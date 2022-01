Oscypki - jak poznać prawdziwe i czym różnią się od serków górskich?

4 stycznia 2022, 21:41

Tradycja wyrabiania serów z mleka krowiego i owczego sięga na Podhalu ponad 4 wieków. Zapierające dech w piersiach widoki i charakterystyczny smak serków góralskich to najbardziej kojarzące się nam z polskimi górami rzeczy. Niemal każdy z nas zajada się oscypkami i bryndzą na miejscu, będąc na Podhalu na urlopie, ale też kupuje serki na zapas wyjeżdżając, czy to dla siebie, czy dla bliskich. Receptury na serki góralskie przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a rodzajów samych serków jest na tyle sporo, że warto przed ich zakupem poznać czym się różnią, i dlaczego podobnie wyglądający serek smakuje różnie, gdy kupujemy go w różnych miejscach.

Kiedy można kupić oscypki?

Serki góralskie kojarzymy słusznie z mlekiem owczym, jednak dziś w zdecydowanej większości spotkamy serki z mleka mieszanego – owczego i krowiego. Zawsze warto zapytać sprzedawcę o szczegóły i zwracać uwagę na składy kupowanych przez nas serków. Mleko owcze dostępne jest od maja do października, i w tym okresie warto szukać serków wędzonych o jak największym udziale mleka owczego w składzie. W tym czasie można kupić prawdziwe oscypki, które powinny mieć minimum 60% mleka owczego. Poza tymi miesiącami większość dostępnych na Podhalu serków jest na mleku krowim, i one również są pyszne, ważne tylko, by sprzedawca nas o tym rzetelnie poinformował. Serki góralskie nie tylko królują na targach i w sklepach na Podhalu, ale znajdziemy je też coraz częściej na półkach w marketach. Jak wybrać serek, który nie rozczaruje na swoim smakiem?

Gdzie kupować dobre serki górskie?

Serki góralskie zdecydowanie warto kupować będąc w górach. Niesamowitą atrakcją zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci będzie wizyta w podhalańskiej bacówce i sprawdzenie na własne oczy, jak wygląda proces wytwarzania prawdziwych oscypków. Ważne są nie tylko składy procentowe używanego przez bacę mleka, ale także rodzaj naczyń oraz kształt i kolor, jaki powinien uzyskać serek. Jeśli nie planujesz w najbliższym czasie wizyty w górach lub na Podhalu skorzystaj z oferty sklepu online Schronisko Bukowina i ciesz się autentycznym i wyjątkowym smakiem oraz aromatem serków prosto z polskich gór. Serki podhalańskie to nie tylko oscypki, to także bryndza, korbacze czy bundz. Polskie serki góralskie to świetna przekąska zarówno na co dzień, na śniadanie lub kolację, ale także na imprezę czy spotkanie ze znajomymi.

Schronisko Bukowina oferuje różnorodne góralskie przysmaki

W sezonie od maja do października prosto do domu zamówić możesz prawdziwy ser z certyfikatem. Oscypek, za którym szaleje cała Polska! Tylko ser wytwarzany w tym czasie i z odpowiedniej proporcji mleka może nosić nazwę oscypka. Pomysłową przekąską są korbacze, nazywane też nitkami lub makaronikami. Wytwarzane z mleka krowiego mają bardzo delikatny smak, z pewnością ucieszą się z nich nie tylko dorośli, ale też dzieci. Fani prawdziwego, górskiego smaku znajdą w Schronisku Bukowina tradycyjną podhalańską bryndzę, która najlepiej smakuje ze świeżym, chrupiącym pieczywem. Serki to także ciekawy pomysł na podarunek dla kogoś bliskiego. W takiej sytuacji warto zdecydować się na zestaw składający się z serka wędzonego i żurawiny, które wspólnie tworzą perfekcyjny w smaku duet.