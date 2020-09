Systemy EDI w poprawie skuteczności działania firmy

1 września 2020, 15:11

Mimo że na rynku istnieją już od ponad 40 lat, wcale nie tracą na swojej użyteczności. Systemy do elektronicznej wymiany dokumentów (EDI - Electronic Data Interchange) uważane są za najlepsze platformy do sprawnego udostępniania informacji swoim partnerom biznesowym oraz organom administracji publicznej. Systemy te na przestrzeni lat były wielokrotnie udoskonalane, czego rezultatem jest zwiększenie efektywności przetwarzania złożonych danych, przy minimalnym wysiłku.

To tylko jeden z powodów, dla których tak wiele firm stało się uzależnionych od swoich systemów EDI. Dziwi zatem fakt, że wielu nadal nie przekonało się do całkowitego wyeliminowania papieru ze swojej działalności.

Czym tak naprawdę zaskakują platformy EDI? Przede wszystkim potrafią one agregować kupców, dostawców, producentów i partnerów logistycznych w jedno, wirtualne środowisko, w którym każda zaangażowana w proces strona posiada natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji. Dlatego mówi się, że takie platformy są kluczem w przypadku prowadzenia międzynarodowej działalności, ponieważ wysyłanie zamówień, faktur lub innych dokumentów transakcyjnych będzie proste i szybkie. Wartym wspomnienia jest również fakt, że systemy takie obsługują niemalże każdy rodzaj pliku np.: UN/EDIFACT, XML, VDA, ANSI ASC X12 itp. zatem nie zmarnuje się ani jedna kartka papieru, a każdy dostanie dokument w odpowiednim formacie.

Wdrożyć czy nie wdrożyć?

Mimo korzyści wynikających z wdrożenia systemu, nadal istnieją firmy, które niechętnie włączają oprogramowanie EDI do swojej infrastruktury IT. Obawiają się one, że system będzie zbyt skomplikowany, a koszty wdrożenia zbyt wysokie. Rzeczywistość jednak jest odmienna – rozwiązania EDI można wdrożyć niemal natychmiast, uwzględniają oczywiście stopień dopasowania środowiska do wymagań klienta. I tu rodzi się pytanie: skąd masz wiedzieć jaki konfiguracja będzie optymalna dla Twojej działalności?

Na progu wirtualnej krainy możliwości

Decydując się na rozwiązanie EDI, teoretycznie można je opracować samodzielnie, choć może się to okazać procesem czasochłonnym i obarczonym wieloma kosztami. Zakładając, że twój zespół IT jest w stanie stworzyć taki system od podstaw, budżet niezbędny do jego stworzenia, może zdecydowanie przekroczyć możliwości finansowe firmy. Ponadto trzeba liczyć się z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z debugowania oraz uruchomienia stabilnie działającego środowiska wirtualnego. Nie jest zatem trudnym zadaniem wyobrazić sobie, że postawienie takiej infrastruktury może okazać się zbyt trudne dla małych i średnich firm.

Na szczęście, na rynku można znaleźć wielu dostawców technologii EDI, takich jak np.: Comarch, którzy mogą opracować taki system na miarę twoich potrzeb. Korzystanie z usług tej firmy nie tylko obniży koszty działalności, ale także zagwarantuje, że wdrożone rozwiązanie będzie działać bez zarzutu, z prawdopodobieństwem do przestojów równym zero. Dodatkowo możesz mieć pewność, że otrzymasz system, który jest zaprojektowany do wdrażania technologicznych ulepszeń.

Rozsądnym również wydaje się pozostawienie wdrożenia profesjonalistom, którzy w końcu są tutaj prawdziwymi ekspertami. Stale ulepszając swoje własne rozwiązanie poprzez wprowadzanie nowych, przełomowych funkcji, dzisiejsi dostawcy technologii, mogą zarówno stworzyć sam system EDI, ale także przeszkolić personel IT, aby świetnie odnajdowali się w obsłudze rozwiązania, jak np. Rozwiązania Comarch do Wymiany Danych.

EDI w ulepszaniu codziennych interakcji

Kiedy Forrester, jedna z najbardziej znanych organizacji badawczych na świecie, przeprowadziła badania na temat EDI, okazało się, że 82% respondentów wyraziło zainteresowanie wdrożeniem systemu wymiany danych, ponieważ pozwoliłoby im to obniżyć koszty operacyjne działalności. Co ciekawe, przeglądając podobne badania, można stwierdzić że „poprawa relacji biznesowych” znajduje się zwykle gdzieś pośrodku listy oczekiwanych korzyści. Okazuje się jednak, że jakość relacji biznesowych poprawia się również wtedy, gdy wszystkie strony maja natychmiastowy dostęp do ważnych informacji. Nie wspominając już o innych korzyściach, takich jak ułatwienie wykonywania działań pracownika czy też bycia przyjaznym dla środowiska.

Nadchodzi rewolucja cyfrowa. Nic wiec dziwnego, ze technologia EDI stała się niezbędnym narzędziem w całej gamie potrzebnych rozwiązań biznesowych. Ci, którzy jeszcze z niej nie korzystają, powinni być mile zaskoczeni. Im szybciej bowiem wprowadzisz platformę EDI w życie, tym większą przewagę konkurencyjną uzyskasz. Dlatego właśnie nadszedł właściwy moment, aby przynajmniej rozważyć jego zakup, ponieważ od tego może zależeć przyszłość Twoich relacji biznesowych.

Rozwiązania Comarch do Wymiany Danych.