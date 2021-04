Sildenafil, czyli substancja aktywna w Viagrze- dla kogo, jak działa?

Sildenafil jest skutecznym środkiem wykorzystywanym u panów, który cierpią na zaburzenia erekcji. Ten specyfik na potencję znany jest szerszemu gronu panów, jako Viagra. Warto przyjrzeć się bliżej tej substancji, dzięki której mężczyzna może odzyskać utraconą radość seksu i prowadzić udane życie seksualne.

Sildenafil- czym właściwie jest i w jaki sposób działa?

Sildenafil znajdujący się między innymi w niebieskiej tabletce to skuteczna substancja, która sprawdza się u mężczyzn cierpiących na impotencję. Środek ten należy do grupy leków będących selektywnymi i odwracalnymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Do innych substancji o podobnym działaniu i skuteczności można zaliczyć tadanafil czy wardenafil.

Działanie sildenafilu opiera się na wielu skomplikowanych procesach, a za ich zapoczątkowanie odpowiada tlenek azotu. Tlenek azotu aktywuje się w momencie pobudzenia seksualnego w ciałach jamistych prącia. Z tego względu, aby środek ten mógł zadziałać, niezbędna jest do tego aktywność seksualna. Warto więc skupić się na grze wstępnej i zapewnieniu sobie intensywnych bodźców seksualnych. Potem dochodzi do rozkurczu mięśni gładkich, jakie kontrolują przepływ krwi w ciałach jamistych. Jeśli napięcie mięśni gładkich ulegnie zmniejszeniu, wówczas zwiększa się przepływ krwi w prąciu, a mężczyzna może cieszyć się z pojawienia erekcji.

Preparaty na potencję z sildenafilem- kiedy i w jaki sposób przyjmować?

Sildenafil możemy dostać w formie tabletek o różnych dawkach. Nie powinniśmy jednak sami sobie ustalać przyjmowanej dawki. Powinien to zrobić lekarz, wtedy zapewnimy sobie bezpieczeństwo przyjmowania specyfiku. Podstawowa dawka wynosi 50 mg, natomiast najwyższa dawka wynosi 100 mg sildenafilu. Dawki te można otrzymać tylko i wyłącznie po wcześniejszym wypisaniu recepty przez lekarza. Zaburzenia erekcji są dla wielu panów niezwykle przykrym i upokarzającym problemem, z tego względu nie chcą oni udać się na konsultację lekarską. Wielu z nich decyduje się na korzystanie z ogólnodostępnych preparatów bez recepty. Przeważnie są to środki ziołowe, ale także sildenafil bez recepty w dawce wynoszącej 25 mg.

Tabletki na potencję z sildenafilem zażywa się na ok. godzinę przed planowanym współżyciem. Co ważne, w ciągu 24 h można spożyć tylko jedną tabletkę. Do jej działania potrzebna jest także stymulacja seksualna. Środek na potencję trzeba połknąć i popić wodą. Warto pamiętać, iż spożycie obfitego i tłustego posiłki przed zażyciem leku na potencje może spowolnić jego działanie. Przeważnie środek działa po upływie pół godziny, aczkolwiek najlepsze rezultaty zauważa się po godzinie. Środek na potencję z sildenafilem działa średnio od 3 do 4 godzin.

Kto nie może sięgać po sildenafil?

Sildenafil został opracowany jedynie dla dorosłych mężczyzn zmagających się z zaburzeniami erekcji. Jest to więc środek dla wszystkich osób, które nie mogą uzyskać bądź utrzymać erekcji, przez co ich stosunki seksualne nie należą do udanych. Viagra, jak i inne środki z tym składnikiem nie mogą być używane przez osoby, które nie skarżą się na kłopoty ze wzwodem. Ponadto, sildenafil nie może być przyjmowany przez osoby niepełnoletnie i kobiety. Zaburzenia erekcji wynikają z wielu czynników: brak ruchu, stres, zmęczenie, otyłość, palenie papierosów. Oprócz tego mogą stanowić sygnał rozwijających się w organizmie mężczyzny chorób. Z tego względu radzi się, aby przed zastosowaniem leku na potencję udać się do lekarza, który znajdzie przyczynę problemu. Ponadto warto zadbać o zdrowy tryb życia.

Do najważniejszych przeciwskazań do przyjmowania leków z sildenafilem należą:

• udar mózgu albo zawał serca

• ciężkie zaburzenia czynności wątroby

• niskie ciśnienie tętnicze

• ciężkie choroby układu krążenia

• przyjmowanie w tym samym czasie azotanów albo innych leków będących donorami tlenku azotu

• degeneracyjne zmiany siatkówki, utrata wzroku na skutek niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego

Warto pamiętać, aby z dużą dozą ostrożności korzystać z takich środków u osób z hemofilią, anemią sierpowatą, białaczką, chorobą wrzodową czy też deformacjami penisa.