Dlaczego warto wybrać suszarkę z pompą ciepła?

Pranie i suszenie ubrań to czynności, które czasem bywają żmudne i czasochłonne, wobec tego nie kojarzą nam się najlepiej. Na szczęście jednak rozwój różnorodnych technologii pozwala na korzystanie z coraz łatwiej dostępnych, komfortowych rozwiązań, za sprawą których obowiązki domowe stają się przyjemniejsze. Z jednej strony mamy dostęp do nowoczesnych pralek, a z drugiej – coraz chętniej wybieramy automatyczne suszarki na pranie. Wśród nich istotne miejsce zajmują suszarki z pompą ciepła. Jak ona działają i z jakimi zaletami wiąże się ich użytkowanie?

Na czym polega działanie pompy ciepła?

Jeżeli zdecydujemy się na to, żeby mieć w domu suszarkę do ubrań, podstawowy wybór musi zapaść pomiędzy tradycyjnym modelem kondensacyjnym a takim, który wykorzystuje pompę ciepła. Z czym właściwie wiąże się ten drugi wariant?

Działanie samej pompy ciepła możemy z powodzeniem porównać do funkcjonowania sprężarek wykorzystywanych w lodówkach. Zabierają one ciepło zgromadzone w żywności i oddają w zamian zimne powietrze. W przypadku pompy ciepła ten proces jest odwrotny: ciepło jest wykorzystywane właśnie do suszenia, wobec czego nie jest odprowadzane na zewnątrz.

Suszarka z pompą ciepła i jej działanie pod względem uzyskanych rezultatów praktycznie nie różni się od suszarki kondensacyjnej, jednak istnieją istotne cechy związane z jej przyłączeniem i użytkowaniem, które mogą nam pomóc w dokonaniu najwłaściwszego wyboru dopasowanego do naszych potrzeb.

Największe zalety suszarki z pompą ciepła

Każdy z nas doskonale zna ten moment, kiedy nasze rzeczy są już co prawda czyste i pachnące, jednak czeka nas jeszcze rozwieszenie ich na klasycznej stojące suszarce lub na sznurkach zamocowanych w ogrodzie. Dodatkowo zwykle musi minąć co najmniej kilka godzin, by pranie rzeczywiście stało się suche – czas ten znacząco się wydłuża, gdy w otoczeniu panuje wysoka wilgotność powietrza. Później konieczne jest oczywiście zebranie odzieży i schowanie jej w szafie, a nierzadko część poszczególnych elementów ubioru wymaga gruntownego wyprasowania. Suszarka z pompą ciepła może nam pomóc z codziennymi obowiązkami, co jest jedną z jej licznych zalet.

Energooszczędność

Zastosowanie pompy ciepła w suszarce do ubrań sprawia, że urządzenie zużywa zdecydowanie mniej energii niż klasyczna suszarka kondensacyjna, zwłaszcza kiedy zdecydujemy się na model wykazujący się wysoką klasą energetyczną. Jeśli zatem obawiamy się, czy dokładanie kolejnego sprzętu do naszego domowego wyposażenia nie zwiększy kwoty na rachunkach, nie musimy się martwić.

Ochrona delikatnych tkanin

U osób, które dopiero rozważają zakup elektrycznej suszarki do ubrań, często zdarzają się obawy, że suszenie w ten sposób odzieży spowoduje, że straci ona na jakości. Obecnie jednak mamy do dyspozycji wiele nowoczesnych urządzeń, które nie tylko nie naruszają struktury ubrań, ale wręcz troszczą się o to, by jak najdłużej wyglądały jak nowe. Suszarka z pompą ciepła jest w tej dziedzinie prawdziwym liderem, jako że umożliwia suszenie w niskiej temperaturze. W związku z tym nawet delikatne materiały zostaną skutecznie wysuszone bez ryzyka, że się skurczą lub w jakikolwiek sposób zniszczą.

Dobrym przykładem jest suszarka PerfectCare 900 EW9H378SP od szwedzkiej firmy Electrolux, wykorzystującej m.in. system CycloneCare, który zapewnia równomierne suszenie ze wszystkich stron. Oprócz tego znajdziemy tutaj system DelicateCare, który inteligentnie dostosowuje zarówno temperaturę, jak i ruchy bębna względem rodzaju tkaniny, co minimalizuje zagniecenia i jednocześnie gwarantuje pielęgnację materiałów.

Uniwersalność i łatwość korzystania

W przypadku suszarek kondensacyjnych koniecznością jest podłączenie ich do rury w celu odprowadzenia na zewnątrz nagromadzonej wilgoci. Suszarka z pompą ciepła natomiast posiada wbudowany specjalny zbiornik, który mieści całą wodę i jednocześnie umożliwia jego łatwe opróżnianie. W związku z tym urządzenie może być podłączone w dowolnym pomieszczeniu – jeśli nasza łazienka jest zbyt mała, to możemy umieścić sprzęt w korytarzu bądź w kuchni.