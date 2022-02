Jakie regały wysokiego składowania wybrać?

Regały wysokiego składowania stanowią podstawowe wyposażenie techniczne niemal każdego nowoczesnego magazynu. Piętrowanie ładunków umożliwia optymalne wykorzystanie kubatury obiektu, a wygodna obsługa konstrukcji regałowej zapewnia oczekiwana wydajność operacji logistycznych. Poszczególne rodzaje systemów wysokiego składowania odpowiadają na potrzeby operacyjny danego magazynu. Jakie rozwiązanie wybrać? Zapraszamy do lektury!

Rzędowe regały wysokiego składowania

Składowanie rzędowe polega na lokowaniu ładunków w równoległych do siebie rzędach. Taki sposób przechowywania produktów zapewnia bezpośredni dostęp do każdego miejsca paletowego oraz możliwość ręcznej kompletacji wprost z korytarza roboczego. Dostępne systemy wysokiego składowania:

• Standardowe regały paletowe – rozwiązanie, które można spotkać w większości magazynów, w tym w największych centrach dystrybucyjnych w kraju. Konstrukcja ramowa, na której można przechowywać nie tylko palety, ale też inne jednostki ładunkowe. O wydajności oraz poziomie wykorzystania kubatury obiektu decyduje rodzaj wózka widłowego wybranego do obsługi regałów. Maksymalne parametry operacyjne można osiągnąć poprzez implementację wózków systemowych VNA – wysokość regałów nawet powyżej 17 metrów, a szerokość korytarza poniżej 2 metrów.



• Regały mobilne – system przesuwny, w którym konstrukcja wysokiego składowania zostaje umieszczona na elektrycznych bazach mobilnych. Kluczowa przewaga w odniesieniu do rozwiązania standardowego to wyższy współczynnik wykorzystania kubatury magazynu. Do obsługi regałów mobilnych wysokiego składowania wystarczy jeden korytarz roboczy – pozostałe pozostają zsunięte do momentu konieczności pobrania lub odłożenia towaru. Trudno jednak osiągnąć poziom wydajności porównywalny z systemem standardowym.

Blokowe regały wysokiego składowania

Składowanie blokowe polega na lokowaniu ładunków w swoim bezpośrednim sąsiedztwie – w przypadku przechowywania na podłodze mamy do czynienia z charakterystycznymi blokami. Nie jest możliwy bezpośredni dostęp do każdego produktu. Jednocześnie poprzez dużą akumulację ładunków na ograniczonej przestrzeni, możemy mówić o doskonałym wykorzystaniu dostępnego miejsca. Blokowe systemy wysokiego składowania:

• Regały wjezdne – rozwiązanie przeznaczone do przechowywania dużej ilości jednorodnych ładunków na ograniczonej przestrzeni. Wózek widłowy wjeżdża wraz z ładunkiem do tunelu regałowego, gdzie może pobrać lub umieścić paletę na szynach do składowania. Tego typu operacja wymaga dużej precyzji, przez co trudno o wysoką wydajność.



• Regały przepływowe – rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla obiektów, w których kluczowe znaczenie ma zarządzanie gospodarką magazynową według zasady FIFO. Produkt który zostaje pierwszy umieszczony w regałach wysokiego składowania, powinien być również jako pierwszy pobrany – np. w sytuacji, w której mamy do czynienia z artykułami spożywczymi o ograniczonym terminie przydatności do spożycia. Regały swoją nazwę zawdzięczają konstrukcji wykorzystującej siłę grawitacji do transportu ładunku – w tunelu regałowym zostają zamontowane pod odpowiednim kątem rolki, dzięki którym odbywa się przepływ palet z punktu odłożenia do punktu pobrania.



• Regały satelitarne stanowią alternatywę dla regałów wjezdnych – szczególnie w magazynach, w których wydajność procesu ma bardzo duże znaczenie. Transport palet w tunelu jest realizowany w wykorzystaniem zdalnie sterowanych platform samojezdnych – wykluczamy z operacji manewrowanie wózkiem widłowym w konstrukcji regałowej.

