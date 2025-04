Mezoterapia mikroigłowa - co warto wiedzieć o tym zabiegu?

1 kwietnia 2025, 13:45

Mezoterapia mikroigłowa to zabieg z zakresu medycyny estetycznej, który polega na wykorzystaniu urządzenia wyposażonego w mikroigły, które nakłuwają skórę na płytką głębokość, zazwyczaj od 0,5 mm do 1,5 mm. Celem tego zabiegu jest stymulowanie naturalnych procesów regeneracyjnych skóry poprzez wywołanie mikrourazów, co z kolei pobudza produkcję kolagenu i elastyny. W efekcie skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna, a także poprawia się jej struktura i wygląd.

W porównaniu do mezoterapii igłowej, która polega na głębszym wprowadzeniu substancji odżywczych do skóry (na głębokość około 3 mm), mezoterapia mikroigłowa działa bardziej powierzchownie, dlatego jej głównym celem jest poprawa wyglądu skóry w przypadku drobnych problemów, takich jak lekkie blizny po trądziku, zmarszczki, rozstępy, czy niewielkie zmiany w strukturze skóry. Zabieg ten jest także bezpieczniejszy dla osób, które chcą poprawić stan skóry bez konieczności iniekcji substancji aktywnych.

Podczas zabiegu mezoterapii mikroigłowej urządzenie wprowadza mikroigły do skóry, co wywołuje kontrolowany stan zapalny, stymulując skórę do regeneracji. Efektem tego jest jej wygładzenie, ujędrnienie oraz poprawa nawilżenia, co jest szczególnie korzystne w przypadku skóry zmęczonej lub z delikatnymi niedoskonałościami.

Zabieg może być wykonywany na różnych obszarach ciała, takich jak twarz, dekolt, brzuch, uda czy pośladki, i jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Po zabiegu skóra może być lekko zaczerwieniona i opuchnięta, co zwykle ustępuje po kilku dniach. Aby uzyskać najlepsze efekty, zaleca się serię kilku zabiegów, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Mezoterapia mikroigłowa jest często stosowana w połączeniu z różnymi substancjami aktywnymi, takimi jak kwas hialuronowy, witaminy (np. witamina C, E), peptydy, czy aminokwasy, które wspomagają regenerację skóry i poprawiają jej nawilżenie.