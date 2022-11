Suszenie prania na zewnątrz – wady i zalety

6 listopada 2022, 17:43

Suszenie prania nie wydaje się niczym skomplikowanym. W końcu jest to czynność, jaką wykonujemy kilka razy w tygodniu, a czasami zdarza się, że nawet codziennie. Co więcej, jest to zajęcie doskonale znane naszym mamom i babciom. W rzeczywistości okazuje się jednak, że suszenie prania może stać się dość problematyczne, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób powinno być ono przeprowadzane. Dla wielu osób, w szczególności tych, które mieszkają w domach lub posiadają odpowiednio duży balkon, oczywistym rozwiązaniem jest suszenie prania na zewnątrz. Czy taki sposób rzeczywiście jest odpowiedni dla kondycji i trwałości naszych tkanin? Poznaj wady i zalety suszenia prania na zewnątrz i dowiedz się o jego alternatywach.

Suszenie prania na zewnątrz – zalety

Pranie i suszenie ubrań są czynnościami, od których bardzo trudno uciec. Nawet jeśli będziemy odkładać je w nieskończoność, prędzej czy później będziemy musieli zmierzyć się ze stertą brudnych ubrań lub czystymi ubraniami, które należy wyprasować, a następnie poskładać. Dlatego też niezmiennie szukamy różnego rodzaju rozwiązań, jakie miałyby przyspieszyć cały proces. Jednym z nich i to bardzo popularnym jest suszenie ubrań na zewnątrz.

Suszenie ubrań na zewnątrz jest przede wszystkim praktykowane przez osoby, które dysponują ogrodem lub odpowiednio dużym balkonem. W ten sposób mogą swobodnie rozwiesić sporo prania, które, jak wiadomo, wyschnie znacznie szybciej, niż miałoby to miejsce w domu. Taki sposób jest szczególnie praktykowany, kiedy na zewnątrz panuje słoneczna pogoda i delikatny wiatr – dzięki temu ubrania wyschną jeszcze szybciej.

Również osoby, które mieszkają w blokach, decydują się na rozwieszenie swojego prania na balkonie. Oczywiście w ich przypadku możliwości są dużo bardziej ograniczone, przede wszystkim przez znacznie mniejszą powierzchnię. Ci z mieszkańców bloków, którzy dysponują większym balkonem, mogą tam umiejscowić rozkładaną suszarkę na bieliznę, dzięki czemu nie zajmuje ona przestrzeni wewnątrz salonu czy sypialni. Dodatkowo niewątpliwą zaletą prania suszonego na zewnątrz jest fakt, że nie tylko schnie o wiele szybciej, ale zyskuje przyjemny, świeży zapach.

Co ciekawe, niektórzy praktykują także suszenie prania na zewnątrz zimą. Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, niskie, ujemne temperatury paradoksalnie są w stanie pomóc w tym, że pranie wyschnie znacznie szybciej. To zjawisko określa się mianem sublimacji. Na czym polega? Kiedy wywiesimy wilgotne pranie na zewnątrz, znajdująca się w tkaninie woda zamarza i przekształca się w lód. Ten następnie zamienia się w gaz i odparowuje, czego efektem jest suche ubranie.

Suszenie ubrań na zewnątrz zimą jest doskonale znane naszym babciom. Był to ich sposób na „odkażanie” pościeli i ubrań, gdyż, jak wiadomo, ujemne temperatury zabijają bakterie i wirusy. Suszenie prania na zewnątrz to bez wątpienia rozwiązanie dla tych osób, które nie lubią ciągle rozkładać swojej suszarki na pranie.

Wady suszenia prania na zewnątrz

Czy suszenie prania na zewnątrz posiada wady, które mogą sprawić, że lepszym wyborem okaże się elektryczna suszarka do prania? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Jak już wspomniano, suszymy ubrania na zewnątrz, ponieważ zależy nam na tym, by jak najszybciej wyschły. W słoneczny dzień jest to jak najbardziej możliwe. Nie możemy jednak zapominać, że promieniowanie słoneczne działa niekorzystnie także na tkaniny, szczególnie jeśli mamy do czynienia z bardzo delikatnymi materiałami, jak chociażby jedwab. Suszenie delikatnych tkanin na zewnątrz może doprowadzić do ich blaknięcia i bezpowrotnie je uszkodzić. Dodatkowo ubrania suszone na zewnątrz mogą w łatwy sposób ulec różnego rodzaju zabrudzeniom.

Kolejna wada suszenia ubrań na zewnątrz to zapach. Wcześniej zwrócono uwagę, że wiele osób z chęcią suszy ubrania na zewnątrz właśnie ze względu na zapach świeżości, jaki zyskują po kilku godzinach na dworze. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wilgotna odzież i pościel pochłaniają z zewnątrz wszystkie zapachy, nie tylko te przyjemne. Dlatego też jeżeli ktoś nagle rozpali ognisko, zapach dymu przesiąknie Twoje ubrania. Podobnie dzieje się z odzieżą, którą suszymy na zewnątrz zimą. Wtedy zwykle panuje dość spora wilgotność. Zima to jednocześnie czas, w którym zwiększa się ilość smogu i innych zanieczyszczeń w powietrzu. One również mogą przesiąknąć Twoje ubrania, przez co po wyschnięciu będą one pachnieć nieprzyjemnie i nieświeżo.

Suszarka do prania zamiast suszenia na zewnątrz

Jak w takim razie suszyć pranie, jeśli rozwieszanie go na zewnątrz w rzeczywistości nie jest tak dobrym pomysłem, jak mogłoby się wcześniej wydawać? W tym miejscu szczególnie polecamy zainteresowanie się możliwościami i korzyściami, jakie daje nam posiadanie elektrycznej suszarki do prania marki Electrolux.

To rozwiązanie, które tak naprawdę posiada w sobie same plusy. Suszarka do prania to przede wszystkim oszczędność miejsca – nie musisz już ciągle rozkładać zwykłej suszarki, która zajmuje dużo przestrzeni i po prostu jest nieporęczna. Od tej pory Twoje urządzenie będzie znajdować się w jednym miejscu. Jeśli posiadasz małe mieszkanie, możesz wybrać zestaw pralka + suszarka, w którym w celu zaoszczędzenia miejsca możesz ustawić urządzenia jedno na drugim. W ofercie Electrolux znajdziesz także modele idealne do zabudowy. Dzięki temu, jeśli nie posiadasz odpowiedniej ilości miejsca w łazience, suszarkę do prania możesz umieścić w kuchni.

Kolejny plus posiadania bębnowej suszarki do prania to oszczędność Twojego czasu. Wybrane modele pralek Electrolux posiadają technologie, które zapobiegają powstawaniu zagnieceń, dzięki czemu nie musisz ciągle prasować swoich ubrań. Co więcej, posiadają także specjalne programy do suszenia bardzo delikatnych i wymagających tkanin. Dzięki temu swoich wełnianych swetrów i jedwabnych bluzek nie musisz już suszyć na płasko, co, jak wiemy, bywa bardzo czasochłonne. Wybierając bębnową suszarkę do prania Electrolux, możesz mieć pewność, że Twoje ubrania po wysuszeniu będą w idealnym stanie i zostaną z Tobą na dłużej.