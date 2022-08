Usługi IT dla firm

wczoraj, 17:43

W obecnych czasach prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i sieci komputerowej. Aby przedsiębiorca mógł się skupić na najważniejszych obszarach działalności, zaistnieć na rynku oraz stale rozwijać firmę, powinien dysponować zarówno odpowiednimi zasobami, jak i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Warto zdecydować się zatem na obsługę informatyczną. Jedną z firm oferujących outsourcing IT jest Lizard. Jakie działania wchodzą w zakres ich usług?

Outsourcing usług IT – co to takiego?

Outsourcing to nazwa utworzona z trzech słów „outside-resource-using” – oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Profesjonalne usługi IT polegają zatem na oddelegowaniu konkretnych zadań informatycznych firmie z zewnątrz, na podstawie zawartej między stronami umowy. W ten sposób przedsiębiorca ma dostęp do wykwalifikowanych specjalistów IT, bez konieczności tworzenia nowych miejsc pracy i zakupu potrzebnych narzędzi.

Na outsourcing IT mogą się zdecydować zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, które działają w różnych branżach. Dzięki zleceniu określonych prac informatycznych firmie zewnętrznej, niewielkie podmioty mogą skoncentrować się na najważniejszych celach biznesowych, nie tracąc środków finansowych na rozwój własnego działu IT. W przypadku dużych firm, warto przekazać skomplikowane zadania wyspecjalizowanym inżynierom i technikom.

Usługi informatyczne dla firm

Firma Lizard oferuje szereg usług IT w ramach outsourcingu, takich jak:

planowanie i projektowanie systemów IT oraz procesów migracji,

aktualizacja systemów informatycznych – antywirusowych, operacyjnych, do backup, a także serwerów Windows i Linux, urządzeń mobilnych, sieci LAN, routerów, Firewalle iid.,

monitoring systemów IT,

administracja chmurą Microsoft 365,

administracja chmurą Azure,

administracja systemów antywirusowych,

administracja sieciami,

administracja serwerami Windows i Linux,

administracja chmurą serwerową – hybrydową, aplikacjami biznesowymi,

administracja bezpieczeństwem,

administracja backup m.in. MS Exchange, MS SQL, stacji roboczych, Microsoft 365 i Azure.

Lizard – profesjonalna obsługa informatyczna dla firm

Dlaczego warto zdecydować się na zlecenie obsługi IT pracownikom Lizard? Przeprowadzane działania w ramach outsourcing poprawią wydajność i efektywność infrastruktury informatycznej, zwiększą bezpieczeństwo systemów oraz zabezpieczą przed atakami hakerskimi, wyciekiem cennych danych czy potencjalnymi awariami. W razie zaistniałych problemów, zespół doświadczonych inżynierów i techników skutecznie i szybko usunie wszelkie usterki.

Warto na koniec nadmienić, że outsourcing IT pozwala zmniejszyć koszty związane z prowadzeniem własnej firmy. Przedsiębiorca nie musi bowiem zatrudniać kilku specjalistów z różnych dziedzin, tworzyć dodatkowych miejsc pracy czy ponosić wydatków w związku ze szkoleniami z zakresu IT.