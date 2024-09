Jak skutecznie szukać pracy? Poradnik (art. spons.)

25 września 2024, 23:01

Poszukiwanie wymarzonej pracy może nie być łatwym zadaniem. Bardzo ważne jest to, aby dobrze się przygotować i uzbroić w cierpliwość w procesie poszukiwania zatrudnienia. Poznaj kilka wskazówek, które ułatwią Ci znalezienie idealnego pracodawcy!

Stwórz profesjonalne CV i list motywacyjny

Znalazłeś w internecie ogłoszenie o pracę, która Ci odpowiada? Z pewnością pierwszym krokiem będzie przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego do potencjalnego pracodawcy. Bardzo ważne jest to, aby tworzyły one spójny komplet dokumentów, który będzie Twoją wizytówką oraz zawodowym życiorysem. To właśnie CV oraz list motywacyjny robią pierwsze wrażenie na pracodawcy i mogą mieć ogromny wpływ na dalsze etapy rekrutacji.

CV i list motywacyjny powinny być dostosowane do konkretnej oferty pracy. Podkreśl więc przede wszystkim swoje umiejętności i osiągnięcia związane z podobnymi stanowiskami w poprzednich miejscach zatrudnienia. Zadbaj też o czytelny układ tekstu i unikaj umieszczania niepotrzebnych danych. Nie zapominaj o klauzuli RODO, która jest niezbędna na potrzeby rekrutacji. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz tu: https://aleo.com/pl/blog/aktualna-klauzula-cv/.

Gdzie szukać ofert pracy?

Jednym z najważniejszych narzędzi do poszukiwania pracy są internetowe wyszukiwarki ofert pracy. W internetowych portalach z ogłoszeniami o pracę można precyzyjnie dopasować oferty pracy do swoich preferencji. Pozwalają one nie tylko na swobodne przeszukiwanie ofert, ale też umożliwiają otrzymywanie powiadomień o nowych propozycjach pracy. Ogłoszenia o pracę można znaleźć także na stronach internetowych firm oraz w mediach społecznościowych.

Jednym z najważniejszych aspektów zatrudnienia jest wynagrodzenie. Pracodawcy mogą oferować najróżniejsze formy zatrudnienia, a co za tym idzie – także finansowania. Zarobki bardzo często są też podawane w formie brutto, dlatego warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń, aby dowiedzieć się, ile potencjalnie można zarobić „na rękę”. Taki kalkulator wynagrodzeń można znaleźć tutaj: https://firmove.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzenia.

Szukanie nowej pracy, a doświadczenie zawodowe

Większość firm poszukując pracownika, wymaga określonego stażu pracy na oferowanym stanowisku. Warto więc już na studiach podjąć zatrudnienie w formie stażu lub praktyk, aby po ich ukończeniu móc spełnić wymagania przyszłego pracodawcy. Na portalach branżowych oraz w grupach na mediach społecznościowych można znaleźć wiele możliwości na zdobycie doświadczenia jeszcze w trakcie edukacji. Warto także wykorzystać kontakty, dzięki którym zdobycie nowych umiejętności może okazać się łatwiejsze.

Możesz także zarejestrować się na stronach agencji rekrutacyjnych, które specjalizują się w Twojej branży. Niektóre firmy organizują też nabory na płatne staże na swoich internetowych witrynach. Jeżeli interesuje Cię praca w konkretnym przedsiębiorstwie, to zajrzyj na stronę https://aleo.com/pl/firmy, gdzie znajdziesz informacje oraz dane kontaktowe do wielu znanych firm z całej Polski.



Artykuł sponsorowany