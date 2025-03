Jak rozpoznać oszustwo telefoniczne? Sprawdzone metody (art. spons.)

13 marca 2025, 19:28

Wyłudzenia przez telefon stają się coraz bardziej powszechne. Aby wyłudzić pieniądze, przestępcy stosują najróżniejsze techniki. Na szczęście istnieją metody, które pomogą Ci rozpoznać oszustwo i uniknąć zagrożenia. Dowiedz się, na co zwracać uwagę.





Niespodziewane połączenia i nieznane numery

Jednym z głównych sygnałów ostrzegawczych jest połączenie z nieznanego numeru, często z zagranicy. Jeśli nie spodziewasz się żadnego telefonu z danego kraju, zastanów się dwa razy, zanim odbierzesz. Unikaj również oddzwaniania na takie numery, ponieważ może to skutkować naliczeniem opłat.

Oszustwo telefoniczne często zaczyna się od wiadomości głosowej lub SMS-a z prośbą o pilny kontakt. Takie działanie ma na celu zasugerować Ci problem z kontem bankowym lub próbę dostępu do danych osobowych. Jeżeli chcesz zweryfikować konkretne połączenie, sprawdź numer telefonu w portalu whoiscalling.io.

Nieufność wobec ofert i promocji

Oszuści często kuszą ofertami „nie do odrzucenia” – wygranymi w loterii, specjalnymi promocjami lub zyskami finansowymi. Pamiętaj, że firmy rzadko kontaktują się telefonicznie w sprawie nagłych nagród, zwłaszcza bez wcześniejszego udziału w konkursie.

Jeśli usłyszysz o wielkiej okazji, zachowaj ostrożność. Nigdy nie podawaj danych osobowych, numeru karty kredytowej czy kodów SMS potwierdzających transakcje. Uczciwe firmy nie wymagają takich informacji podczas rozmowy telefonicznej.

Fałszywi przedstawiciele instytucji

Aby wzbudzić zaufanie, oszuści często podszywają się pod przedstawicieli banków, policji i innych instytucji publicznych. W trakcie rozmowy mogą próbować wywrzeć presję czasową, twierdząc, że musisz podjąć natychmiastowe działania. Pamiętaj – banki i urzędy nie proszą o weryfikację danych przez telefon ani nie wymagają podawania haseł.

Aby upewnić się, że rozmówca faktycznie reprezentuje instytucję, przerwij rozmowę i samodzielnie skontaktuj się z oficjalnym numerem danej placówki. Nigdy nie oddzwaniaj na numer podany przez podejrzanego rozmówcę.

Podejrzane prośby o dane lub pieniądze

Nigdy nie przekazuj danych osobowych ani finansowych przez telefon. Jeśli rozmówca naciska na podanie numeru konta, PESEL-u czy hasła do bankowości internetowej – przerwij połączenie. Oszuści wykorzystują rozmaite techniki manipulacyjne, których celem jest wymuszenie na Tobie działania pod presją.

Zwróć uwagę na ton rozmowy – jeśli ktoś staje się agresywny lub próbuje Cię zastraszyć, możesz przypuszczać, że jest to oszustwo. Uczciwe instytucje nie stosują takich metod komunikacji.

Jak reagować w przypadku podejrzenia oszustwa?

Jeżeli podejrzewasz, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast zakończ rozmowę. Zgłoś incydent do odpowiednich służb – na policję lub do CERT Polska. Możesz także zablokować numer, by uniknąć kolejnych prób kontaktu.

Poinformuj także rodzinę i znajomych o zaistniałej sytuacji. Im więcej osób będzie świadomych zagrożenia, tym trudniej oszustom realizować swoje plany.

Oszustwa telefoniczne stają się coraz bardziej wyrafinowane, ale zastosowanie kilku prostych zasad może znacząco zmniejszyć ryzyko ich skuteczności. Zachowaj czujność, bądź podejrzliwy i nigdy nie udostępniaj swoich danych osobowych przez telefon.