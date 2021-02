Jaki sprzęt do mezoterapii wybrać? (art. spons.)

7 lutego 2021, 20:04

Wśród najbardziej popularnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej możemy wyróżnić mezoterapię. Zabieg ten jest także powszechnie stosowany w dermatologii. Jeszcze przed wprowadzeniem mezoterapii do oferty swojego salonu kosmetycznego, warto poznać specyfikę oraz sprzęt niezbędny do jej wykonania. W przygotowanym artykule odpowiemy na pytania:



– Jak przebiega zabieg mezoterapii?

– Jaki sprzęt jest używany do mezoterapii?

Zdobyta wiedza z pewnością ułatwi Ci podjęcie decyzji o wprowadzeniu zabiegu mezoterapii do oferty swojego salonu.

Jak przebiega zabieg mezoterapii?

Mezoterapia to miejscowa i bezpośrednia aplikacja substancji odżywczych do warstwy skóry właściwej. Wstrzykiwane substancje wykazują właściwości lecznicze i regeneracyjne. Dzięki temu zabieg mezoterapii jest bardzo skuteczną formą walki z drobnymi zmarszczkami, rozstępami, cellulitem oraz zwiotczałą i odwodnioną skórą. Dzięki mezoterapii można także skutecznie zapobiec nasilonemu wypadaniu włosów. Jak widać, jeden zabieg ma wiele korzyści, co przekłada się na zainteresowanie dużej liczby klientów.

Zabieg mezoterapii można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym jest mezoterapia bezigłowa. Polega ona na zastosowaniu metody elektropolacji w celu aplikacji substancji odżywczych do skóry. Do wykonania zabiegu wykorzystywane jest urządzenie wytwarzające prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości. Drugim rodzajem jest mezoterapia igłowa. W tym przypadku wykorzystuje się specjalne strzykawki o bardzo cienkich igłach, za pomocą których wprowadzane są substancje odżywcze.

Wybierając sprzęt do mezoterapii, będziesz kierować się zapewne rodzajem zabiegu oraz możliwościami finansowymi. Na pewno jednak nie możesz oszczędzać. Dobrej jakości sprzęt to gwarancja skuteczności przeprowadzanego zabiegu oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dla klientów Twojego salonu.

Jaki sprzęt jest używany do mezoterapii?

Jeśli chcesz wykonywać w swoim salonie zabieg mezoterapii bezigłowej, to niezbędny będzie zakup urządzenia z płynną regulacją mocy. Urządzenie jest wyposażone w osobną głowicę do wykonywania zabiegu twarzy i ciała oraz osobną głowicę do zabiegu w okolicach oczu. Urządzenie jest także wyposażone w elektrodę, która ma zamykać obwód. Do wykonania zabiegu mezoterapii możesz także używać urządzenia wielofunkcyjnego. Musisz jednak wiedzieć, że koszt zakupu takiego kombajnu kosmetycznego jest kilkukrotnie wyższy od urządzenia dedykowanego do mezoterapii. Z drugiej strony kombajn daje dużo większe możliwości wykonywania zróżnicowanych zabiegów.

Mezoterapia igłowa wymaga zakupu pneumatycznego pistoletu wtryskowego, który jest wyposażony w wiele igieł. Dzięki nim możliwe jest jednoczesne wykonanie wielu mikro nakłuć. Sprzęt do mezoterapii igłowej powinien być wyposażony w regulację głębokości nakłucia i czasu wtrysku oraz wybór trybu iniekcji. Pistolet pneumatyczny musi być wykonany z wysokiej jakości materiałów. Wybierając konkretny model, zwróć uwagę nie tylko na aspekt ekonomiczny, ale także na ergonomię. Pamiętaj także o konieczności wymiany mikroigieł po każdym zabiegu.

Jeśli szukasz sprawdzonego dostawcy sprzętu dla salonów kosmetycznych, to wejdź na stronę https://abacosun.pl/. Znajdziesz tam ogromny wybór urządzeń, akcesoriów i kosmetyków, które powinny znaleźć się na wyposażeniu każdego salonu urody.