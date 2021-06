Lecznicze i relaksujące działanie masażu czekoladą (art. spons.)

7 godz. temu

Masaż czekoladą to rytuał łączący ucztę dla zmysłów z pielęgnacją oraz relaksacją całego ciała. Ponadto tego typu masaże posiadają wiele właściwości leczniczych, ponieważ mają doskonały wpływ na całe nasze ciało: stawy, mięśnie, układ krwionośny, a także skórę. Ponadto są źródłem mnóstwa cennych składników dla organizmu. Ten rodzaj masażu sprawdzi się idealnie jako prezent dla osób zapracowanych, które nie mają chwili wytchnienia. Drugą grupą fanów tego masażu są najwięksi wielbiciele czekolady, którzy nie będą mieć wyrzutów sumienia z delektowania się jej aromatem.

Uczta dla zmysłów

Jeżeli szukasz chwili relaksu połączonego z sensualnym nastrojem, to masaż gorącą czekoladą będzie doskonałym wyborem. Bazuje on na technikach masażu klasycznego oraz może być wykonywany na różne partie Twojego ciała: plecy, dłonie czy stopy. Technika ta połączona jest z wykorzystywaniem olejków lub naturalnej czekolady. Unoszące się aromaty połączone z przyjemnym masażem dadzą ukojenie Twoim zmysłom, a przede wszystkim uczucie odprężenia, które będzie odczuwalne wraz z pierwszymi uciskami wykonywanymi przez masażystę na Twoim ciele.

Wykorzystywane do tego masażu produkty są źródłem bogatych składników odżywczych dla Twojego ciała, dzięki czemu będzie nie tylko nawilżone, lecz także głęboko odżywione. Jakie to substancje? Oto kilka z nich: żelazo, magnez, cynk oraz witaminy A, B, E. Masaż czekoladowy to odprężający zabieg relaksacyjny, który zabierze Cię do krainy wiecznej młodości, ponieważ składniki zawarte w olejkach oraz w naturalnej czekoladzie mają właściwości hamujące starzenie się skóry. Dzięki zawartej w czekoladzie kofeinie masaż wspomaga również w redukcji tkanki tłuszczowej oraz cellulitu, o czym marzy każda z nas. Ponadto sam zapach czekolady dostarczy Ci ogromną dawkę endorfin, które są hormonem szczęścia, co sprawi, że nie będziesz chciała opuszczać salonu masażu. Dzięki tym chwilom pełnym relaksu, które dostarczy Ci niepowtarzalny masaż czekolady, zapragniesz wrócić na ten zabieg jak najszybciej i to nie raz.

Właściwości prozdrowotne

Jeżeli szukasz masażu, który poprawi poza kondycją Twojego ciała także stan umysłu, masaż czekoladą będzie świetnym odpoczynkiem. Każda z nas pragnie zapomnieć o troskach dnia codziennego, zrelaksować się szczególnie po ciężkim dniu pracy, treningu czy wielogodzinnej podróży, a także pozwolić zadbać o kondycję swojego ciała specjaliście. Każdy masaż to krok w stronę dbałości o swoje ciało, ten czekoladowy dodaje jeszcze inne walory np. wspomniane wcześniej aromaty zapachowe.

Właściwości prozdrowotne masażu czekoladą usprawnią przemianę Twojej materii, a także dotlenią i odżywią Twoje tkanki.

Ponadto Twoje mięśnie oraz ścięgna staną się bardziej sprężyste, wytrzymałe, dzięki czemu będziesz mogła sprawniej i efektywniej funkcjonować zarówno na treningu, jak i w pracy. Masaż załagodzi dolegliwości związane z układem krążenia oraz nerwowym, przez co poczujesz natychmiastowy stan głębokiego odprężenia. Uspokoi on lub zniweluje napięcia mięśniowe, które miewasz w karku, szyi lub plecach. Systematyczne masaże czekoladą załagodzą Twój ból, który niespodziewanie pojawia się w napiętych mięśniach pojawiających się poprzez stres, zbyt wiele obowiązków, nieprawidłową postawę w pracy, przetrenowanie lub też nagromadzenie obowiązków.

Miękka skóra dzięki masażu czekoladą stanie się także gładka i elastyczna. Wszystko dlatego, że podczas przygotowań do zabiegu, powinnaś wykonać dokładny peeling ciała lub pozwolić na to masażystce. Tak przygotowana skóra o wiele chłonniej odżywi ciało zawartymi w czekoladzie substancjami odżywczymi. Do nich należą m.in. silne przeciwutleniaczy, zwane polifenolami, które powodują przeciwdziałanie, a nawet zatrzymanie przedwczesnego starzenia się organizmu. Twoje ciało czuje zmęczenie psychiczne i przyjmuje postawę obronną, pozwól mu chwilę relaksu.