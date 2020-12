Okuloplastyka – w trosce o zdrowe i piękne oczy (art. spons.)

26 listopada 2020, 10:25

Oczy są tym, co nas wyróżnia. Można nimi wiele wyrazić, można poznawać cały otaczający nas świat. Czy to jednak możliwe, by przez długie lata zachowały zdrowie i piękny wygląd? Okazuje się, że tak! Dzięki okuloplastyce możesz dziś o nie zadbać i zapewnić im najlepszą opiekę!

Czym jest okuloplastyka?

Okuloplastyka to nowoczesna dziedzina medyczna łącząca w sobie dwie dobrze znane specjalności – okulistykę i chirurgię plastyczną. Innymi słowy jest to medycyna estetyczna oczu i ich bezpośredniej okolicy. Za pomocą zabiegów okuloplastycznych możemy pozbyć się wielu przeszkadzających nam zmian takich jak np. brodawczaki, kępki żółte czy cysty na oku. Co ważne, piękny efekt wizualny idzie tu w parze z działaniem leczniczym, a więc zysk jest podwójny. Nie będzie zatem przesadą określenie, że okuloplastyka to medycyna przyszłości - której jednak możemy doświadczyć już dziś!

Jakich dokładnie zmian można się pozbyć?

Zmiany, które da się usunąć za pomocą zabiegów okuloplastycznych, to m.in.:

• Kaszaki – małe, kilkumilimetrowe guzki. Nie są bolesne, ale często występują w większych ilościach. Swoim wyglądem przypominają drobne ziarenka kaszy.;

• Brodawki – mogą pojawiać się na całym ciele – a więc również w okolicy oczu. Zwykle są zmianami łagodnymi, ale łatwo pomylić je z niektórymi złośliwymi guzami, np. rakiem kolczystokomórkowym.;

• Kępki żółte – zwane też żółtakami. Swój kolor „zawdzięczają” cholesterolowi, z którego w większości się składają. Występują głównie na powiekach i w pobliżu nosa.;

• Gradówki – zgrubienia i zaczerwienienia na powiekach. Przypominają trochę inną, częstą zmianę – jęczmień – ale są mniej bolesne.;

• Skrzydliki – małe narośle również pojawiające się na powiekach. Kształtem są podobne do skrzydełek owada. Nieleczone mogą powodować zaburzenia widzenia.

Korekta opadania powiek, czyli blepharoplastyka

Usuwanie wymienionych zmian to nie wszystko. Jedną z najczęściej wybieranych przez pacjentów form okuloplastyki jest również korekcja powiek (blepharoplastyka). U wielu z nas już po 40. roku życia mogą występować zaburzenia funkcjonowania powiek takie jak np. ich opadanie. Najczęściej dzieje się tak z powodu spadku elastyczności skóry, gromadzenia się fałdów i zmniejszenia ilości kolagenu w tkankach. Co ciekawe, opadać może nie tylko górna powieka – w przypadku problemu występującego w dolnej, pacjent będzie wyglądał jakby miał „worki” pod oczami. Celem blepharoplastyki jest usunięcie nadmiaru tkanki i tłuszczu, wyleczenie opadania, a co za tym idzie - poprawienie wyglądu twarzy.

Krótko, bezpiecznie i bez bólu

Możliwość skutecznego pozbycia się różnych zmian z okolicy oczu nie jest jedyną zaletą okuloplastyki. Ważny plus stanowi też fakt, że zabiegi takie są wykonywane z najwyższą dbałością o komfort pacjenta. Co je charakteryzuje?

✓ Krótki czas trwania – zwykle jest to zaledwie 0,5-1 h.

✓ Brak bólu – procedury okuloplastyczne nie wymagają narkozy. Stosuje się miejscowe znieczulenie, dzięki któremu wszystko przebiega bezboleśnie.

✓ Pełne bezpieczeństwo – nie powodują żadnych poważnych komplikacji.

✓ Wygoda – po przeprowadzonym zabiegu pacjent może wrócić do domu – nie ma potrzeby pozostawania w szpitalu.

Jednym z miejsc, gdzie można skorzystać z różnych zabiegów okuloplastycznych jest klinika okulistyczna Vidium Medica, której oddziały znajdziesz w dwóch głównych miastach naszego kraju – Warszawie i Krakowie.

Rekonwalescencja po zabiegu – jak wygląda?

Bezpośrednio po przeprowadzonej korekcji, zanim będziemy mogli w pełni cieszyć się jej efektami, powieki mogą być nieco opuchnięte i mieć bardziej siny kolor. Jednak bez obaw! Jest to zupełnie normalne. Po każdym zabiegu medycznym organizm potrzebuje trochę czasu na regenerację. W przypadku okuloplastyki pacjenci wracają do zwykłych, codziennych aktywności w ciągu kilku dni - najczęściej 7-10. Szybkiej rekonwalescencji pomoże też:

o Unikanie większego wysiłku fizycznego;

o Ochrona oczu przed promieniowaniem UV (np. noszenie na zewnątrz okularów przeciwsłonecznych z odpowiednim filtrem);

o Rezygnacja z makijażu okolicy oczu w pierwszych dniach po zabiegu;

o Unikanie zadymionych i zanieczyszczonych pomieszczeń;

o Ochrona oczu przed dostaniem się mydła lub szamponu, stosowanie okularów pływackich podczas kąpieli w basenie;

o Unikanie pocierania i tarcia oczu.

Dodatkowo, przez pierwszy tydzień po zabiegu nie powinno się również nosić soczewek kontaktowych.

Chirurgicznie albo laserowo

Procedury okuloplastyczne można wykonywać na dwa sposoby: chirurgicznie lub z użyciem lasera. Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci obawiają się nowoczesnej technologii laserowej – czy słusznie? Okazuje się, że rekonwalescencja po takich zabiegach jest zwykle krótsza, niż w przypadku tradycyjnych metod. Do tego użycie lasera zmniejsza inwazyjność operacji. Warto wiedzieć, że technologia ta jest bardzo bezpieczna i – jak wspominaliśmy już wcześniej – dzięki zastosowaniu miejscowego znieczulenia pozwala przeprowadzić operację zupełnie bez bólu!

Dzięki okuloplastyce mamy unikalną szansę „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” – zadbać o zdrowie naszych oczu, a jednocześnie poprawić ich wygląd. Jej metody cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. Może spróbujesz i Ty?