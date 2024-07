Czym jest strategia price action?

19 lipca 2024, 16:09

Price action to rodzaj analizy, która skupia się na cenie. Tego typu trading zakłada, że wszystko, co musimy wiedzieć o rynku, jest zawarte w aktualnej cenie. Nie potrzeba tu złożonych reguł matematycznych czy skomplikowanych wskaźników. Sprawdź, czy price action to rozwiązanie dla Ciebie!

Co to jest price action?

Technika price action to analiza reakcji i zachowania ceny. Co istotne, price action skupia się na samej cenie, pomijając bardziej złożone reguły matematyczne czy poboczne wskaźniki. W związku z tym PA ma naprawdę spore grono zwolenników.

Jedną z podstaw techniki price action jest analiza przejrzystych i bardzo czytelnych wykresów świecowych cen. Kluczowa jest tutaj także analiza poziomów wsparć i oporu, gdzie wyznacza się strefy lub całe obszary, w których następuje konkretne prawdopodobieństwo reakcji cenowej. Na podstawie tych ruchów analizuje się i przewiduje, co większość rynku może zrobić w danej sytuacji.

W PA najważniejsza jest cena. Wielu traderów nie śledzi więc zdarzeń fundamentalnych czy innych czynników rynkowych, zakładając że cena zawiera już i tak wszystkie zmienne. Głównym zarzutem wobec price action jest subiektywność. W podobnej sytuacji dwóch inwestorów może mieć bowiem zupełnie inne podejście. Do tego dochodzi duża chaotyczność cen i spora trudność w ich przewidywaniu.

Strategia price action

Chcesz skorzystać z techniki price action? Ważną umiejętnością, którą musisz opanować, będzie prawidłowe czytanie wykresów. Istotnym elementem jest relacja poszczególnych cen, np. otwarcia, zamknięcia, minimalnej czy maksymalnej. Dobrze jest skupiać się tu na jednej lub kilku świecach. Strategia wymaga więc biegłego posługiwania się wykresami.

W perspektywie czasu warto jest nauczyć się zauważać stałe schematy. W price action będą one bowiem powtarzać się z pewną regularnością. Co ważne, samo śledzenie relacji poszczególnych cen to dopiero punkt wyjścia do dalszych analiz. Trader musi bowiem uwzględniać znacznie szerszy kontekst rynkowy. Ruchy cen pokazane na wykresach w wybranym przedziale czasowym – to istota PA. Tutaj nawet niewielkie zmiany mogą przyczynić się do dużych ruchów na cenach.

Price action to strategia, która opiera się na pewnej cykliczności zachowań ludzkich. Decyzje w poszczególnych momentach rynkowych bywają więc podobne do siebie, co sprawia, że PA zyskuje wielu zwolenników.

Plusy i minusy skupienia na cenie

Jak każde podejście rynkowe, tak i PA ma swoje zalety i wady. Głównym plusem strategii jest operowanie jasnymi i dość łatwymi w interpretacji wykresami. Wyszukiwanie informacji jest tutaj zdecydowanie ułatwione. Wykresy pozbawione są zbędnych i wprowadzających chaos informacji dodatkowych. Dużą zaletą jest także swoista racjonalność podejścia PA. To plus dla inwestorów, którzy cenią sobie logikę.

Price action pozwala także niejako przewidywać zachowania dużych graczy na rynku, np. banków. Pewne zależności są szczególnie widoczne na dłuższych interwałach czasowych. Taka analiza może pokazać, jak rynek zareaguje w przyszłości w podobnej sytuacji. Tutaj wyróżniają się bowiem pewne stałe wzory, które pojawiają się cyklicznie.

Problem price action leży głównie w subiektywności tej metody. Tam, gdzie w PA jeden inwestor widzi szanse, inny będzie upatrywał ryzyka i odwrotnie. Metoda uznawana jest więc za spekulacyjną, co może zdecydowanie nie odpowiadać traderom szukającym mniej ryzykownych podejść rynkowych. Kłopotliwa okazuje się także sytuacja, gdy na rynku pojawia się szum i sporo sygnałów, które są mylne. PA nie sprawdza się wtedy zbyt dobrze.

Warto zatem zawsze samodzielnie dobierać strategię inwestycyjną, analizować rynek i nie dać się zmanipulować osobom twierdzącym że dysponują „maszynką do zarabiania pieniędzy”. Inwestowanie w instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem – dlatego nie należy inwestować środków na których utratę nie możemy sobie pozwolić.

