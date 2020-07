Liposukcja infradźwiękowa N.I.L. – modelowanie sylwetki (art. spons.)

16 czerwca 2020, 00:04

Zarówno otyłość brzuszna, jak i nadmiar tkanki tłuszczowej w innych miejscach na naszym ciele może być objawem chorobowym. Może także prowadzić do różnorodnych problemów zdrowotnych, takich jak zwyrodnienia kości i stawów czy cukrzyca. Chcąc zadbać o swoje zdrowie lub po prostu wysmuklić sylwetkę, korzystamy z programów treningowych przechodzimy na dietę. Nie zawsze jest to jednak wystarczające rozwiązanie. W przypadku, gdy takie metody zawodzą lub gdy zależy nam na szybkim zrzuceniu nadmiarowych kilogramów, z pomocą przychodzą nam zabiegi liposukcji, dostępne w dobrych gabinetach medycyny estetycznej.

Co to jest liposukcja infradźwiękowa N.I.L.?

Wykonywana w gabinetach Bieńkowscy Clinic w Bydgoszczy liposukcja infradźwiękowa N.I.L. to zabieg stosunkowo nowy, jednak z każdym dniem coraz bardziej zyskujący na popularności. Do jego wykonania stosuje się wysokiej jakości urządzenia medyczne, oparte na technologii liposukcji wibracyjnej (tzw. wibroliposukcji). Zabieg polega na odessaniu tłuszczu z ciała pacjenta, jednak jest znacząco zmodyfikowany, w porównaniu do tradycyjnej metody przeprowadzania liposukcji.

Klasyczna liposukcja to procedura medyczna przebiegająca w kilku etapach. Na początku lekarz medycyny estetycznej nacina skórę pacjenta i wprowadza do organizmu cienką kaniulę służącą do odsysania tłuszczu. Materiał zostaje w mechaniczny sposób oddzielony od innych tkanek, a następnie wyprowadzony na zewnątrz ustroju.

Urządzenia służące do przeprowadzania liposukcji wibracyjnej mają wbudowaną głowicę pneumatyczną lipomatic, której zadaniem jest wprowadzenie końcówki kaniuli w ruch nutacyjny 3D. Pozwala to na odseparowanie i usunięcie komórek tłuszczowych bez uszkadzania sąsiadujących tkanek. Dzięki temu inwazyjność zabiegu zostaje znacząco ograniczona, a okres rekonwalescencji skrócony do niezbędnego minimum (4-8 dni). Średni czas trwania zabiegu wynosi około 2 godzin. Następnie pacjent zostaje przewieziony na obserwację i po upływie maksymalnie 24 godzin – zwolniony do domu. Pierwsze rezultaty są widoczne natychmiast po opuszczeniu gabinetu medycyny estetycznej, zaś ostateczny kształt sylwetki pacjenta stabilizuje się w ciągu następnych 45 dni.

Po zabiegu mogą wystąpić efekty uboczne w postaci obrzęków i zasinień na skórze. Ustępują one jednak samoistnie w ciągu kilku dni. Zdjęcie szwów następuje po 7 dniach od zabiegu, natomiast blizny zanikają po około 4-6 miesiącach.

Liposukcja N.I.L. to zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Ilość tłuszczu, jaki może zostać odessany w trakcie pojedynczej sesji wynosi od 1000 do 4000 ml. Istnieje także możliwość połączenia liposukcji z lipotransferem. Materiał pobrany od pacjenta może zostać wykorzystany w celu modelowania innych części ciała. Przykładowo tłuszcz pobrany z ud lub tzw. boczków może posłużyć do powiększenia piersi lub wypełnienia zapadniętych policzków. W gabinetach Bieńkowscy Clinic w Bydgoszczy zabiegi łączone cieszą się dużą popularnością wśród pacjentów.

Dla kogo przeznaczona jest liposukcja infradźwiękowa N.I.L.?

Liposukcja, czyli odsysanie tłuszczu, służy do modelowania sylwetki u osób, które z różnych przyczyn nie były w stanie uzyskać pożądanego efektu przy pomocy mniej inwazyjnych metod. Warunkiem przystąpienia do procedury medycznej jest wykonanie szeregu badań (przede wszystkim badań krwi), ogólny dobry stan zdrowia oraz wykluczenie wszelkich przeciwwskazań.

Najczęściej wybierane przez pacjentów miejsca zabiegowe to:

• boczki,

• biodra,

• pośladki,

• uda i łydki,

• okolice kolan,

• okolice stawu skokowego,

• ramiona,

• podbródek,

• wzgórek łonowy,

• gruczoł piersiowy u mężczyzn (tzw. ginekomastia).

Oprócz liposukcji infradźwiękowej, istnieją również inne, mniej lub bardziej inwazyjne metody redukcji tkanki tłuszczowej. Należą do nich m.in. liposukcja laserowa czy lipomasaż. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zabiegów znajdują się na stronie internetowej https://bienkowscyclinic.pl.