decyduje się na wykonanie takiego procesu, warto jest zrozumieć, czym on dokładnie jest.

Lipoliza to najprościej mówiąc bezinwazyjny zabieg medycyny estetycznej, który polega na redukcji tkanki tłuszczowej nagromadzonej w organizmie. Dzięki nieoperacyjnej metodzie usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej, podczas której dochodzi do rozpadu komórek tłuszczowych można modelować sylwetkę oraz poprawiać inne niedoskonałości w wybranych miejscach ciała.

Jakie są rodzaje lipolizy i czym się różnią?

Początkowo lipoliza tkanki tłuszczowej utożsamiana była z tak zwanym odsysaniem tłuszczu. Jednak w miarę upływu czasu oraz różnicy efektów nie tylko zaczęto mówić o tych dwóch zabiegach w osobnych kategoriach, ale również wyodrębniły się rodzaje.

Różnią się one od siebie przede wszystkim inwazyjnością oraz sposobem, w jaki zespół Sky Clinic pozbywa się nadmiaru tkanki tłuszczowej u pacjentów.

Poniżej znajdują się rodzaje lipolizy oraz ich krótki opis.

Lipoliza iniekcyjna

Pierwszym z rodzajów jest lipoliza iniekcyjna. Ten zabieg polega na wstrzyknięciu w komórki tłuszczowe roztworu, który w branży nazywa się fosfatydylocholina. Fosfatydylocholina to prościej mówiąc jest roztworem zawierającym odpowiednie substancje aktywne.

Substancje te odpowiadają za likwidację komórek tłuszczowych. W pierwszej kolejności dochodzi do rozpadu komórek tłuszczowych, a następnie do ich eliminacji.

Najczęstszym problemem, przy którym wykorzystuje się zabieg lipolizy iniekcyjnej jest posiadanie podwójnego podbródka. Lipoliza iniekcyjna pomaga bowiem wyeliminować podwójny podbródek.

Laserowa

W przypadku zabiegu z wykorzystaniem laserów tym, co doprowadza do rozpadu, a następnie eliminacji komórek tłuszczowych jest wiązka światła.

Komórki tłuszczowe, których pozbycie się wymaga zabiegu laserowego najczęściej znajdują się w miejscach, które są bardzo odporne na proces lipolizy iniekcyjnej. Do takich części ciała należy przede wszystkim nadmiar komórek tłuszczowych nagromadzonych na udach czy pośladkach, a nawet na brzuchu.

Kriolipoliza komórek tłuszczowych

Zabieg kriolipolizy, który z rodzajów lipolizy jest uznawany za dający największe efekty od lipolizy iniekcyjnej czy laserowej różni się przede wszystkim tym, że krilipoliza może zmniejszyć objętość tkanki tłuszczowej od 30% do nawet 40%.

Kriolipoliza polega na zamrażaniu komórek tłuszczowych. Komórki ulegają rozpadowi, a następnie wydalane są w procesach metabolicznych z organizmu. Jednocześnie pacjent nie musi obawiać się, że niska temperatura uszkodzi na przykład naczynia krwionośne, ponieważ są one odporne na stosowane na nadmiar tkanki tłuszczowej temperatury.

Tego rodzaju lipoliza komórek tłuszczowych jest bardziej skuteczna od pozostałych, jednak na efekty trzeba czekać od czterech do nawet dwunastu miesięcy.

Który rodzaj lipolizy jest najlepszy na komórki tłuszczowe?

To, który zabieg będzie lepszy do wykonania, zostanie określone podczas wstępnej wizyty u lekarza. Jako, że każdy z pacjentów kliniki Sky Clinic traktowany jest indywidualnie, rodzaj zabiegu również dobierany jest pod konkretne potrzeby danego pacjenta, czy po prostu danego obszaru na skórze i ilości tłuszczu.

Poza tym, że wymienione rodzaje zabiegów wykonywane są w sposób niemal bezinwazyjny i nieoperacyjny, różnić się będą one od siebie czasem oczekiwania na efekty oraz tym, jak często należy pojawić się w gabinecie lekarza na powtórzenie procesu.

Jak wygląda zabieg lipolizy na tkankę tłuszczową?

W pierwszej kolejności należy odpowiednio przygotować się do zbiegu. Przygotowanie polega na przeprowadzeniu przez specjalistę wywiadu, który dotyczy stanu zdrowia pacjenta oraz stanu jego organizmu.

Dzięki temu można zakwalifikować pacjenta, czy można w ogóle podjąć się działań mających zniwelować tkankę tłuszczową.

Następnie lekarz poinformuje o tym, w jaki sposób przebiegnie cały proces oddziaływania na tkankę tłuszczową, a w kolejnym etapie przejdzie już do właściwej części. Właściwej, to znaczy, do wykonania zabiegu, podczas którego usunięta zostanie nadmierna tkanka tłuszczowa. W miejscu iniekcji zostanie zrobione delikatne nacięcie.

Lipoliza - ile trwa?

Zabieg trwa jednorazowo na niewielkim obszarze od 20 do 40 minut.

Jakich efektów można spodziewać się po zabiegu lipolizy?

Rozpad trójglicerydów ,usunięcie nadmiaru tłuszczu,

korzystanie z niskiej temperatury da efekt, jak poprawa mikrokrążenia,

modelowanie sylwetki,

usunięcie worków pod oczami,

poprawia metabolizm komórek,

pobudza do powstawania nowych naczyń krwionośnych.

Od czego zależy prędkość pojawiania się efektów usuwania nadmiaru tłuszczu?

