Rower elektryczny czy hulajnoga elektryczna? Co wybrać do jazdy po mieście?

23 sierpnia 2022, 16:42

Nowoczesne hulajnogi i rowery z napędem elektrycznym to doskonała alternatywa dla samochodu czy komunikacji miejskiej. Poruszanie się na nich to także świetna forma aktywności na świeżym powietrzu. Jakie są różnice pomiędzy tymi rodzajami pojazdów? Który z nich będzie idealnym wyborem do przemieszczania się po mieście?

Do pracy, na uczelnię czy na zakupy. Na popołudniowe wycieczki i dłuższe, weekendowe wyprawy. Profesjonalne rowery i hulajnogi elektryczne to ekologiczny i ekonomiczny środek transportu, który pozwala sprawnie przemieszczać między różnymi punktami w mieście. Zwłaszcza że w wielu z nich dostępna jest już gęsta sieć dróg rowerowych, która dodatkowo jest stale powiększana. Warto zatem wziąć pod uwagę wybór wysokiej jakości jednośladu z napędem i cieszyć się ze wszystkich korzyści, które zapewnia. A jest ich naprawdę mnóstwo.

Hulajnoga elektryczna - dlaczego warto ją wybrać?

Obserwując ulice polskich miast można stwierdzić, że hulajnogi elektryczne zyskują na popularności niemal z dnia na dzień. I rzeczywiście, zwolenników tego rodzaju pojazdów wciąż przybywa. Są bowiem świetnym sposobem na korki i wiecznie zatłoczone ulice. Pozwalają szybko i niemal bezszelestnie przemieszczać się nawet po wąskich ścieżkach, przejazdach i w miejscach o mocno ograniczonej przestrzeni. Takie swobodne manewrowanie ułatwia również ich niewielki rozmiar, zwłaszcza w porównaniu do skuterów, a często również wielu modeli rowerów.

Co więcej, hulajnoga elektryczna już dawno przestała funkcjonować wyłącznie jako zabawka dla dzieci i nastolatków. Coraz chętniej korzystają z niej biznesmeni i osoby, które muszą często docierać do centrum miasta. To bowiem doskonały wybór dla użytkowników, którzy pracują w stroju formalnym. Brak wystających elementów hulajnogi elektrycznej i przyjmowanie pozycji stojącej sprawiają, że można poruszać się na niej nawet w garniturze, bez obaw o zniszczenie odzieży czy zabrudzenie butów. Ponadto jazda na hulajnodze elektrycznej nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku, zatem do miejsca pracy czy szkoły można dojechać bez zadyszki, a ubrania pozostaną suche i bez zagnieceń. Wiele modeli posiada również funkcję szybkiego składania, dlatego zabranie jej do biura czy mieszkania nie stanowi żadnego problemu.

Wybierając hulajnogę elektryczną warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszym jest oczywiście dopuszczalne obciążenie sprzętu. Niektóre modele są ograniczone do 55-60 kg wagi, inne są w stanie udźwignąć użytkownika o ciężarze nawet do 120 kg. Kolejną istotną kwestią jest pojemność akumulatora oraz moc silnika. Im większe parametry, tym większa waga pojazdu i dłuższy czas uzupełnienia energii. A jednocześnie większy zasięg i prędkość maksymalna. Kto jednak pokonuje krótsze dystanse, może zastanowić się nad wersją o mniejszej baterii.

Rower elektryczny - jakie ma zalety?

W odróżnieniu od hulajnogi z napędem, rower elektryczny nadal wymaga od użytkownika pedałowania. Jest zatem świetną propozycją dla wszystkich miłośników jednośladów, którzy szukają sprzętu pomagającego oszczędzić siły i czas, a przy tym nadal spełniającego również rolę klasycznego wariantu. Siłę wspomagania można bowiem regulować w szerokim zakresie lub całkowicie ją wyłączyć. Przejażdżki na rowerze elektrycznym nadal mogą stanowić doskonałą formę rekreacji i aktywności fizycznej, która pozwala zadbać o zdrowie, kondycję czy wysportowaną sylwetkę. Poruszanie się nawet w umiarkowanym tempie będzie także świetnym uzupełnieniem planu treningowego lub sposobem na poprawę wydolności organizmu.

Podobnie jak hulajnoga elektryczna, rower z napędem również sprawdzi się jako środek transportu po mieście. Zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy podróż samochodem czy autobusem staje się nieznośna. Warto dodać, że profesjonalne rowery elektryczne dostępne są w wielu wariantach. Mogą to być modele miejskie, gwarantujące komfortową jazdę po dobrze przygotowanych ścieżkach rowerowych, jak i wersje MTB, które umożliwiają płynne poruszanie się nawet na nierównej czy śliskiej nawierzchni. A miłośnicy jazdy ekstremalnej mogą wybrać także rowery elektryczne trekkingowe, będące doskonałym wyborem na górskie trasy.

Zaletą rowerów elektrycznych z pewnością jest możliwość przewożenia dodatkowego bagażu. Wysokiej jakości torby i sakiewki pozwolą zabrać zakupy czy laptopa lub inne narzędzia niezbędne do pracy. Wybierając jednoślad z napędem, również należy uwzględnić dopuszczalne obciążenie oraz pojemność baterii i moc silnika. W przypadku chęci częstego transportowania sprzętu warto wybrać modele o składanej konstrukcji, które można swobodnie umieścić w bagażniku samochodu, zabrać do pociągu lub wnieść na wyższe piętra budynku.

Rower i hulajnoga elektryczna - czy to się opłaca?

Korzystanie z jednośladów wyposażonych w napędy elektryczne jest również niezwykle korzystne pod względem ekonomicznym. Według wielu wyliczeń koszt przejechania trasy o długości 100 km samochodem na benzynę waha się w przedziale 55 zł - 60 zł. Przy uśrednionych cenach biletów na pokonanie tej samej trasy autobusem lub tramwajem trzeba przeznaczyć 18 zł - 20 zł. Ile kosztuje zatem przejazd takiej odległości hulajnogą lub rowerem elektrycznym? Tylko 1 zł. Liczby mówią same za siebie. Należy przy tym dodać, że uzupełnianie energii w tego rodzaju pojazdach jest niezwykle proste. W dodatku powstaje coraz więcej miejsc, w których można naładować baterię za darmo lub za niewielką opłatą.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia zakup roweru i hulajnogi elektrycznej śmiało można potraktować jako rozsądną inwestycję. Zarówno w aspekcie finansowym, jak i zdrowotnym.