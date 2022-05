Co zawierają preparaty na porost włosów?

4 maja 2022, 14:09

Skuteczne preparaty na porost włosów nie tylko regenerują cebulki i pobudzają je do wzrostu, ale także poprawiają gęstość włosów i zapobiegają ich nadmiernemu wypadaniu. Ważne, aby stosować pełną kurację, zgodnie z załączoną do danego preparatu ulotką. Jeśli problem wypadających włosów nasila się, może być konieczna konsultacja ze specjalistą.

Jak działają preparaty na porost włosów?

Kuracja na włosy powinna być zawsze prowadzona kompleksowo. Użycie szamponu poprawiającego kondycję włosów i skóry głowy nie przyniesie oczekiwanego efektu, jeśli nie wprowadzimy go do systematycznej pielęgnacji. Kluczem do pięknych i zdrowych włosów są odżywione cebulki i prawidłowa kondycja skóry głowy. Wygląd włosa jest często objawem tego, co dzieje się w naszym organizmie. Na jego stan wpływa brak niektórych witamin i minerałów, a nawet przewlekły stres i zmęczenie. Włosy są też podatne na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak temperatura. Uszkadza je nawet noszenie czapki, nie wspominając o zabiegach koloryzacji czy stylizacji. Dlatego warto pomyśleć, aby wzmocnić ich cebulki i zadbać o właściwe mikrokrążenie skóry głowy.

Jednym ze skuteczniejszych preparatów na porost włosów jest kuracja w ampułkach, którą warto uzupełnić właściwą pielęgnacją – szamponem i odżywką o działaniu pobudzającym włosy do wzrostu. Cykl tego typu terapii trwa zwykle kilka tygodni i po tym czasie widoczna jest znaczna poprawa, zarówno jeśli chodzi o gęstość, jak i sam wygląd włosa. Efektem kuracji na porost włosów jest także większa liczba tzw. baby hair. Każdy włos ma bowiem swój cykl życia, po którego zakończeniu wypada i powinien zastąpić go nowy. Jeśli cebulki są w złym stanie, nowych i delikatnych włosków jest znacznie mniej i mają tendencję do łamania się lub wypadania.

Składniki preparatów na porost włosów

Zadaniem preparatów na porost włosów jest stymulowanie komórek skóry głowy, a przez to regeneracja cebulek. Aby to zrobić, należy zadbać o właściwe mikrokrążenie, stąd w składzie ampułek, szamponów czy odżywek są często kapsaicyna i kofeina, które mają delikatnie podrażniające działanie, a także tzw. naturalne czynniki wzrostu. Ważnym składnikiem jest również prowitamina B5, która naturalnie występuje w ludzkiej skórze, włosach i paznokciach. Jej niedobory mogą powodować nadmierne wypadanie włosów.

Wiele środków bazuje na naturalnych substancjach. Zbawienny wpływ na włosy, skórę i paznokcie ma np. skrzyp polny, który, poza tym, że jest składnikiem popularnych szamponów i odżywek, można przyjmować również w postaci suplementu diety. Porost włosów aktywuje też ekstrakt brzozy i łopianu. Jeśli przyczyną słabej kondycji cebulek jest nadmierny łojotok, warto wybrać kurację, której jednym ze składników jest regulująca wydzielanie sebum pokrzywa.

Działanie preparatów nakładanych na skórę głowy i wnikanie w jej głębokie warstwy składników aktywnych można dodatkowo pobudzić, używając rollera lub systematycznie stosując delikatny masaż głowy, np. w trakcie mycia włosów lub nakładania na nie odżywki.