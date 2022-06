Recepta online – czy można ją przedłużyć?

wczoraj, 19:57

Pacjenci zmagający się z chorobami przewlekłymi lub stosujący leki długoterminowo, zmuszeni są niekiedy do częstych wizyt u lekarza, w celu przedłużenia recepty. Recepta online mogłaby stanowić alternatywę oszczędzającą wiele czasu. Co należy wiedzieć w temacie przedłużania recept online?

Przedłużenie recepty online – kiedy może być przydatne?

Każda e-recepta posiada termin ważności, którego przekroczenie jest równoznaczne, z tym że farmaceuta nie będzie mógł wydać przepisanych leków pacjentowi. W przypadku większości e-recept termin ważności wynosi 30 dni od wystawienia lub daty realizacji „od dnia”, choć są i te recepty ważne krócej (antybiotyki – 7 dni) oraz dłużej (leki immunologiczne – 120 dni). W przypadku terapii chorób przewlekłych pacjent musi jednak przyjmować leki „w trybie ciągłym” długoterminowo, co często wiąże się z koniecznością częstego odwiedzania lekarza w przychodni. Podobnie wygląda kwestia stosowanej antykoncepcji hormonalnej, na którą pacjentki również potrzebują recepty.

Jeśli pacjent jest regularnie badany i czuje się dobrze, a jedyne, czego potrzebuje od lekarza to przedłużenia recepty, rozwiązaniem oszczędzającym sporo czasu jest recepta online. W czasie konsultacji zdalnej z lekarzem możliwe jest przedłużenie recepty bez konieczności oczekiwania w kolejkach i regularnego dostosowywania trybu życia do godzin dostępności lekarza. Jest to rozwiązanie bardzo proste i wygodne. Jak zrealizować e-receptę przez Internet? To z pewnością nie będzie problemem, gdyż procedura wykupu leków przepisanych zdalnie nie różni się od procedury wykupywania tych przepisanych stacjonarnie.

Wypisywanie recept online – gdzie można się zgłosić?

Leki na receptę przez Internet można bez problemu kupić w każdej aptece, gdyż dokument e-recepty online nie różni się niczym od dokumentu e-recepty stacjonarnej. Gdzie jednak zgłosić się po przedłużenie recepty online, by szybko otrzymać potrzebną pomoc? Wypisywanie recept online oferują najczęściej placówki medyczne prywatne, czego przykładem może być szybka recepta online na stronie NaszaRecepta. Zanim jednak możliwa będzie realizacja e-recept online, konieczny jest wywiad medyczny, na podstawie którego lekarz zdecyduje o zasadności i bezpieczeństwie przedłużenia recepty pacjenta.

Zależnie od portalu wywiad może wyglądać inaczej. Mogą być to telekonsultacje, czat z lekarzem, a nawet wygodna forma formularza medycznego z gotowymi pytaniami, na które pacjent musi odpowiedzieć. Na podstawie informacji o stanie zdrowia pacjenta, jego historii medycznej i dotychczasowym leczeniu, lekarz będzie w stanie podjąć decyzję o przepisaniu (lub nie) danego medykamentu. O wystawieniu e-recepty online pacjent zostanie poinformowany SMS-em, a dodatkowo otrzyma wiadomość e-mail z jej wydrukiem informacyjnym.

Jak zrealizować e-receptę przez Internet?

Recepta online niewątpliwie jest opcją wygodną, która oszczędza wiele czasu osobom zmagającym się z chorobami przewlekłymi, czy też kobietom zabezpieczającym się tabletkami antykoncepcyjnymi. To także praktyczne rozwiązanie dla osób, które potrzebują pilnie recepty na leki, a nie mogą dostać się do lekarza przyjmującego stacjonarnie w dogodnym terminie. Jak jednak wykupić leki na receptę przez Internet, by było to równie szybkie i proste, co ich przepisanie? Realizacja e-recept online możliwa jest na kilka sposobów: