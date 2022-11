Nowy Dom. Jak i czym ogrzać mieszkanie?

wczoraj, 12:51

Galopująca inflacja zwróciła naszą uwagę w kierunku poszukiwania oszczędności. Staramy się dopasowywać do zwiększonych kosztów życia i nierosnących pensji. Dodatkowo musimy odzwyczaić się od niskich cen ogrzewania. Sprawia to, że osoby budujące domy lub wymieniające instalację grzewczą zastanawiają się, w którą stronę podążyć.

Dokonując wyboru opału, warto zwrócić uwagę na jeden z istotnych czynników, czyli czas, który możemy poświęcić na obsługę kotła. Na wiele nam się nie zda tanie ogrzewanie, jeśli będzie wymagać wielu godzin na przygotowanie opału i obsługę kotła, którego zwyczajnie nie mamy.

Węgiel – jedno z najpopularniejszych paliw stałych

Wiele miast zakazuje palenia węglem, mimo to nadal cieszy się on sporą popularnością. Niestety przez wzrost cen nie jest on już tak opłacalny, jak jeszcze kilka lat temu. Węgiel wymaga sporo miejsca blisko kotła oraz musi być przechowywany w suchym pomieszczeniu.

Gaz ziemny – czyste i bezobsługowe ogrzewanie

Gaz ziemny jest jednym z droższych rozwiązań ogrzewania domów, ale za to ma jedną niewątpliwą zaletę. Jest w pełni bezobsługowy. Nie interesuje nas składowanie opału, napełnianie podajnika czy rozpalanie w piecu. Wszystko można wykonać z poziomu smartfonu, jeśli kocioł ma odpowiednie dodatkowe urządzenia. Zdecydowanie przewyższa wszystkie inne źródła energii w kwestii ekologii, poza energią ze źródeł odnawialnych. Minusem jest konieczność posiadania instalacji z gazem ziemnym w pobliżu domu.

Drewno – tanie, ale wymagające

Drewno jako opał jest popularne szczególnie na wsiach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia gazu. Korzystając z drewna opałowego, mamy kilka możliwości zakupu:

- drewno gotowe opałowe suche (o wilgotności poniżej 20%), z którego od razu będzie można skorzystać.

- drewno gotowe opałowe, które powinno wyschnąć przed wrzuceniem go do pieca.

- drewno opałowe, zakupione np. w Lasach Państwowych. Jest to najtańsza opcja, ale konieczne będzie przygotowanie drewna pod podajnik lub piec. Dodatkowo należy sezonować drewno od roku do 3 lat w zależności od gatunku.

Drewno to najtańsza opcja opału, ale najczęściej wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie go oraz sporo miejsca do składowania.

Kocioł – energooszczędność zmniejsza koszty

Przy dobieraniu ogrzewania warto zadbać także o wybór kotła, który będzie wysoce energooszczędny. Kocioł jest ważnym elementem składowym, który ma wpływ na finalne koszty ogrzewania. Jest to wyrażane przez sprawność ciepła, czyli stosunek ilości ciepła przekazanego ogrzanej wodzie do ilości energii chemicznej zawartej w opale.

Wyposażenie pomocnicze kotła

Większość osób wie, że kocioł ma wpływ na koszty ogrzewania, ale dodatkowo należy pamiętać o wyposażeniu pomocniczym kotła. Elementy armatury około kotłowej to między innymi sterowniki, wymienniki ciepła, pompy obiegowe czy zestawy połączeniowe. One także mają wpływ na energooszczędność instalacji grzewczej, dlatego warto sprawdzić np. z jakich materiałów zostały stworzone.