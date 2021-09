Olejek lawendowy odkryty na nowo

Olejek lawendowy znany jest większości z nas. To jeden z najbardziej popularnych olejków eterycznych. Kojarzy się on przede wszystkim z wyjątkowo ciekawym, uspokajającym zapachem. To jednak nie jedyna jego cenna właściwość.

Olejek lawendowy – magia wyciszającego zapachu

Olejek lawendowy rzeczywiście jest jednym z najchętniej stosowanych olejków eterycznych o działaniu uspokajającym i wyciszającym. Warto go dyfuzować w pomieszczeniach, w których odpoczywamy, relaksujemy się, regenerujemy siły. Jest to także jeden z niewielu zupełnie bezpiecznych olejków, które można stosować na skórę. Można go wykorzystać podczas odprężającego masażu, a także dodać do kąpieli. Świetnie działa przed snem, pozwala pozbyć się napięć, oczyścić umysł, wyciszyć się i przygotować do odpoczynku. Olejek ten świetnie sprawdza się także w przypadku dzieci, które niekoniecznie dobrze reagują na mocniejsze, zielne zapachy.

Pamiętaj jednak, że olejek lawendowy jest bezpieczny pod warunkiem, że jest odpowiednio przechowywany. Należy przechowywać go w dokładnie zakręconej buteleczce, najlepiej w lodówce. Jeśli szukasz jeszcze bardziej delikatniejszego i łagodnego olejku dla dziecka – możesz wypróbować ten z rumianku rzymskiego.

Antydepresyjny i poprawiający nastrój

Mimo że olejek lawendowy większości osób kojarzy się przede wszystkim z właściwościami uspokajającymi, wyciszającymi, to ma on także działanie przeciwne. Poprawia nastrój, sprawdza się w przypadku walki ze stanami depresyjnymi, pomaga zapanować nad czarnymi myślami. Jeśli masz problemy z napięciami i skurczami na tle nerwowym, to także warto, abyś sięgnęła po olejek lawendowych. W tego typu zastosowaniu bardzo dobrym pomysłem jest połączenie olejku lawendowego z tym z rumianku rzymskiego.

Na rany i oparzenia

Olejek lawendowy to absolutnie pierwsza, naturalna pomoc w przypadku oparzeń, a także różnego rodzaju skaleczeń. Jego stosowanie na skórę sprawia, że rany szybciej się goją. Na początek zalez się stosowanie wersji nierozcieńczonej olejku, natomiast już na etapie bliznowacenia, wersję rozcieńczoną. Warto tutaj podkreślić, że olejek lawendowy nie tylko zapobiega pojawieniu się widocznych blizn, ale można go stosować na te już stare, które widocznie powinien rozjaśnić. Sięgamy po niego także, kiedy chcemy złagodzić ból po ukąszeniu komara.

Dla układu krążenia

Olejek lawendowy można także stosować przy astmie, zapaleniu oskrzeli oraz zatok. Połączenie przeciwzapalnych oraz uspokajających właściwości olejku jest w tym przypadku bezcenne. Warto jednak pamiętać, że olejek lawendowy może stanowić istotne wsparcie dla osób borykających się z problemami układu krążenia. Regularnie stosowany stymuluje bowiem m.in. przepływ limfy, a jednocześnie obniża ciśnienie krwi. Nie można go oczywiście traktować jako alternatywę dla leków na nadciśnienie, ale aromaterapia może się okazać istotnym wsparciem dla prowadzonej farmakoterapii.