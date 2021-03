Susz CBD – poznaj jego możliwości (art. spons.)

19 marca 2021, 14:43

Susz CBD powstaje z konopi siewnych, które charakteryzują się wysoką zawartością CBD i niskim wskaźnikiem THC. Dzięki temu zachowuje on prozdrowotne właściwości, jednocześnie nie posiadając substancji uzależniających. Został doceniony przede wszystkim za swoje relaksujące i odprężające działanie, które ułatwia zasypianie i pozwala pozbyć się męczących myśli. To także środek niwelujący ból i spowalniający procesy zapalne. Dlaczego warto sięgnąć po susz CBD i kiedy on przyniesie najlepsze efekty?

Spis treści:

1. Susz CBD — czym jest i co może zaoferować?

2. Jakie właściwości wykazuje susz CBD?

3. Korzyści ze stosowania suszu CBD

1. Poprawa nastroju

2. Ukojenie bólu

3, Spokojny sen

4. Wsparcie w walce z uzależnieniem

4. Gdzie kupić susz CBD?

5. Jak używać susz CBD?

Susz CBD — czym jest i co może zaoferować?

Inną nazwą CBD jest kannabidiol. To jeden z ponad 480 substancji występujących naturalnie w konopiach, zajmujący drugie (tuż po THC) miejsce pod względem stężenia. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma kluczowymi związkami jest fakt, iż CBD nie wykazuje właściwości psychoaktywnych. Oznacza to, że nie wpływa na postrzeganie rzeczywistości i może być stosowany podczas codziennego funkcjonowania.

Susz CBD jest w pełni legalnym środkiem, który nie uzależnia i nie odurza. Co więcej, kannabidiol jest substancją w pełni naturalną, co sprawia, że jej przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe. Mimo to najlepszych efektów mogą spodziewać się ci, którzy stosują się do zaleceń producenta.

Jakie właściwości wykazuje susz CBD?

O popularności suszu CBD zdecydowały przede wszystkim liczne właściwości, które podnoszą komfort życia i przynoszą ulgę w dolegliwościach zdrowotnych. Wśród najważniejszych zalet znalazło się działanie:

przeciwutleniające — redukuje stres oksydacyjny i neutralizuje działalność wolnych rodników, pozwalając zachować młody wygląd na dłużej

— redukuje stres oksydacyjny i neutralizuje działalność wolnych rodników, pozwalając zachować młody wygląd na dłużej przeciwbólowe — minimalizuje objawy bólowe i sprawdza się zarówno przy regularnych migrenach, jak i przy nagłych urazach

— minimalizuje objawy bólowe i sprawdza się zarówno przy regularnych migrenach, jak i przy nagłych urazach wyciszające — pozwala odciąć się od stresujących sytuacji, relaksuje umysł i zapewnia należyty wypoczynek

— pozwala odciąć się od stresujących sytuacji, relaksuje umysł i zapewnia należyty wypoczynek przeciwbakteryjne — wykazuje właściwości bakteriobójcze, które zapobiegają infekcjom

— wykazuje właściwości bakteriobójcze, które zapobiegają infekcjom wzmacniające odporność — stymuluje układ immunologiczny do wzmożonej pracy, dzięki czemu zabezpiecza organizm przed chorobami

— stymuluje układ immunologiczny do wzmożonej pracy, dzięki czemu zabezpiecza organizm przed chorobami przeciwwymiotne — likwiduje uczucie nudności, może również wzmagać apetyt i usprawniać metabolizm

— likwiduje uczucie nudności, może również wzmagać apetyt i usprawniać metabolizm dermatologiczne — wywiera pozytywny wpływ na naskórek, regeneruje rany i dogłębnie nawilża, zapewniając elastyczność i sprężystość skóry

Korzyści z suplementacji suszu CBD

Właściwości, które przejawia susz CBD, sprawiły, że stał się on nieodłączną częścią rutyny dla wielu osób. Może być wykorzystywany podczas uciążliwych dolegliwości związanych z ciałem lub z psychiką. Choć lista korzyści z jego użytkowania jest znacznie dłuższa, wśród najważniejszych warto wymienić poniższe zalety.

