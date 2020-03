Moskitiery, czyli zapomnij o komarach w domu (art. spons.)

9 marca 2020, 22:32

Moskitiery coraz częściej można zobaczyć w oknach budynków mieszkalnych. Zarówno domów jednorodzinnych, jak i bloków wielorodzinnych. Pozwalają one bowiem na lepszą ochronę wnętrza domu przed nieproszonymi gośćmi, jakimi są różnego rodzaju owady

Jednak ochrona przed insektami to nie jedyny powód, dla którego warto zamontować moskitiery w oknach. Sprawdź, czym charakteryzują się te produkty i jakie są rodzaje moskitier.

Dlaczego warto zdecydować się na moskitiery?

Jak to zostało wyżej wspomniane, moskitiery montuje się głównie w celu ochrony przed insektami. Jeżeli siatka będzie odpowiednio gęsta, ochronią wnętrze zarówno przed większymi owadami takimi jak pszczoły czy osy, jak i przed tymi bardzo małymi, jak np. meszki. Pamiętaj jednak o tym, że siatka nie może być zbyt gęsta, gdyż będzie to powodowało zaciemnienie wnętrza, a także utrudniało swobodny przepływ powietrza. Zwróć uwagę, że dobra moskitiera będzie zatrzymywała także większe pyły i inne zanieczyszczenia, które mogą krążyć w powietrzu. Przykładem mogą tu być liście opadłe z drzew poderwane przez wiatr. Więcej na temat funkcjonalności moskitier możesz przeczytać w artykule: Moskitiery – zabezpieczamy mieszkanie przed insektami.

Moskitiery ramowe – łatwy montaż i estetyczny wygląd

Moskitiery dostępne są w kilku wariantach. Jednym z nich są moskitiery ramowe, które oferuje między innymi firma karnix.pl. Siatka jest tutaj rozciągnięta na aluminiowej ramie, która może być malowana proszkowo. Kolory oferowane przez producenta są zbliżone do tych, w jakich wykonywana jest stolarka okienna. Dzięki temu, po zamontowaniu moskitiera wygląda tak, jakby była integralną częścią okna. Zarówno rama, jak i siatka są wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. To powoduje, że wytrzymują one długie lata użytkowania.

Moskitiery ramkowe są wybierane chętnie również ze względu na to, że są łatwe w montażu. Można je również szybko zdemontować, gdy zajdzie taka potrzeba. Przykładowo w sytuacji, gdy będzie trzeba wyczyścić zewnętrzny parapet. Montaż tego rodzaju moskitier jest bezinwazyjny i nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności czy zatrudniania specjalistów.

Moskitiery rolowane – wygoda użytkowania

Inną propozycją bardzo często wybieraną do domów i mieszkań, są moskitiery rolowane. Swoją konstrukcją przypominają one rolety chroniące wnętrza przed nasłonecznieniem. Siatka jest tutaj zwijana do góry. Drążek, na jaki jest nawijana, chroniony jest specjalną aluminiową kasetą. Taka konstrukcja sprawia, że moskitiera jest wytrzymała, a także prezentuje się estetycznie.

Rozwiązanie to jest szczególnie polecane dla osób, które potrzebują ciągłego dostępu do zewnętrznych parapetów, np. z uwagi na uprawę kwiatów. Wystarczy tutaj podciągnąć lekko do góry moskitierę. Nie ma konieczności jej całkowitego demontażu. Pamiętaj, że tego rodzaju moskitiery, a także te ramkowe wykonywane są na wymiar, tak aby idealnie pasowały do okna. Dlatego musisz odpowiednio pomierzyć okno oraz wnękę okienną. Zanim to zrobisz, zajrzyj na stronę producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić prawidłowo.