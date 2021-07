Mięśnie Kegla – gdzie są? (art. spons.)

6 lipca 2021, 15:06

O mięśniach Kegla i ich ćwiczeniu najczęściej słyszymy w kontekście udanego życia seksualnego – mocniejszych orgazmów i satysfakcji płynącej z penetracji. Pełnią jednak także ważną rolę przy oddawaniu moczu czy porodzie; posiadanie wytrenowanych i elastycznych mięśni zapobiega takim problemom jak nietrzymanie moczu. Stanowi także element profilaktyki pęknięcia krocza podczas porodu.

W dodatku nie tylko kobiety muszą ćwiczyć mięśnie Kegla – mężczyźni również powinni o nie zadbać. Jednak gdzie dokładnie się one znajdują? Jak sprawdzić, czy ćwiczymy odpowiednie mięśnie?

Mięśnie Kegla – jak sprawdzić, gdzie są?

By prawidłowo ćwiczyć, musimy najpierw dowiedzieć się, gdzie są mięśnie Kegla. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, wstrzymując strumień podczas oddawania moczu. Wyczuwalne jest wówczas napinanie mięśnia łonowo-guzicznego – czyli właśnie mięśni Kegla.

Ich trenowanie odbywa się na podobnej zasadzie. Warto jednak zaznaczyć, że nie powinno się wstrzymywać strumienia moczu zbyt często. Może to bowiem prowadzić do gromadzenia się bakterii w niedostatecznie opróżnionym pęcherzu, a w rezultacie – do stanów zapalnych dróg moczowych.

Innym sposobem pozwalającym sprawdzić, gdzie znajdują się mięśnie Kegla, jest włożenie dwóch palców do pochwy (podobnie jak przy umieszczaniu w niej tamponu), a następnie napięcie mięśni. W ten sposób można łatwo wyczuć ich zaciskanie się wokół palców. Z początku wrażenie to może być dość słabe, jednak z czasem, w miarę wykonywania ćwiczeń, mięśnie ulegną wzmocnieniu, a ucisk będzie mocniejszy.

Mięśnie Kegla – anatomia a technika ćwiczeń

Mięśnie Kegla w istocie są dużym, płaskim mięśniem, rozpościerającym się w miednicy na podobnej zasadzie, co przyczepiona do żeber przepona. To właśnie dlatego proste ćwiczenie polegające na jego naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu, wpływa na tak wiele aspektów naszego zdrowia.

Podczas ćwiczeń mięśni dna miednicy najważniejsze jest zwrócenie uwagi na to, by przy ich napinaniu nie kurczyć również mięśni brzucha i pośladków, jak również nie wstrzymywać oddechu - cały czas należy normalnie, miarowo oddychać.

Podstawowa forma ćwiczeń mięśni Kegla polega na położeniu się z lekko rozchylonymi nogami lub stanięciu w rozkroku, a następnie napinaniu ich na kilka sekund i rozluźnianiu.

Początkowo można wykonywać dwie lub trzy serie ćwiczeń po pięć powtórzeń, z czasem jednak zwiększając czas napięcia mięśni oraz liczbę serii.

Ćwiczenie z kulkami gejszy

Kurczenie i rozluźnianie to nie jedyne techniki, do których musi się ograniczać ćwiczenie mięśni Kegla - przyrządy takie jak kulki gejszy czy gadżety erotyczne w rodzaju jajeczek dopochwowych mogą być tutaj znakomitą pomocą. Wystarczy umieścić je głęboko w pochwie (podobnie jak tampon), a następnie... po prostu się ruszać. Mięśnie same będą się wówczas napinać i unosić, pracując bez konieczności podejmowania przez nas żadnych działań.

Oczywiście kulki muszą być odpowiednio dobrane. Fizjoterapeuci zalecają stosować większe i lżejsze modele w przypadku słabo wyćwiczonych mięśni. Z czasem można zacząć korzystać z takich, które są mniejsze oraz cięższe.

Kulki gejszy od n69.pl dostępne są w wielu wersjach o różnej masie oraz średnicy - dzięki temu każdy łatwo dobierze najlepszy dla siebie model lub zestaw.

Mięśnie Kegla u mężczyzn

Jak wcześniej wspomnieliśmy, mięśnie Kegla powinny ćwiczyć wszystkie osoby, niezależnie od płci - zlokalizowane są one u każdego człowieka między kością ogonową a łonową, okalając odbyt oraz pochwę lub podstawę członka i cewkę moczową.

Każdy może również korzystać ze specjalnych gadżetów - tzw. kulki gejszy dla mężczyzn umieszcza się w odbycie, co ma dodatkową zaletę w postaci prozdrowotnego masażu prostaty.

U każdej płci mięśnie dna miednicy ćwiczy się w bardzo podobny sposób, odnosząc podobne rezultaty w postaci silniejszego ukrwienia narządów płciowych oraz mocniejszych orgazmów, jak również zmniejszonego ryzyka problemów z oddawaniem moczu.