Bezpieczeństwo na posadzkach obiektowych - dlaczego antypoślizgowość to kluczowy wymóg BHP?

23 września 2026, 10:04

Antypoślizgowość posadzek to kluczowy parametr techniczny i prawny określający zdolność powierzchni do zapobiegania poślizgnięciom, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowników oraz minimalizację wypadków w obiektach. Właściwe utrzymanie parametrów trakcyjnych podłogi chroni pracowników, klientów oraz zabezpiecza pracodawcę przed odpowiedzialnością cywilną i prawną.





Statystyki wypadków: Upadki i poślizgnięcia w miejscu pracy

Wypadki związane z poślizgnięciem i potknięciem stanowią jedno z największych zagrożeń w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Według oficjalnych danych, upadki i poślizgnięcia generują około 21% wszystkich wypadków w miejscu pracy. Liczby te pokazują, że stan nawierzchni nie jest jedynie kwestią estetyki, ale przede wszystkim fundamentalnym elementem zarządzania ryzykiem w firmie.





Prawne i finansowe obowiązki pracodawcy w zakresie utrzymania podłóg

Prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy i zarządcy nieruchomości jest zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania obiektu, co obejmuje utrzymanie stałej antypoślizgowości podłóg oraz posiadanie certyfikowanych powłok ochronnych. Zaniedbania w tym obszarze prowadzą do dotkliwych kar finansowych nakładanych przez organy kontrolne, konieczności wypłaty odszkodowań, a także do przyspieszonej degradacji samej posadzki, której wymiana generuje ogromne koszty przestojów operacyjnych.





Klasyfikacja i normy antypoślizgowości posadzek

Klasyfikacja antypoślizgowości opiera się na rygorystycznych normach europejskich, które dzielą nawierzchnie w zależności od środowiska ich pracy i rodzaju ruchu (w obuwiu lub boso). Poniższe standardy pozwalają precyzyjnie dobrać posadzkę do specyfiki danego pomieszczenia.





Norma DIN 51130 – wymagania dla ruchu w obuwiu (Klasy R9 do R13)

Norma DIN 51130 określa stopień antypoślizgowości podłóg w miejscach, gdzie użytkownicy poruszają się w obuwiu roboczym lub codziennym. Klasyfikacja ta opiera się na oznaczeniach od R9 do R13:

Klasa R9 : Najniższy stopień przyczepności. Przeznaczona do suchych przestrzeni o niskim ryzyku, takich jak biura, hole wejściowe, korytarze publiczne oraz salony sprzedaży.

: Najniższy stopień przyczepności. Przeznaczona do suchych przestrzeni o niskim ryzyku, takich jak biura, hole wejściowe, korytarze publiczne oraz salony sprzedaży. Klasa R10 : Standardowa przyczepność. Stosowana w magazynach, ogólnodostępnych toaletach, garażach oraz zapleczach socjalnych.

: Standardowa przyczepność. Stosowana w magazynach, ogólnodostępnych toaletach, garażach oraz zapleczach socjalnych. Klasa R11 : Podwyższona przyczepność. Wymagana w warsztatach samochodowych, kuchniach w obiektach gastronomicznych oraz w strefach produkcji lekkiej.

: Podwyższona przyczepność. Wymagana w warsztatach samochodowych, kuchniach w obiektach gastronomicznych oraz w strefach produkcji lekkiej. Klasa R12 : Wysoka przyczepność. Przeznaczona do mleczarni, rozlewni płynów, chłodni oraz profesjonalnych kuchni przemysłowych o dużym natężeniu tłuszczów.

: Wysoka przyczepność. Przeznaczona do mleczarni, rozlewni płynów, chłodni oraz profesjonalnych kuchni przemysłowych o dużym natężeniu tłuszczów. Klasa R13: Najwyższy stopień antypoślizgowości. Stosowana w rzeźniach, rafineriach oraz miejscach, gdzie na posadzce zalegają grube warstwy odpadów oleistych lub smarów.





Norma DIN 51097 – standardy dla stref chodzenia boso (Klasy A, B, C)

Norma DIN 51097 reguluje parametry nawierzchni w obszarach, w których ludzie chodzą bez obuwia, a podłogi są stale narażone na obecność wody:

Klasa A : Przeznaczona do suchych stref przebieralni i korytarzy, w których woda pojawia się sporadycznie.

: Przeznaczona do suchych stref przebieralni i korytarzy, w których woda pojawia się sporadycznie. Klasa B : Stosowana pod natryskami, wokół niecek basenowych oraz na brodzikach przejściowych.

: Stosowana pod natryskami, wokół niecek basenowych oraz na brodzikach przejściowych. Klasa C: Najwyższa przyczepność dla stref boso. Obowiązkowa na schodach basenowych, pochyłych zjazdach do wody oraz w brodzikach dezynfekcyjnych.



Jak mierzy się przyczepność? Rampa laboratoryjna vs. wahadło angielskie

Do oceny parametrów przyczepności stosuje się dwie komplementarne metody badawcze:

Metoda badawcza Miejsce testu Sposób pomiaru Zastosowanie Rampa laboratoryjna Laboratorium Pracownik na pochyłej rampie pokrytej olejem lub wodą określa kąt krytyczny poślizgu. Certyfikacja nowych materiałów przed wprowadzeniem na rynek. Wahadło angielskie Bezpośrednio na obiekcie Mobilne urządzenie imituje uderzenie ludzkiej pięty o podłoże, mierząc opór tarcia (PTV/BPN). Kontrola stanu istniejących posadzek, odbiory techniczne, audyty powypadkowe.



