Jak nosić mini spódnicę z klasą?

25 stycznia 2024, 08:59

Odkryj nogi i czuj się swobodnie w modnej krótkiej spódniczce. Sprawdź, jak wybrać fason i co do niej włożyć, by wyglądać z klasą.

Spódnica mini - symbol wolności i niezależności

Spódniczki przed kolano to niesamowicie kobiecy element garderoby. Chętnie noszą je młode dziewczyny, także panie w każdym wieku, które lubią odsłaniać nogi. Miniówki najlepiej sprawdzają się latem, ale sięgamy po nie przez cały rok. Jednym z najmodniejszych obecnie fasonów jest plisowana spódnica mini od House Brand oraz czarne spódnico-spodenki, które dają maximum komfortu niezależnie od sytuacji. W tym ostatnim modelu nie musisz się obawiać silnego wiatru ani wysokich schodów.

Na rynku istnieje ogromny wybór fasonów oraz kolorów mini spódniczek. Regularnie dostrzegamy zmianę trendów modowych między spódnicami rozkloszowanymi, trapezowymi, dopasowanymi, z falbanami, plisami itd.

Najczęściej nosimy je w sezonie wiosenno-letnim. Sprawdzają się podczas spotkań towarzyskich, imprez, dyskotek, a niekiedy również do pracy. Należy przy tym pamiętać, że w wielu firmach etykieta odzieżowa nie zezwala na noszenie spódnic krótszych niż do kolana.

Jak wybrać fason mini spódnicy i z czym ją łączyć?

Zawsze powinnaś się kierować rodzajem swojej sylwetki. Mini spódniczka odkrywa nogi, ale jej krój może je optycznie wydłużyć lub skrócić, poszerzyć optycznie biodra, albo je zwęzić, podkreślić talię itd. Panie o bardziej masywnych udach najlepiej prezentują się w rozkloszowanych modelach sięgających tuż przed kolano. Spódniczki trapezowe to świetna propozycja dla kobiet o chłopięcej sylwetce, z wąskimi biodrami. Panie klepsydry śmiało mogą wkładać idealnie dopasowane spódnice, takie jak modna spódnica damska House gładka z rozcięciem.

Z uwagi na fakt, że większość modeli spódnic mini jest bardzo uniwersalnych, możesz je nosić na rozmaite okazje.

Jeżeli preferujesz sportowy styl, wybierz komfortową dresówkę, która doskonale komponuje się z klasycznym T-shirtem, trampkami i bluzą. Wybierasz się na randkę, chcesz zabłysnąć? Skórzana mini, bluzka hiszpanka, ramoneska oraz szpilki, to zestaw, w którym na pewno będziesz przyciągać spojrzenia.