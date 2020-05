Wybór materaca a komfort snu - jak znaleźć idealny materac? (art. spons.)

5 maja 2020, 19:30

Nasz komfort snu zależy od wielu czynników. Nie ulega wątpliwości, że jednym z nich jest odpowiednio dobrany materac. Każdemu z nas zależy na poczuciu wypoczęcie po przebudzeniu. Pojawia się jednak pytanie, jak znaleźć idealny materac, który nam to zagwarantuje?

Wypełnienie materaca a komfort snu

Podstawową kwestią, która rodzi zazwyczaj wiele pytań i wątpliwości, jest wybór odpowiedniego wypełnienia. Wśród najpopularniejszych rozwiązań znajdziemy materace piankowe, kieszeniowe oraz lateksowe. Każdy z nich posiada cechy, które wyróżniają dany model na tle pozostałych. Aktualnie na rynku znajdziemy materace z pianki wysokoelastycznej i termoelastycznej. Pierwsza z nich gwarantuje wysoką elastyczność punktową oraz 7 stref twardości, co oznacza idealne podparcie nie tylko kręgosłupa, ale również głowy, barków, kręgów lędźwiowych, miednicy, ud, łydek czy stóp. W ten sposób zmniejszamy napięcie mięśniowe, co gwarantuje komfort snu oraz uczucie wypoczęcia. Natomiast pianka termoelastyczna dopasowuje się idealnie do naszego ciała pod wpływem temperatury oraz ciężkości. Jeżeli zależy nam jednocześnie na elastyczności, sprężystości oraz odpowiedniej wentylacji, warto zwrócić uwagę na materace linii Curem.

Dobrym rozwiązaniem są również materace kieszeniowe, które charakteryzują się umieszczeniem sprężyn w osobnych materiałowych kieszonkach. Dzięki ich połączeniu otrzymujemy odpowiednie podparcie poszczególnych części ciała. Producent Hilding uzupełnia modele kieszeniowe warstwami miękkiej pianki, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób z bólami kręgosłupa lub pleców, oraz maty kokosowej odpowiadającej za prawidłową cyrkulację powietrza. Natomiast materace lateksowe wyróżniają się przede wszystkim elastycznością oraz odpowiednią wentylacją. Dzięki właściwościom lateksu uniemożliwiają rozwój bakterii, grzybów oraz innych szkodliwych drobnoustrojów. Modele Hilding oraz Curem będą idealnym rozwiązaniem dla alergików.

Jakie wymiary materaca będą idealne?

Idealny materac powinien mieć również odpowiedni rozmiar. Na początku warto zwrócić uwagę na szerokość. Według ekspertów powinna być nie mniejsza niż 70 cm. Dzięki temu otrzymujemy na tyle miejsca, aby móc swobodnie zmienić pozycję podczas snu. Natomiast długość powinna być większa o 20 cm od naszego wzrostu. Warto jednak podkreślić, że w przypadku zakupu materaca dla par należy wziąć pod uwagę podwojoną wartość optymalnej szerokości, czyli 140 cm. Natomiast długość powinna być dopasowana do wzrostu wyższej osoby. Warto również podkreślić, że czasami szerokość wynosząca 140 cm może okazać się za mała. Dlatego weźmy pod uwagę również wagę użytkowników. Bez wątpienia idealnym rozwiązaniem jest po prostu wypróbowanie produktu w sklepie stacjonarnym.

Jeżeli nie będziemy w stanie zdecydować się na konkretny produkt w sklepie, zawsze możemy wrócić do domu i spokojnie się zastanowić. Kiedy podejmiemy decyzję, produkty Hilding oraz Curem zamówimy bez problemu w sklepie internetowym sennamaterace.pl. Pamiętajmy przy tym, że zakup materaca powinien być dobrze przemyślany.

Jak dopasować twardość materaca?

Podczas wyboru idealnego materaca musimy wziąć pod uwagę również stopień twardości. Dzięki temu unikniemy nadmiernego napięcia mięśniowego oraz bólów kręgosłupa. Możemy kierować się zaleceniami ekspertów, którzy rekomendują materace średniej twardości H2 dla osób ważących mniej niż 80 kg, twardsze produkty H3 dla użytkowników z wagą między 80 a 100 kg oraz bardzo twarde H4 dla osób ważących więcej niż 100 kg. Jednak najważniejsze są nasze indywidualne preferencje i wygoda. Dlatego warto udać się do sklepu stacjonarnego i przeprowadzić krótki test.

Kiedy położymy się na materacu, włóżmy dłonie pod lędźwie. Następnie spróbujmy przesunąć je w górę, wzdłuż pleców. Jeżeli zrobimy to bez problemów, materac jest za twardy. Kiedy będzie to zupełnie niemożliwe, podłoże jest za miękkie. Natomiast lekki opór informuje nas o idealnie dopasowanej twardości.