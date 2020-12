Materace do spania - jak poprawnie dobrać rodzaj i twardość materacy Hilding do naszych potrzeb? (art. spons.)

17 listopada 2020, 14:13

Dobór odpowiedniego materaca to klucz do zapewniania sobie zdrowia i komfortu. Dziś odkrywamy sekrety skutecznego snu – wypoczynek bez tajemnic!

Postaw na zdrowy sen – to bardzo ważne

Dziś wszystko musi być wysokiej jakości. Telefony, żywność, wykonywana praca czy nawet relacje z innymi ludźmi. Warto zatem zainwestować także w odpowiednią klasę czegoś bardzo podstawowego i kluczowego dla naszego zdrowia. Odpowiedni materac zapewni nam zdrowy i spokojny sen – to zdecydowanie zaowocuje w każdym aspekcie życia. Wyspani jesteśmy bardziej aktywni, chętni do działania, wypoczęci. Nasza psychika staje się bardziej odporna, dzięki czemu lepiej radzimy sobie ze stresem. Nawet nasze ciało na poziomie stricte fizycznym zaczyna lepiej radzić sobie z różnymi problemami, na przykład natury kardiologicznej. Wsparcie naszego snu to klucz do sukcesu, a wybór materaca jest w tym wszystkim niewątpliwie bardzo istotny.

Rodzaj i twardość materaca. Wybierz najlepszy model do swoich potrzeb

Skoro ustaliliśmy już, jak monumentalne znaczenie dla naszego zdrowia ma dobór materaca, czas na część praktyczną – dokonanie właściwego zakupu. W tym celu warto postawić na kilka sprawdzonych metod. Zacznijmy od krótkiego przeglądu typów materacy. Każdy z nich sprawdzi się w innej sytuacji:

• Materac sprężynowy – wyróżnia go niska cena, trwałość i zróżnicowane strefy nacisku. To idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują dobrego snu, nie wydając jednocześnie ogromnych kwot. Jest to bardzo popularny typ materaca – nie bez powodu. Sprężyny przeważnie nadają się do wieloletniej eksploatacji: są trwałe i odporne na odkształcenia. Wadą tych materacy często jest jednak mikroklimat. Warto stawiać na zaufane marki, gdyż ich produkty są bardzo odporne na powstawanie grzybów i rozwój bakterii wewnątrz konstrukcji materaca.

• Materac piankowy – zapewnia unikatowy komfort. Pianka idealnie dostosowuje się do naszego ciała. Oznacza to, że mamy do czynienia z niezwykle wygodnym podłożem. Są to ponadto materace bardzo higieniczne – ich mikroklimat uniemożliwia rozwój grzybom i bakteriom. Materace piankowe muszą jednak bezwzględnie pochodzić od sprawdzonego producenta. Niestety tylko topowe marki mają dostęp do odpowiednich technologii tworzenia wytrzymałych pianek. Różnicę w jakości widać chociażby po okresach gwarancyjnych. W przypadku tanich modeli mało znanych producentów wynoszą one zaledwie parę lat, podczas gdy materace piankowe cenionych producentów, takich jak np. Hilding, są objęte gwarancją nawet na 15 lat.

• To podstawowe typy materacy, istnieją jednak także inne – np. hybrydowy, który łączy ich cechy. Materace medyczne sprawdzą się w przypadku osób przewlekle chorych, podczas gdy materace lateksowe najbardziej zainteresują alergików.

Kiedy wybierzemy typ materaca, możemy przejść do twardości. To parametr, który pozwala nam na dokonanie właściwego wyboru – określa masę osoby, która najlepiej czuć się będzie na danym podłożu. Skala jest prosta:

• H1 – osoby ważące mniej niż 60 kg,

• H2 – od 60 do 80 kg,

• H3 – od 80 do 100 kg,

• H4 – powyżej 100 kg.

To jedynie orientacyjne wartości – zdarza się, ktoś czuje się lepiej na twardszym materacu niż docelowa kategoria. Nie warto jednak decydować się na materac o niższym poziomie twardości od zalecanego, ponieważ może to skutkować pojawieniem się problemów z kręgosłupem.

