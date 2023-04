Problemy ze snem - czym są i jak sobie z nimi radzić

Czasami po prostu leżysz w łóżku i pomimo zmęczenia nie możesz zasnąć. Bardzo chciałbyś zasnąć, ale przewracasz się tylko bezsennie z boku na bok i czujesz się z tym naprawdę źle. Problemy ze snem na pewnym etapie życia dotyka praktycznie wszystkich. Mogą na nie cierpieć ludzie dorośli i dzieci. Jeśli problemy ze snem są krótkotrwałe, to nic niezwykłego. A co jeśli problemy ze snem stają się chroniczne? Przeczytaj!

Sen to naturalna potrzeba człowieka. Każdy potrzebuje snu. Ludzie na ogół też lubią spać. Pozwala to na wypoczynek, relaks i nabranie sił przed kolejnym ciężkim dniem. Sen jest też przyjemny. Dlatego, gdy nie przychodzi, może to powodować nie tylko zmęczenie, ale też napięcie wewnętrzne i wiele innych problemów. Dlatego warto dbać o zdrowy sen.

Czemu sen jest tak ważny?

Sen jest bardzo ważny dla człowieka i nie tylko dla niego. Wszystkie żywe istoty potrzebują snu i odpoczynku. Brak snu bardzo szybko doprowadzi do znaczącego pogorszenia nastroju – niewyspany człowiek to najczęściej człowiek rozdrażniony i z niskim poziomem cierpliwości na bodźce. To też człowiek, któremu wzrasta poziom stresu w organizmie, co powoduje jeszcze więcej problemów.

Brak snu doprowadza też do obniżenia poziomu odporności, przez co dana osoba może łatwiej złapać jakąś bakterię czy wirusa i po prostu zachorować, co jeszcze bardziej może pogorszyć jej stan. Osoba niewyspana to też taka, która ma problemy z koncentracją, pamięcią i wykonywaniem swoich obowiązków.

Znacząco obniża się też poziom motywacji do działania – osoba niewyspana nie ma energii do pracy, nie może się zmotywować do zrobienia czegoś, bo myśli tylko o tym, że chciałaby iść spać, ale nie może. To bardzo frustrujące doświadczenie. W skrajnym przypadku brak snu może doprowadzić wręcz do wycieńczenia organizmu i w rezultacie do śmierci.

Problemy ze snem – skąd się biorą?

Problemy ze snem mogą być powodowane przez wiele czynników. Czasami po prostu nie możesz zasnąć, bo zbyt dużo dzieje się w Twoim umyśle – nie możesz uspokoić gonitwy myśli, ciągle się zamartwiasz czymś, ciągle rozpamiętujesz to, co zostało zrobione, to co zrobione nie zostało i to, co zrobione być powinno. Umysł nie jest w stanie się zrelaksować, a przez to zasnąć.

Stres to bardzo poważny problem, który może doprowadzić do nawet bardzo poważnych problemów ze snem. A stresorem może być tak naprawdę wszystko. Nie da się uciec od stresu całkowicie, a wszystko to, co dzieje się w ciągu dnia ma wpływ na Twój umysł i może wpłynąć na Twoją jakość snu. Dlatego ważne jest to, by nauczyć się radzić sobie ze stresem w zdrowy sposób.

Czasami też problemy ze snem mogą być związane z problemami natury psychicznej, które Cię dotyczą. Depresja czy stany lękowe mogą bardzo poważnie zaburzyć Twój rytm dobowy i sprawić, że Twój mózg po prostu nie będzie w stanie zasnąć szybko i mocno. Problemy natury psychicznej bardzo mocno wpływają na Twoją jakość snu. Również przeżyte traumy mogą powodować problemy ze snem, wywoływać koszmary i wiele innych, różnych problemów.

Objawy problemów ze snem

Znasz ten stan, w którym bardzo chcesz zasnąć, ale nie jesteś w stanie? Możesz nawet czuć się zmęczony, ale Twój mózg nie będzie w stanie wyciszyć się na tyle, by zasnąć. Czasami możesz w ogóle nie być w stanie zasnąć i spędzasz kolejne bezsenne godziny. Czasami wręcz możesz nawet czuć się w nocy całkowicie rozbudzonym, by w dzień czuć kompletne wypompowanie z energii.

Bezsenność to tylko jeden przejawów braku ze snem. Bywa też tak, że jesteś w stanie zasnąć, ale nie jesteś w stanie wejść w fazę snu głębokiego i naprawdę mocno wypocząć. Wtedy śpisz, ale Twój sen nie jest wysokiej jakości, dlatego rano znowu jesteś zmęczony.

Nocne koszmary to też przejaw problemów ze snem. Każdy ma czasami złe sny, ale jeśli są one ciągłe i nawracające, jeśli ciągle dręczą Cię te same obrazy, nie możesz się ich pozbyć, a sam sen wzbudza w Tobie strach, bo wiesz, że koszmary powrócą, gdy tylko zaśniesz – nie czekaj i poszukaj pomocy. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: https://psychoterapiacotam.pl/psychiatra-warszawa.

Problemy ze snem – jak się ich pozbyć?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak pozbyć się problemów ze snem. Najpierw musisz bowiem namierzyć ich przyczynę. W tym celu najlepiej udać się do lekarza, by przejść wszystkie zlecone badania i potwierdzić lub wykluczyć możliwość choroby, która uniemożliwia Ci sen.

Jeśli w Twoich badaniach wszystko wyjdzie prawidłowo, nie będzie żadnych fizycznych oznak tego, że jesteś faktycznie chory, a sen nadal nie będzie chciał przyjść, warto skorzystać z innej fachowej pomocy. Możesz zacząć od wizyty u psychologa.

Psycholog to specjalista, który może Ci pomóc zrozumieć skąd biorą się Twoje problemy i w razie potrzeby zaproponować wizytę u lekarza psychiatry lub psychoterapeuty, jeśli uzna, że to byłoby dla Ciebie najlepsze wyjście.