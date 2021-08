Czym się kierować, wybierając oprawki do okularów?

16 sierpnia 2021, 20:44

Okulary pełnią przede wszystkim funkcję korekcyjną, ale naturalnie chcemy, by stanowiły element dekoracyjny, pasujący do twarzy i komponując się z nią. Muszą być także wygodne, by nie przeszkadzały w codziennym życiu. Na co więc warto zwrócić uwagę, kupując oprawki do okularów?

Wygoda przede wszystkim

Wybierając oprawki do okularów, czasem stawiamy ich wygląd ponad wygodę, nie przyglądając się uważnie parametrom, które mają ogromny wpływ na późniejszy komfort ich użytkowania. Zanim więc zdecydujemy o wyborze określonego modelu, przyjrzyjmy się mu uważnie. Na co zwrócić uwagę? Dobrze dopasowane oprawki nie powinny opierać się na policzkach, ani sięgać ponad linię brwi. Muszą być stabilnie oparte i odpowiednio szerokie, by po godzinach noszenia nie powodowały bólu głowy, co dzieje się, gdy zauszniki są zbyt wąskie i przy nakładaniu są nadmiernie rozciągane na boki. Dobrze dopasowane okulary stabilnie trzymają się na swoim miejscu i nie przeszkadzają w czasie ich użytkowania.

Ładny design jest równie ważny

Każdy z nas chce mieć ładne, dopasowane do swojej urody okulary. Trzeba pamiętać, że nie istnieje jeden model, w którym wyglądamy dobrze. Podobnie jak moda ubraniowa, także trendy związane z wyglądem oprawek się zmieniają. Czasem modne są grube, masywne, kolorowe, plastikowe oprawy, innym razem delikatne, niemal niewidoczne, a czasem metalowe, w odcieniach złota czy srebra. Czy warto podążać za tymi trendami? Oczywiście wiele zależy od indywidualnych upodobań, jednak trzeba pamiętać, że dobrze dobrane, modne oprawki odmładzają twarz i sprawiają, że wyglądamy korzystnie.

Oprawki do okularów a kształt twarzy

Jeśli nosimy okulary przez lata, zwykle wiemy już, jaki ich kształt nam odpowiada. Nie oznacza to, że nie możemy eksperymentować, zwłaszcza gdy zmieniają się trendy i pojawiają nowe, ciekawe modele, które ożywiają twarz. Jeśli jednak mamy problem z wyborem okularów, warto znać ogólne zasady doboru oprawek w odniesieniu do kształtu twarzy. Najłatwiej jest dobrać okulary do proporcjonalnej owalnej twarzy. Pasują do niej niemal każde oprawki do okularów, pod warunkiem, że nie wystają poza jej obrys, bo może to zakłócać naturalne proporcje.

W przypadku twarzy kwadratowej, jej „kanciastość” warto złagodzić miękkimi, owalnymi liniami. Można więc wybierać oprawy owalne lub lekko wyciągnięte w górnych częściach, w stylu kocich oczu. Twarz okrągłą warto nieco optycznie zwęzić, wybierając oprawy, które będą szersze niż jej obrys. Ich kształt powinien być bardziej kanciasty, o ostrych liniach. Należy unikać okrągłych i owalnych oprawek do okularów, by jeszcze bardziej nie podkreślać jej okrągłego kształtu. W przypadku, gdy twarz charakteryzuje się szerokim czołem i wąskim podbródkiem, jak twarz trójkątna, warto sięgać po okulary w kształcie kociego oka lub bez dolnej ramki, podkreślające swoją górną linię. Szukając odpowiednich oprawek do okularów, trzeba zwracać uwagę na ich typ, kolor, kształt i materiał, z jakiego zostały one wykonane. Wszystkie te cechy są ważne, by w okularach czuć się wygodnie i atrakcyjnie jednocześnie.