Jak działa pamięć zewnętrzna? Ciekawostki (art. spons.)

8 marca 2024, 15:12

Pamięć zewnętrzna pozwala na przechowywanie danych i tworzenie kopii zapasowych na dysku zewnętrznym. To idealny sposób na zabezpieczenie danych i plików na wypadek awarii komputera. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze pamięci zewnętrznej.





Jak działa dysk zewnętrzny?

Dysk zewnętrzny to urządzenie, które podpina się do komputera za pomocą złącza USB. W momencie podpięcia staje się on dla komputera tak samo widoczny jak dyski wbudowane. Budowa dysku zewnętrznego jest więc bardzo podobna do dysków, które znajdują się wewnątrz komputera. To idealne rozwiązanie jeśli chcesz przechowywać fizycznie pliki komputera poza nim.

Zewnętrzne dyski twarde występują w dwóch wariantach: dyski HDD oraz SSD. Dyski HDD charakteryzują się dużą pamięcią oraz niższym kosztem zakupu dlatego świetnie sprawdzą się do przechowywania większej ilości danych. Dyski SSD są dużo szybsze, jednak koszt ich zakupu jest wyższy. Są bardzo dobrym wyborem jeśli zależy nam na bardziej dynamicznej pracy urządzenia.

Dyski SSD zawierają pamięć flash – taki sam rodzaj pamięci jak pendrive'y oraz popularne w urządzeniach elektronicznych karty pamięci. Oznacza to, że pendrive to urządzenie, które działa na tej samej zasadzie co dysk SSD – można pracować na nim szybko i sprawnie, jest odporny na uszkodzenia i posiada niewielkie rozmiary, dzięki czemu można go z łatwością przenosić.

Jaką pojemność wybrać?

Jeżeli zdecydujesz się na zewnętrzny dysk HDD, to do wyboru masz najróżniejsze pojemności takich dysków. Zaczynają się od pojemności 1 TB, a kończą na ponad 20 TB. Dobór wielkości dysku zależy więc tylko od Twoich preferencji i zapotrzebowania na przechowywanie danych. Dysk HDD to świetny wybór do archiwizowania danych – na przykład do wykonywania kopii zapasowej systemu i programów zainstalowanych na Twoim komputerze.

Ze względu na wyższe prędkości zapisu i odczytu danych, coraz częściej można się spotkać z dyskami zewnętrznymi SSD. Taki dysk to świetne rozwiązanie jeśli zamierzasz nagrywać na niego duże ilości danych lub otwierać bezpośrednio z niego pliki oraz aplikacje. Dyski SSD są też bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Występują najróżniejsze pojemności takich dysków – od 500 GB wzwyż. Ich wadą jest koszt zakupu, zazwyczaj dużo wyższy niż w przypadku dysków HDD.

Najmniejszym i najbardziej podręcznym nośnikiem pamięci zewnętrznej jest pendrive. Niewielki i poręczny, a do tego całkiem pojemny – to właśnie dlatego zawładnął światem przenośnych danych. Obecnie można spotkać pendrive'y o naprawdę dużej pojemności – na przykład 128 GB. Taki pendrive to też ciekawy, elegancki gadżet.

Do czego przydaje się pendrive?

Pendrive to idealne urządzenie do mobilnego transferu plików i danych pomiędzy urządzeniami. Wystarczy posiadać w komputerze złącze USB i wpiąć do niego pendrive, a następnie zgrać pliki. Każdy pendrive wykrywany jest przez komputer automatycznie więc nie potrzeba żadnego specjalnego oprogramowania do jego obsługi. W ten sam sposób można więc podpiąć urządzenie do innego komputera celem przekopiowania danych.

Pendrive może służyć także jako archiwum danych. Na takim urządzeniu jak pendrive możesz przechowywać nie tylko swoje ulubione filmy, seriale czy utwory muzyczne, ale też kopie zapasowe danych oraz aplikacji. Tym sposobem można nie tylko zwolnić trochę miejsca na dysku twardym komputera, ale też zabezpieczyć pliki przed ich utratą. Wbrew pozorom awarie sprzętowe komputerów zdarzają się dość często.

Pamięć na pendrive może okazać się też przydatna w sytuacji, kiedy kończy się pamięć na dysku komputera. Zgrywając dane z komputera na pendrive, możesz rozszerzyć pamięć swojego sprzętu – na przykład o 256 GB. Jest to całkiem duża pojemność, którą warto wykorzystać. Jeśli chcesz na bieżąco pracować na zgranych plikach, to możesz zostawić pendrive podłączony do komputera na stałe.