To, jak szybko pojawią się efekty po zakończonym procesie eliminowania tkanki tłuszczowej zależne jest między innymi od tego, na jakiej części ciała wykonywany był proces. Prędkość pojawiania się pierwszych efektów jest również zależna od ilości tkanki tłuszczowej w poszczególnych częściach ciała. Im będzie jej więcej, tym czas oczekiwania na efekty może się wydłużać.

Na pierwsze efekty ma także wpływ rodzaj wykonywanej lipolizy. Na przykład, w przypadku lipolizy iniekcyjnej, efekty będą widoczne po mniej więcej ośmiu do dziesięciu tygodni. Jednak przy kriolipolizie, na efekty można czekać od kilku miesięcy.

Lipoliza iniekcyjna - jak często wykonywać usuwanie tkanki tłuszczowej?

Jak często wykonywać zabieg eliminowania nadmiernych ilości tkanki tłuszczowej w organizmie? Przyjmuje się, że średnio taki zabieg powinno wykonać się od dwóch do czterech razy. Innymi słowy, właśnie tyle razy pacjent będzie musiał pojawiać się w gabinecie.

Przy czym należy zauważyć, że to, ile razy potrzebne będzie ponowienie procesu zależy od rodzaju. Na przykład, zabieg lipolizy iniekcyjnej będzie konieczne wykonanie przynajmniej kilku razy, natomiast laserowa odbędzie się tylko raz.

Jak można wspomóc efekty zabiegu?

Choć do zabiegu wymagany jest tak naprawdę brak przygotowań, to aby wspomóc efekty, może być wymagane działanie ze strony pacjenta.

Takie działanie ma na celu podjęcie zdrowej i zbilansowanej diety, która wesprze lipolizę i działanie wątroby. Trzymanie się diety zapobiega nawracaniu tkanki tłuszczowej brzucha.

Pacjent z normalną wagą bądź nadwagą, który dodatkowo podejmie się aktywności fizycznej, wspomoże lipolizę, odchudzanie i zapobiegnie zawracaniu w większości przypadków tłuszczu brzucha. Taki proces wpłynie także na pobudzenie organizmu do samodzielnej pracy.

Kto może skorzystać z zabiegu usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej?

Z zabiegów zakresu medycyny estetycznej może skorzystać każdy, kto posiada pewnego rodzaju obiekcje w stosunku do powierzchni skóry. Na przykład zmaganie się z lekką nadwagą.

Tym, co może powstrzymać przed wykonaniem rozpadu tkanek tłuszczu są obiekcje lekarza.

Objawy po zabiegu

Po zabiegu mogą wystąpić objawy takie jak przeczulica skóry. Jednak odpowiednie stosowanie się do zaleceń lekarza, diety oraz aktywność fizyczna mogą wspomóc działanie procesów. Pacjent po zabiegu również wymaga rekonwalescencji.

Jakie partie ciała można poddać lipolizie?

lipoliza iniekcyjna podbródka, lub inna lipoliza podbródka,

skóra brzucha,

wewnętrzne części ud,

pośladki,

ramiona,

co raz częściej specjaliści medycyny estetycznej wykonują zabieg w okolicach oczu, aby pozbyć się na przykład worków pod oczami.

Lipoliza laserowa na pocenie się

Zabieg oddziaływania na tkankę tłuszczową wykorzystywany jest również do przeciwdziałania nadmiernemu poceniu się organizmu. W tym przypadku wykorzystywana jest lipoliza laserowa.

Wiązka światła laserowego oddziałuje na gruczoły potne w okolicy pach, doprowadzając je do uszkodzenia, a w konsekwencji do obumierania. Dzięki temu organizm nie poci się nadmiernie w tym miejscu oraz nie wydziela nieprzyjemnego zapachu.

Wskazania

chęć przeprowadzenia zabiegu, który zapewni modelowanie sylwetki,

posiadanie nadmiernej ilości komórek tkanki tłuszczowej,

zmaganie się z lekką nadwagą, jak nadmiar tłuszczu w okolicach brzucha,

pojawianie się tłuszczaków, czyli łagodnych nowotworów, które zbudowane są z takich elementów jak tkanka tłuszczowa,

posiadanie takiego problemu, jak pojawiająca się tkanka tłuszczowa na ciele, która jest odporna na różne diety oraz ćwiczenia fizyczne.

Przeciwwskazania

choroby autoimmunologiczne,

choroby nerek,

choroby wątroby,

choroby nowotworowe, na przykład wątroby,

nawracające infekcje,

zażywanie leków przeciwzakrzepowych przez lekarza.

Przeciwwskazania - ciąża

Wiele osób zastanawia się, czy wykonanie lipolizy tkanki tłuszczowej będzie bezpieczne, w przypadku osoby spodziewającej się dziecka. Odpowiedź może zaskoczyć, ponieważ tak, jest to bezpieczne. Jest to nawet również wskazane, aby lipoliza tkanki tłuszczowej została wykonana u takiej osoby.

Jest to wskazane, ponieważ ciąża może sprawić, że ciało stanie się mniej satysfakcjonujące. Lipoliza tkanki tłuszczowej natomiast wykonana w trakcie trwania ciąży może albo zminimalizować następstwa ciąży, albo nawet w ogóle im zapobiec.

Lipoliza iniekcyjna - ile to kosztuje?

Cena wykonania zabiegu takiego jak lipoliza iniekcyjna jest zależna od kilku czynników. Przede wszystkim ważne jest to, jak duża ilość komórek tłuszczowych będzie poddana zabiegom medycyny estetycznej.

Drugim czynnikiem jest to, w jakim miejscu na ciele skóra będzie podlegać zabiegowi.