Programowalne sterowniki PLC – czym są i z czego się składają?

30 lipca 2021, 15:25

Automatyka to dziedzina, która opiera się na wdrażaniu i pracy na różnego rodzaju programowalnych sterownikach logicznych, umożliwiających sterowanie pracą maszyn. W najbliższym otoczeniu każdego dnia spotykamy się z urządzeniami, których działanie jest oparte na wykonywaniu określonych przez sterownik czynności. Programowalne sterowniki obecne są praktycznie na każdym kroku, jednym z najpowszechniej stosowanych i spotykanych rodzajów sterowników są sterowniki programowalne PLC.

Do czego służą sterowniki PLC?

Sterowniki programowalne PLC zostały wynalezione w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60. Dokonali tego amerykańscy inżynierowie, a dokonało się to latach silnego i szybkiego wzrostu automatyzacji zakładów produkcyjnych. Sterowniki PLC były odpowiedzią na kolejne pojawiające się potrzeby usprawnienia procesów produkcyjnych. Sterownik programowalny PLC miał bowiem na celu uproszczenie oraz eliminację zbyt mocno rozbudowanego okablowania między przełącznikami a stycznikami, które były wówczas używane do sterowania. Sterownik PLC umożliwił sterowanie działaniami na podstawie odpowiedniego algorytmu, co znacznie ułatwiło wprowadzanie wszelkich zmian w procesie regulacji maszyn, a także sterowania nimi.

Jak zbudowany jest sterownik PLC?

Sterowniki PLC składają się z kilku podstawowych elementów, takich jak:

• Jednostka centralna

• Wejścia analogowe

• Wyjścia analogowe

• Wejścia cyfrowe

• Wyjścia cyfrowe

• Moduły komunikacji

• Moduły zasilania

• Pamięć

Sterowniki programowalne PLC są wyposażone w procesor, który jest odpowiedzialny za pobieranie, a także przetwarzania danych, a także za realizowanie zaprogramowanych zadań. Sygnały binarne z czujników odbierane są przez moduły cyfrowe, natomiast za pomiar sygnału ciągłego odpowiadają wyjścia analogowe. Podczas pomiaru mierzona wartość np. temperatura zmieniana jest na sygnał analogowy. Aby sygnał analogowy został przetworzony na sygnał cyfrowy, który jest niezbędny, aby mógł go odczytać CPU, potrzebny jest z kolei przetwornik, który połączy oba moduły. Za pomocą wspominanych modułów możliwe jest sterowanie urządzeniami wykonawczymi, takimi jak lampki kontrolne, styczniki, elektrozawory czy regulatory temperatury. Jeżeli chodzi o moduł zasilania, to może być on integralną częścią sterownika lub osobnym podzespołem. Moduły komunikacji, które również są częścią składową sterowników PLC, muszą być wyposażone w minimum jeden port, umożliwiający komunikację sterownika z komputerem, jest to potrzebne na przykład do wgrania odpowiedniego oprogramowania, które z kolei przechowywane jest w pamięci sterownika.