Prezenty gwiazdkowe - święta z dala od miejskiego zgiełku + RABAT

5 grudnia 2020, 10:08

Kogo z nas choć raz na jakiś czas nie męczy miejski hałas i ciągnące się ulicami sznury samochodów? Okres Bożego Narodzenia to doskonały czas na to, aby na kilka chwil uciec z metropolii i zanurzyć się w gąszczu dzikiej przyrody albo typowo wiejskim życiu. Brzmi ekscytująco? Z pewnością! W takim razie, jeśli szukasz pomysłu na prezent świąteczny dla osób, które marzą o wyjeździe poza granice świetnie znanego miasta, zaczerpnij inspiracji z propozycji Katalogu Marzeń. Znajdziesz tam naprawdę wiele pomysłów na niestandardowe prezenty na Boże Narodzenie i w ten sposób uszczęśliwisz rodzinę i przyjaciół. Potrzebujesz kolejnej zachęty? W takim razie koniecznie przeczytaj artykuł w całości, bo na końcu czeka na Ciebie prawdziwa niespodzianka!

Zobacz inspiracje na prezenty świąteczne w Katalogu Marzeń!

Prezenty na święta dla jednej osoby

Wyobraź sobie uczucie błogiego spokoju, które stopniowo wypełnia Twoje ciało i umysł. Zamykasz oczy, pogłębiasz oddech i za chwilę czujesz, jak Twoje mięśnie samoczynnie się rozluźniają. Brzmi jak bajka? Nic bardziej mylnego! Dzięki prezentom na Boże Narodzenie z Katalogu Marzeń każdy będzie miał szansę odnaleźć wewnętrzną równowagę i czas dla siebie. Wystarczy korzystać na przykład pakietu marzeń „Przygoda”, w którym znalazło się aż 560 atrakcji. Nauka nurkowania w błękitnych głębinach, lot szybowcem, podczas którego pasażerowie będą mogli podziwiać zapierające dech w piersiach widoki… Czy trzeba mówić coś więcej? Za każdym razem, otrzymując taki prezent na święta, będzie można przez moment skupić się na samym sobie i zapomnieć o otaczającym nas świecie. Czy można wyobrazić sobie bardziej trafiony upominek dla poszukujących wewnętrznego balansu..?

Upominek dla dwojga? Z Katalogiem Marzeń Boże Narodzenie będzie wyjątkowe!

Podróż za miasto będzie jeszcze przyjemniejsza, jeśli wybierzesz się w nią z ważną dla Ciebie osobą. Pretekstem do rozpoczęcia wycieczki niech będzie prezent pod choinkę. Kto wie, być może w tym roku ktoś ważny dla Ciebie znajdzie tam na przykład uroczą kopertę z voucherem na weekendowy pobyt w ośrodku Czarny Groń Hotel & SPA wewnątrz? Jeśli tak właśnie się stanie, możesz mieć pewność, że ten prezent będzie naprawdę trafiony. Oboje wypoczniecie oraz oczyścicie ciało i umysł. Co więcej, tych kilka spędzonych wspólnie dni będzie okazją do doskonałej zabawy na łonie natury.

Z rodziną wśród drzew – pomysły na wigilijne podarunki dla małych i dużych

A może, z okazji świąt Bożego Narodzenie, wyruszysz za miasto wspólnie z całą rodziną? Jeżeli właśnie takie jest Twoje marzenie, nie zastanawiaj się dłużej, tylko wybierz jeden z prezentowych voucherów Katalogu Marzeń dla dzieci i rodziców. Weekend spędzony w domku na wodzie to niezwykły sposób wypoczynku, który z pewnością dostarczy Wam wszystkim wielu pomysłów na wspólny relaks. Wyobraź sobie, że tuż po przebudzeniu widzisz za oknem pomarszczoną taflę błękitnej wody… Czy może być piękniej?

Miłośników przygód w każdym wieku zachwyci natomiast prezent na święta w postaci noclegu w lapońskiej wiosce. Jak to możliwe? Wystarczy wybrać się w Karkonosze, aby odkryć wszystkie sekrety krainy świętego Mikołaja. W drogę!

Inspiracje prezentowe dla tych, którzy nie (zawsze) mogą wyjechać z miasta

A jeżeli wiesz, że Ci, których chciałbyś obdarować, nie będą mogli pozwolić sobie na opuszczenie miasta, zdecyduj się wręczyć im prezent bożonarodzeniowy, który zagwarantuje im relaks w jego centrum. Relaks w grocie solnej zapewni atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi i regeneracji nawet w sercu metropolii, a dzięki voucherowi na masaż orientalny każdy będzie mógł poczuć się, jakby leżał na rozgrzanej plaży w najdalszych krainach.

