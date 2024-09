Perspektywy dla absolwentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Co po studiach?

11 września 2024, 21:49

Pedagogika resocjalizacyjna odgrywa kluczową rolę w pracy z dziećmi i nastolatkami, którzy wymagają wsparcia w procesie powrotu do społeczeństwa i pomocy, aby w nim prawidłowo funkcjonować. Jeżeli chcesz się w niej wyspecjalizować, to najlepszym wyborem jest podyplomówka właśnie na tym kierunku, która przygotuje Cię do pracy z podopiecznymi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. W tym artykule podpowiadamy, na czym polegają studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej i co mogą robić ich absolwenci.





Pedagogika resocjalizacyjna – co to takiego?

Pedagogika resocjalizacyjna – będąca jednym z działów pedagogiki specjalnej – to nauka, która koncentruje się na procesie resocjalizacji, czyli na działaniach mających na celu przywrócenie jednostki do pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Specjaliści z tego zakresu pracują głównie z osobami – zarówno dziećmi, jak i dorosłymi – które z różnych przyczyn mają z tym problem.

Kto powinien wybrać pedagogikę resocjalizacyjną na studiach podyplomowych?

Komu w szczególności polecamy zapisanie się na pedagogikę resocjalizacyjną? Studia podyplomowe na tym kierunku są adresowane do:

nauczycieli, pedagogów i wychowawców zatrudnionych w szkołach, do których uczęszczają uczniowie niedostosowani społecznie,

psychologów,

osób zainteresowanych pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych,

osób, które pracują już z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niedostosowanymi społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem.

Warto pamiętać, że na pedagogikę resocjalizacyjną mogą zapisać się osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne. Jeżeli go nie masz, skorzystaj z oferty Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, w której możesz studiować równocześnie dwa kierunki.

Pedagogika resocjalizacyjna na studiach podyplomowych – to warto wiedzieć

Resocjalizacja (pedagogika resocjalizacyjna) to studia o charakterze kwalifikacyjnym, które:

trwają 3 semestry,

mają program kształcenia zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

przygotowują do objęcia stanowiska nauczyciela niedostosowanych społecznie, wspomagającego lub wychowawcy, a także do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Dokładny opis kierunku znajdziesz tutaj: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/662.

Pedagogika resocjalizacyjna – co po tym?

Ciekawi Cię, jak wygląda kariera absolwentów podyplomówki z pedagogiki resocjalizacyjnej i co można po tym robić? Słuchacze mogą np. znaleźć zatrudnienie w:

pogotowiu opiekuńczym,

szkole,

ośrodku wychowawczym,

zakładzie poprawczym,

schronisku dla nieletnich,

młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Oprócz tego absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w innych placówkach, w których świadczy się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Mogą prowadzić w nich zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.