Proces degradacji i metody renowacji powłok ochronnych

Utrata pierwotnych właściwości antypoślizgowych posadzki zachodzi na skutek codziennej eksploatacji, a przywrócenie bezpiecznych parametrów wymaga specjalistycznych technologii renowacji. Ignorowanie mikrouszkodzeń drastycznie skraca żywotność podłogi.



Czynniki niszczące właściwości antypoślizgowe posadzek

Nawet najwyższa klasa antypoślizgowości ulega stopniowemu pogorszeniu. Głównymi przyczynami utraty przyczepności są:

Ścieranie mechaniczne: Intensywny ruch pieszy oraz kołowy (wózki paletowe, widłowe). Zalegający brud: Drobinki piasku działają jak papier ścierny, a tłuszcze tworzą warstwę poślizgową. Mikrorysy: Uszkodzenia struktury, w których gromadzą się trudne do usunięcia zanieczyszczenia. Nieodpowiednia chemia czyszcząca: Środki o zbyt wysokim lub niskim pH niszczą strukturę wierzchnią materiału.



Technologie zabezpieczeń: Polimery, poliuretany i krystalizacja

Aby odbudować strukturę i zabezpieczyć podłogę, stosuje się zaawansowane metody powlekania i modyfikacji powierzchni. Profesjonalna konserwacja i doczyszczanie posadzek pozwala na nałożenie polimerów lub powłok poliuretanowych, które tworzą twardą warstwę ochronną o zdefiniowanym współczynniku tarcia. W przypadku posadzek mineralnych, takich jak beton czy kamień naturalny, skutecznym rozwiązaniem jest krystalizacja, która zmienia chemiczną strukturę powierzchni, utwardza ją i trwale eliminuje problem śliskości.



Certyfikacja i dokumentacja techniczna posadzek

Oficjalna dokumentacja techniczna stanowi jedyny prawny dowód na to, że posadzka w obiekcie spełnia restrykcyjne kryteria bezpieczeństwa. Posiadanie ważnych dokumentów chroni zarządców w trakcie kontroli instytucji państwowych.



Czym mierzy się antypoślizgowość posadzki?

Antypoślizgowość posadzki mierzy się za pomocą specjalistycznego przyrządu zwanego wahadłem angielskim (ang. Pendulum Tester), który pozwala na określenie współczynnika tarcia bezpośrednio w miejscu użytkowania, zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.



Jaki certyfikat jest wymagany przez PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) podczas kontroli wymaga przedstawienia aktualnego certyfikatu antypoślizgowości zgodnego z normą DIN 51130 lub DIN 51097, który potwierdza, że klasa przyczepności podłogi odpowiada rodzajowi wykonywanej w danym miejscu pracy.



Kiedy niezbędny jest Atest Higieniczny PZH?

Atest Higieniczny PZH wydawany przez Państwowy Zakład Higieny jest niezbędny w obiektach o podwyższonych rygorach sanitarnych – w branży spożywczej, medycznej, farmaceutycznej oraz w placówkach edukacyjnych. Dokument ten poświadcza, że powłoka ochronna posadzki jest w pełni bezpieczna dla zdrowia ludzi i nie wydziela szkodliwych substancji chemicznych.



Profesjonalny serwis i konserwacja posadzek krok po kroku

Utrzymanie stabilnej przyczepności podłogi wymaga systemowego podejścia, łączącego codzienną pielęgnację z regularną diagnostyką. Prawidłowy serwis opiera się na trzech filarach.

Bezpieczna chemia o neutralnym pH: Do codziennego mycia należy stosować profesjonalne środki czyszczące o neutralnym pH. Agresywne preparaty zasadowe lub kwasowe matowią posadzkę i zmywają nałożone warstwy polimerowe, co natychmiast obniża jej właściwości antypoślizgowe.

Do codziennego mycia należy stosować profesjonalne środki czyszczące o neutralnym pH. Agresywne preparaty zasadowe lub kwasowe matowią posadzkę i zmywają nałożone warstwy polimerowe, co natychmiast obniża jej właściwości antypoślizgowe. Strefy wejściowe i maty ochronne: Prawidłowo zaprojektowany system mat czyszczących w strefach wejściowych zatrzymuje do 80% piasku, wilgoci i błota wnoszonego z zewnątrz. Działa to jak tarcza ochronna, redukując mechaniczne rysowanie powłok.

Prawidłowo zaprojektowany system mat czyszczących w strefach wejściowych zatrzymuje do 80% piasku, wilgoci i błota wnoszonego z zewnątrz. Działa to jak tarcza ochronna, redukując mechaniczne rysowanie powłok. Okresowe badania kontrolne: Zarządzanie nowoczesnym obiektem wymaga prowadzenia regularnych testów oporu tarcia. Wykonywane raz w roku badanie wahadłem angielskim pozwala na wczesne wykrycie stref zagrożenia i zapobiega wypadkom, zanim dojdzie do trwałego zniszczenia nawierzchni.

Systematyczna dbałość o stan posadzek obiektowych chroni zdrowie ludzi, minimalizuje ryzyko prawne pracodawcy i znacząco wydłuża okres eksploatacji podłóg, przynosząc wymierne oszczędności finansowe.