Poprawa nastroju

Wpływ na psychikę i samopoczucie to podstawowy powód, dla którego sięgamy po susz CBD. To jedna z najsilniejszych, w pełni legalnych substancji, które są w stanie zapewnić tak widoczny efekt. Osoby regularnie stosujące preparat mogą liczyć na zredukowanie stresu i wewnętrzny spokój. Kannabidiol ogranicza wybuchy agresji i pozwala na wyciszenie po ciężkim dniu pełnym obowiązków.

Zawarta w suszu substancja sprawdza się także jako swego rodzaju ochrona przed stanami depresyjnymi. Nie zastąpi ona wizyty u specjalisty, jednak pomoże uporać się ze smutkiem czy przygnębieniem spowodowanym trudną sytuacją życiową.

Ukojenie bólu

Właściwości przeciwbólowe suszu CBD dobrze radzą sobie z likwidacją bólu o różnym podłożu. Wykazuje on skuteczność przy bólu neuropatycznym oraz przy dolegliwościach związanych z kontuzjami. Mogą po niego sięgać profesjonalni sportowcy, którzy poszukują naturalnego sposobu na uśmierzenie bólu. Okaże się pomocny również przy migrenach, problemach z plecami czy nawet zapaleniach kości lub stawów.

Spokojny sen

Wyciszające i relaksujące działanie sprawiło, że susz CBD doskonale sprawdził się jako środek przyspieszający zasypianie. Nie tylko skraca czas zapadania w sen, lecz także wpływa na jakość samego odpoczynku. W ten sposób osoba stosującą preparat może mieć pewność, że po obudzeniu zaskoczy ją nieznana dotąd ilość nowej energii.

Wsparcie w walce z uzależnieniem

Przyjmowanie CBD pozwala na zwiększenie efektywności w walce z niektórymi uzależnieniami. Szczególnie widoczne rezultaty przynosi podczas rzucania palenia. Minimalizuje głód nikotynowy, ułatwiając odejście od nałogu. Co więcej, sam kannabidiol nie powoduje uzależnień, dzięki czemu nie musimy obawiać się kolejnego, złego nawyku.

Gdzie kupić susz CBD?

O efektywności suszu CBD decyduje przede wszystkim jego pochodzenie. Z tego względu warto zwrócić szczególną uwagę na to, skąd zamawiamy preparat. Produktami wysokiej jakości może poszczycić się: https://www.sklepzycia.pl/susz-cbd.

Sklep Życia oferuje susz z kwiatostanu konopi ze specjalnie wyselekcjonowanych źródeł.

Obecny w asortymencie susz CBD jest w pełni legalny, o czym świadczy odpowiednia ilość THC, nieprzekraczająca 0,2%. Stężenie CBD w produktach nie przekracza 6-7%, co oznacza, że susz pochodzi z naturalnie hodowanych konopi, niezawierających zbędnych, sztucznych substancji.

Jak używać susz CBD?

Susz CBD należy zażywać w formie inhalacji. Do tej procedury przeznaczone są specjalne inhalatory, które podgrzewają produkt do optymalnej temperatury, uwalniając parę. Odpowiednio dobrany przyrząd nie dopuszcza do spalenia się suszu, dzięki czemu nie dochodzi do wytworzenia substancji smolistych. Ten sposób stosowania CBD cieszy się popularnością przede wszystkim ze względu na niesamowicie wydajne przyswajanie kannabinoidów oraz szybko widoczne efekty, możliwe do zauważenia już po kilku minutach.

Bibliografia:

https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1439/cannabidiol-cbd

https://www.webmd.com/diet/health-benefits-cbd