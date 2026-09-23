Bezpieczeństwo na posadzkach obiektowych - dlaczego antypoślizgowość to kluczowy wymóg BHP?
Antypoślizgowość posadzek to kluczowy parametr techniczny i prawny określający zdolność powierzchni do zapobiegania poślizgnięciom, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowników oraz minimalizację wypadków w obiektach. Właściwe utrzymanie parametrów trakcyjnych podłogi chroni pracowników, klientów oraz zabezpiecza pracodawcę przed odpowiedzialnością cywilną i prawną.
Statystyki wypadków: Upadki i poślizgnięcia w miejscu pracy
Wypadki związane z poślizgnięciem i potknięciem stanowią jedno z największych zagrożeń w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Według oficjalnych danych, upadki i poślizgnięcia generują około 21% wszystkich wypadków w miejscu pracy. Liczby te pokazują, że stan nawierzchni nie jest jedynie kwestią estetyki, ale przede wszystkim fundamentalnym elementem zarządzania ryzykiem w firmie.
Prawne i finansowe obowiązki pracodawcy w zakresie utrzymania podłóg
Prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy i zarządcy nieruchomości jest zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania obiektu, co obejmuje utrzymanie stałej antypoślizgowości podłóg oraz posiadanie certyfikowanych powłok ochronnych. Zaniedbania w tym obszarze prowadzą do dotkliwych kar finansowych nakładanych przez organy kontrolne, konieczności wypłaty odszkodowań, a także do przyspieszonej degradacji samej posadzki, której wymiana generuje ogromne koszty przestojów operacyjnych.
Klasyfikacja i normy antypoślizgowości posadzek
Klasyfikacja antypoślizgowości opiera się na rygorystycznych normach europejskich, które dzielą nawierzchnie w zależności od środowiska ich pracy i rodzaju ruchu (w obuwiu lub boso). Poniższe standardy pozwalają precyzyjnie dobrać posadzkę do specyfiki danego pomieszczenia.
Norma DIN 51130 – wymagania dla ruchu w obuwiu (Klasy R9 do R13)
Norma DIN 51130 określa stopień antypoślizgowości podłóg w miejscach, gdzie użytkownicy poruszają się w obuwiu roboczym lub codziennym. Klasyfikacja ta opiera się na oznaczeniach od R9 do R13:
- Klasa R9: Najniższy stopień przyczepności. Przeznaczona do suchych przestrzeni o niskim ryzyku, takich jak biura, hole wejściowe, korytarze publiczne oraz salony sprzedaży.
- Klasa R10: Standardowa przyczepność. Stosowana w magazynach, ogólnodostępnych toaletach, garażach oraz zapleczach socjalnych.
- Klasa R11: Podwyższona przyczepność. Wymagana w warsztatach samochodowych, kuchniach w obiektach gastronomicznych oraz w strefach produkcji lekkiej.
- Klasa R12: Wysoka przyczepność. Przeznaczona do mleczarni, rozlewni płynów, chłodni oraz profesjonalnych kuchni przemysłowych o dużym natężeniu tłuszczów.
- Klasa R13: Najwyższy stopień antypoślizgowości. Stosowana w rzeźniach, rafineriach oraz miejscach, gdzie na posadzce zalegają grube warstwy odpadów oleistych lub smarów.
Norma DIN 51097 – standardy dla stref chodzenia boso (Klasy A, B, C)
Norma DIN 51097 reguluje parametry nawierzchni w obszarach, w których ludzie chodzą bez obuwia, a podłogi są stale narażone na obecność wody:
- Klasa A: Przeznaczona do suchych stref przebieralni i korytarzy, w których woda pojawia się sporadycznie.
- Klasa B: Stosowana pod natryskami, wokół niecek basenowych oraz na brodzikach przejściowych.
- Klasa C: Najwyższa przyczepność dla stref boso. Obowiązkowa na schodach basenowych, pochyłych zjazdach do wody oraz w brodzikach dezynfekcyjnych.
Jak mierzy się przyczepność? Rampa laboratoryjna vs. wahadło angielskie
Do oceny parametrów przyczepności stosuje się dwie komplementarne metody badawcze:
|Metoda badawcza
|Miejsce testu
|Sposób pomiaru
|Zastosowanie
|Rampa laboratoryjna
|Laboratorium
|Pracownik na pochyłej rampie pokrytej olejem lub wodą określa kąt krytyczny poślizgu.
|Certyfikacja nowych materiałów przed wprowadzeniem na rynek.
|Wahadło angielskie
|Bezpośrednio na obiekcie
|Mobilne urządzenie imituje uderzenie ludzkiej pięty o podłoże, mierząc opór tarcia (PTV/BPN).
|Kontrola stanu istniejących posadzek, odbiory techniczne, audyty powypadkowe.
