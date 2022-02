Na czym polega refleksologia?

23 lutego 2022, 17:59

Refleksologia to jedna z niekonwencjonalnych metod kompresji ciała, której celem jest poprawa funkcji narządów lub tkanek poprzez wsparcie przepływu energii. Możesz z niej skorzystać w leczeniu wielu dolegliwości psychosomatycznych, m.in. bezsenności, reumatyzmu, stresu czy problemów trawiennych.

Terapia zonowa

Refleksologia zaliczana jest do medycyny alternatywnej. Jej istotą jest uciskanie określonych punktów ciała, tzw. refleksów lub receptorów, znajdujących się zwłaszcza na podeszwach stóp, twarzy (i uszu) czy po wewnętrznej stronie dłoni, mimo że twórca terapii (dr William Fitzgerald) wyróżnił aż 10 stref zwanych zonami, które można poddawać zabiegom. Zakończenia nerwowe znajdujące się w obszarze skóry miejsc poddawanych kompresji według refleksologii są powiązane z odpowiednimi częściami ciała. Ich masaż dłonią lub kciukami wspiera funkcjonowanie organów poprzez usprawnienie przepływu energii.

Refleksologia znana jest już od czasów starożytnych i pomimo braku naukowo potwierdzonej skuteczności znalazła wielu zwolenników i ma zastosowanie w łagodzeniu dolegliwości o różnej etiologii również w czasach współczesnych. Stymulację tego typu charakteryzuje przede wszystkim efekt samoleczenia, tzw. placebo. Poddawanie się zabiegom korzystnie oddziałuje głównie na samopoczucie, a wrażenie poprawy stanu zdrowia korzystnie wpływa na komfort psychiczny i przebieg choroby. Do refleksologii nie ma szczególnych przeciwwskazań. Od masażu powinny jednak wstrzymać się osoby z infekcjami skórnymi i owrzodzeniami w okolicach poddawanych kompresji. Ostrożność muszą zachować też cukrzycy. Nie powinno się korzystać z praktyki podczas gorączki czy choroby zakaźnej.

Jak to działa?

Refleksologia wykorzystywana jest w leczeniu wielu dysfunkcji psychosomatycznych. Polega na wywieraniu kompresji z jednostajną siłą i zmiennym kątem. Należy przechodzić od miejsc zdrowych, znajdujących się w okolicy receptora, który ma zostać poddany zabiegowi, do jego środka. Podobny mechanizm wykorzystywany jest w różnego rodzaju masażach czy akupresurze. Do zabiegu nie musisz się specjalnie przygotowywać. Wystarczy, że odsłonisz okolicę ciała, która będzie poddana uciskom. Zgłaszając się do terapeuty, musisz mieć już zdiagnozowany problem. Na tej podstawie osoba wykonująca masaż ustali plan działania według specjalnie opracowanych map ciała, zawierających zony. Na niektóre dolegliwości możesz też wykonać automasaż.

Każda ze stref odpowiada za różne narządy i tkanki w organizmie, dlatego, aby uzyskać efekt terapeutyczny, należy odnaleźć i opracować odpowiednie receptory. Poprzez pracę na zakończeniach nerwowych danej okolicy refleksomasaż ma za zadanie odblokować kanały energetyczne, które zostały zablokowane przez nagromadzone toksyny. Zabieg ostatecznie doprowadza organizm do homeostazy, czyli naturalnej równowagi, ale zwykle nie osiąga się tego po jednej sesji. Ustąpienie dokuczliwych objawów odbywa się indywidualnie i uwarunkowane jest wieloma czynnikami, m.in. kompleksowością leczenia podstawowego, a także zaangażowaniem w refleksologię.