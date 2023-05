Płytki cegłopodobne — stylowe i funkcjonalne. Jak wykorzystać je w aranżacji pomieszczeń?

5 maja 2023, 13:29

Praktyczne, wytrzymałe i łatwe w montażu… Płytki cegłopodobne od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością! Przekonują do siebie projektantów oraz właścicieli domów swoją trwałością, odpornością na wilgoć i mróz. Ponadto równie łatwo co kurz, zmywają się z nich także inne zabrudzenia. W jakich pomieszczeniach je ułożyć? Na co zwrócić uwagę, przy ich wyborze? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj najważniejsze informacje o tych stylowych, elegancko wyglądających kafelkach!

Płytki cegłopodobne na ścianę — na co zwrócić uwagę, wybierając je do swojego wnętrza?

Płytki cegłopodobne (kupione np. w Home100 - https://home100.pl/plytki-ceglopodobne) są najczęściej wykonywane z dwóch materiałów: gipsu lub betonu. Te pierwsze są lżejsze, więc mniej obciążają ściany i nie naruszają ich konstrukcji. Są także łatwiejsze w montażu na dużych powierzchniach. Poleca się je do pomieszczeń o niskiej wilgotności — salonu, sypialni oraz przedpokoju. Często nakłada się na nie impregnat, który dodatkowo uodparnia je na zabrudzenia.

Płytki cegłopodobne betonowe są natomiast wybierane w miejsca, w których panują wymagające warunki — wilgoć czy wahania temperatury. Warto wykorzystać je w kuchni, sypialni czy jako obudowę kominka. To także doskonały materiał na elewację budynku. Beton znany jest z odporności na działanie warunków atmosferycznych, twardości oraz wytrzymałości. Będzie więc zdobił ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne przez wiele lat!

Ciekawą opcją są również cegłopodobne płytki klinkierowe. Produkuje się je poprzez wypalenie gliny zmieszanej z piaskiem i wodą. Z tego względu są nienasiąkliwe i odporne na wahania temperatur, a także na pleśń. W dodatku nadają się do mycia środkami chemicznymi. Tak samo, jak betonowe sprawdzą się więc zarówno w kuchni czy łazience, jak i na zewnątrz budynku.

Przy wyborze płytek warto również zwrócić uwagę na to, czy mają one gotową fugę, czy nie. Obecność spoiny sprawia, że ich montaż jest szybszy i łatwiejszy.

Płytki cegłopodobne do kuchni — czerwone, beżowe czy białe?

Jak już wspomnieliśmy, w kuchni najlepiej sprawdzą się kafelki betonowe lub klinkierowe. Ważnym elementem jest jednak też ich kolor, a pod tym względem wybór płytek cegłopodobnych jest bardzo szeroki! Z tego względu łatwo dopasować odpowiednie do wystroju mieszkania.

Czerwone płytki sprawdzą się do ocieplenia wnętrza. Często używa się ich w aranżacjach loftowych, ale także do przełamania minimalistycznych kuchni. Białe świetnie uzupełnią pomieszczenia urządzone w stylu industrialnym. Beżowe idealnie zgrają się ze stonowaną, pastelową kolorystyką.

Faktura płytek cegłopodobnych Stegu sprawia, że ciężko je odróżnić od naturalnego surowca. Są jednak od niego o wiele prostsze w montażu oraz w pielęgnacji. Przy pomocy mokrej ściereczki z łatwością usuniesz z nich kurz czy tłuszcz.

Płytka cegłopodobna — w jakich miejscach najczęściej się ją wykorzystuje?

Ten materiał jest chętnie wykorzystywany w praktycznie każdym pomieszczeniu w domu! Jest bardzo uniwersalny i wygląda dobrze zestawiony z większością innych tworzyw m.in. z drewnem, szkłem oraz metalem. Dzięki temu pasuje do wielu wnętrz.

Płytki świetnie sprawdzą się do wykończenia ścian, ale również kominków, słupów oraz barów. Często używa się ich do wizualnego oddzielenia przestrzeni, np. ułożone na ścianie za sofą wydzielą strefę do odpoczynku od jadalnej.

Aby płytki zamontowane na zewnętrznej ścianie domu lub wokół kominka wyglądały estetycznie, a ich montaż przebiegał sprawnie, pamiętaj o zastosowaniu specjalnych narożników. Sprawdź oferty sklepów i ociepl swoje pomieszczenia oraz dopełnij ich wystrój eleganckimi i trwałymi płytkami cegłopodobnymi!