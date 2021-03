Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku pierwszej pracy?

wczoraj, 14:21

Ambitny nowicjusz na rynku pracy? Czeka Cię nie lada wyzwanie: pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. W końcu chcesz zdobyć pracę - ale czym przekonasz do siebie pracodawcę, jeśli Twoi konkurenci są na rynku pracy już przynajmniej kilka lat i mają znacznie bogatsze doświadczenie zawodowe? Podpowiadamy jak właściwie przygotować się do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej o pracę.

Rozmowa kwalifikacyjna po raz pierwszy - wejście na rynek pracy

Wkraczanie na rynek pracy nie jest łatwe. Zwykle "nowy narybek", osoby tuż po ukończeniu studiów, technikum zawodowych i innych placówek edukacyjnych - każdy, kto wchodzi na ścieżkę kariery zawodowej, prędzej czy później spotka się z na rozmowie kwalifikacyjnej z rekruterami. Powiemy więc kilka słów o tym, jak postawić ten pierwszy krok w swoim życiu zawodowym, od którego tak wiele przecież zależy.

Pomyślmy o naszych zasobach. Prezencja musi być nienaganna. Warto wykazywać swoje zainteresowanie oferowaną pracą, ale zasoby kandydat na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej ma dość skąpe. Pierwsza praca - tego nie oferuje każda firma, bowiem zwykle szuka się pracowników bardziej doświadczonych. Jednakże na rozmowie o pierwszą pracę mamy szereg atutów. Nie łudźmy się, że nasze pierwsze zatrudnienie będzie wysoce płatne, musimy pogodzić się z tym, że w ubieganiu się o pierwszą pracę na rozmowie konkurujemy również przez zaproponowanie konkurencyjnych stawek wynagrodzenia.

Bądźcie pewni swego - pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

W CV warto wpisać wszystko, co dobrze o nas świadczy, co potwierdza aktywność i zaangażowanie. Jeżeli jakaś firma ma na myśli przyjęcie pracownika do jego pierwszej pracy, to zwykle znaczy, że będzie też myślała o dalszym przyuczaniu go do zawodu i dalszej współpracy, co będzie wiązać się ze szkoleniami, kursami - na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej powinniśmy więc wykazać także gotowość do dalszej edukacji, powinniśmy przekonywać, że potrafimy uczyć się szybko (co może być substytutem względem innych kandydatów, którzy już posiadają ustaloną pozycję na rynku pracy).

Nasze główne zasoby w tym początkowym okresie to wszystko, czego dokonaliśmy w czasie naszej edukacji (np. dyplom studiów wyższych), lecz także wolontariaty, osiągnięcia osobiste, i - to może najważniejsze - gotowość do nawiązania współpracy na regularnym rynku pracy, gdzie głównym kryterium jest użyteczność dla przedsiębiorstwa. Na pierwszej rozmowie o pracę powinniśmy więc pokazać naszą świeżość i nowe pomysły na rozwój firmy, to co firma dzięki nam zyska, powinniśmy wzbudzić zaufanie może nie jako "starzy wyjadacze", ale jako "młoda krew", osoby przydatne na oferowanym stanowisku i nastawione na dalszy rozwój.

Proszę jeszcze zapoznać się z tym świetnym materiałem: List motywacyjny – dlaczego warto go napisać? - bowiem tu znajdziemy rzetelne informacje o znaczeniu listu motywacyjnego oraz o poprawnych zasadach jego konstrukcji.

Pierwsza praca? Głowa do góry!

To nie koniec dobrych rad. W przypadku starań o pierwszą pracę i poszukiwań sprawdzonych informacji o rozmowach kwalifikacyjnych, namawiamy do przeczytania znakomitego artykułu znalezionego w renomowanym serwisie z ofertami pracy Aplikuj.pl: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/908/rozmowa-kwalifikacyjna-o-czym-nalezy-pamietac. Warto kontynuować lekturę i "na bank" przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a wspomniany artykuł z przekonaniem możemy polecić jako dalszy ciąg krótkiego szkolenia, które możemy zatytułować: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku pierwszej pracy? Powodzenia dla wszystkich kandydatów!

Nigdy się nie poddawajcie. W przypadku pierwszej pracy mogą wystąpić pewne trudności, ale są one do przezwyciężenia, zresztą "świeżość" i młodość nowego kandydata na stanowisko bardzo często bywają zaletą, z której należy skorzystać na początku swojej kariery zawodowej. Trzeba wykazać się dojrzałością, która w oczach pracodawcy uprawni go do powierzenia nam pierwszych zadań zawodowych.