Proces degradacji i metody renowacji powłok ochronnych
Utrata pierwotnych właściwości antypoślizgowych posadzki zachodzi na skutek codziennej eksploatacji, a przywrócenie bezpiecznych parametrów wymaga specjalistycznych technologii renowacji. Ignorowanie mikrouszkodzeń drastycznie skraca żywotność podłogi.
Czynniki niszczące właściwości antypoślizgowe posadzek
Nawet najwyższa klasa antypoślizgowości ulega stopniowemu pogorszeniu. Głównymi przyczynami utraty przyczepności są:
- Ścieranie mechaniczne: Intensywny ruch pieszy oraz kołowy (wózki paletowe, widłowe).
- Zalegający brud: Drobinki piasku działają jak papier ścierny, a tłuszcze tworzą warstwę poślizgową.
- Mikrorysy: Uszkodzenia struktury, w których gromadzą się trudne do usunięcia zanieczyszczenia.
- Nieodpowiednia chemia czyszcząca: Środki o zbyt wysokim lub niskim pH niszczą strukturę wierzchnią materiału.
Technologie zabezpieczeń: Polimery, poliuretany i krystalizacja
Aby odbudować strukturę i zabezpieczyć podłogę, stosuje się zaawansowane metody powlekania i modyfikacji powierzchni. Profesjonalna konserwacja i doczyszczanie posadzek pozwala na nałożenie polimerów lub powłok poliuretanowych, które tworzą twardą warstwę ochronną o zdefiniowanym współczynniku tarcia. W przypadku posadzek mineralnych, takich jak beton czy kamień naturalny, skutecznym rozwiązaniem jest krystalizacja, która zmienia chemiczną strukturę powierzchni, utwardza ją i trwale eliminuje problem śliskości.
Certyfikacja i dokumentacja techniczna posadzek
Oficjalna dokumentacja techniczna stanowi jedyny prawny dowód na to, że posadzka w obiekcie spełnia restrykcyjne kryteria bezpieczeństwa. Posiadanie ważnych dokumentów chroni zarządców w trakcie kontroli instytucji państwowych.
Czym mierzy się antypoślizgowość posadzki?
Antypoślizgowość posadzki mierzy się za pomocą specjalistycznego przyrządu zwanego wahadłem angielskim (ang. Pendulum Tester), który pozwala na określenie współczynnika tarcia bezpośrednio w miejscu użytkowania, zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.
Jaki certyfikat jest wymagany przez PIP?
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) podczas kontroli wymaga przedstawienia aktualnego certyfikatu antypoślizgowości zgodnego z normą DIN 51130 lub DIN 51097, który potwierdza, że klasa przyczepności podłogi odpowiada rodzajowi wykonywanej w danym miejscu pracy.
Kiedy niezbędny jest Atest Higieniczny PZH?
Atest Higieniczny PZH wydawany przez Państwowy Zakład Higieny jest niezbędny w obiektach o podwyższonych rygorach sanitarnych – w branży spożywczej, medycznej, farmaceutycznej oraz w placówkach edukacyjnych. Dokument ten poświadcza, że powłoka ochronna posadzki jest w pełni bezpieczna dla zdrowia ludzi i nie wydziela szkodliwych substancji chemicznych.
Profesjonalny serwis i konserwacja posadzek krok po kroku
Utrzymanie stabilnej przyczepności podłogi wymaga systemowego podejścia, łączącego codzienną pielęgnację z regularną diagnostyką. Prawidłowy serwis opiera się na trzech filarach.
- Bezpieczna chemia o neutralnym pH: Do codziennego mycia należy stosować profesjonalne środki czyszczące o neutralnym pH. Agresywne preparaty zasadowe lub kwasowe matowią posadzkę i zmywają nałożone warstwy polimerowe, co natychmiast obniża jej właściwości antypoślizgowe.
- Strefy wejściowe i maty ochronne: Prawidłowo zaprojektowany system mat czyszczących w strefach wejściowych zatrzymuje do 80% piasku, wilgoci i błota wnoszonego z zewnątrz. Działa to jak tarcza ochronna, redukując mechaniczne rysowanie powłok.
- Okresowe badania kontrolne: Zarządzanie nowoczesnym obiektem wymaga prowadzenia regularnych testów oporu tarcia. Wykonywane raz w roku badanie wahadłem angielskim pozwala na wczesne wykrycie stref zagrożenia i zapobiega wypadkom, zanim dojdzie do trwałego zniszczenia nawierzchni.
Systematyczna dbałość o stan posadzek obiektowych chroni zdrowie ludzi, minimalizuje ryzyko prawne pracodawcy i znacząco wydłuża okres eksploatacji podłóg, przynosząc wymierne oszczędności finansowe.
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