Telewizja satelitarna w naszych domach – jak działa?

27 stycznia 2023, 15:06

Mimo coraz większej popularności serwisów streamingowych, wciąż wiele osób chętnie wykorzystuje systemy telewizji satelitarnej. Dla jednych jest to kwestia przyzwyczajenia i preferencji. Dla innych to jedyna opcja na dostęp do telewizji. Sygnał naziemny nie wszędzie jest odbierany, podczas gdy telewizja satelitarna nie ma z zasięgiem problemu. Jaka jest zasada jej działania? Co ją cechuje i jakie są jej zalety?

Telewizja satelitarna – co to jest?

Najprościej rzecz ujmując, telewizja satelitarna to jeden ze sposobów nadawania i dostarczania sygnału telewizyjnego. Wykorzystuje do tego celu satelity telekomunikacyjne znajdujące się na orbicie geostacjonarnej. Za ich pomocą sygnał jest dostarczany z nadajnika do anteny satelitarnej i odbiornika telewizyjnego.

Choć lata mijają, telewizja satelitarna (sprawdź jak działa telewizja satelitarna: https://polska-telewizja.co.uk/jak-dziala-telewizja-satelitarna/) wciąż ma wiele zalet. Zdecydowanie największą z nich jest zasięg. Sygnał telewizji naziemnej nawet w Polsce nie dociera do każdego miejsca. W krajach, gdzie budowa gęstej sieci nadajników jest nieopłacalna lub trudna do realizacji na przykład ze względów terenowych, satelitarna telewizja cyfrowa pozostaje najlepszym rozwiązaniem. Nawet jednak tam, gdzie sygnał telewizji naziemnej dociera, choćby na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach, zakres oferty telewizji satelitarnej jest na tyle szeroki, że bywa bardziej atrakcyjnym wyborem (zwłaszcza w pakiecie z dostępem do VOD i serwisów streamingowych).

Dla odbiorców istotną zaletą jest także łatwość montażu. Podłączenie telewizji satelitarnej wymaga co prawda odpowiedniego ustawienia anteny, ale nie jest to trudne zadanie. Właściwie zamontowana i konserwowana antena satelitarna pozwala cieszyć się niezawodną telewizją przez długie lata. W porównaniu do telewizji kablowej można też liczyć na mniejszą liczbę przewodów. Jeśli chodzi o koszty, platformy telewizji satelitarnej nie okazują się wcale tak wysokie, jak się powszechnie uważa, zwłaszcza w zestawieniu z ofertą telewizji kablowych i serwisów streamingowych. Nawet najtańsze, podstawowe pakiety platformy telewizji satelitarnej mogą zawierać bogatszy i bardziej urozmaicony zestaw programów.

Zasada działania telewizji satelitarnej

Aby skorzystać z możliwości, jakie daje telewizja satelitarna, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Jej początkowym elementem jest stacja nadawcza. To z niej płynie sygnał, który odbieramy w naszych telewizorach. Najpierw musi on jednak zostać odebrany przez transponder umieszczony na satelicie na orbicie okołoziemskiej. Dlatego anteny stacji nadawczej skierowane są w jego stronę. Satelita pełni tu rolę pośrednika. Odbiera sygnał audio-video, wzmacnia go i kieruje z powrotem w stronę Ziemi.

Należy podkreślić, że satelity telekomunikacyjne uczestniczące w nadawaniu sygnału telewizyjnego umieszczone są na orbicie geostacjonarnej, czyli nad równikiem. Dzięki zsynchronizowaniu ich prędkości z prędkością obrotu Ziemi, satelita wydaje się pozostawać zawieszony nieruchomo w miejscu. Obiekt zachowuje stałą pozycję, co umożliwia ciągły transfer sygnału. Wystarczy skierować anteny nadawcze i odbiorcze w odpowiednią stronę. Warto przy tym uświadomić sobie to, iż strumień audio-video dociera do odbiorców z pewnym opóźnieniem w porównaniu z sygnałem telewizji naziemnej. Satelita jest bowiem umieszczony na wysokości ponad 35 tys. kilometrów nad Ziemią. Sygnał musi najpierw trafić do satelity, a potem powrócić. Siłą rzeczy zajmuje to trochę czasu.

Co ważne, transponder na satelicie odbiera sygnał na jednej długości fal radiowych, a odsyła go na innej częstotliwości po wzmocnieniu. Dzięki temu telewizja satelitarna może działać bez zakłóceń. Wysyłany przez satelitę sygnał jest odbierany przez odpowiednio ustawione anteny satelitarne. Ponieważ ma on charakter cyfrowy należy go przetworzyć, by mógł zostać wyświetlony na ekranie telewizora. Służą do tego konwerter antenowy oraz dekoder telewizji satelitarnej. Warto bowiem zaznaczyć, że po odebraniu sygnał należy wzmocnić i przetworzyć, a następnie także odkodować. Platformy telewizji satelitarnej kodują swoje kanały, aby umożliwić ich odbiór tylko tym osobom, które chcą opłacać abonament. Istnieją też programy, które są nadawane w formacie free-to-air, czyli nie są zaszyfrowane i dostęp do nich jest bezpłatny. Ich jakość często odbiega jednak od tego, czego oczekiwaliby potencjalni widzowie.

Jak działa telewizja satelitarna na kartę?

Abonament to tylko jedna z form dostępu do telewizji satelitarnej. Dość dużą popularnością cieszy się także telewizja na kartę. Nie potrzeba w jej przypadku wiązać się umową. Nie wymaga też uiszczania regularnych opłat. Nie wiąże się z odsetkami czy karami. Z punktu widzenia użytkownika telewizja na kartę przypomina korzystanie z kart telefonicznych. To klient decyduje, kiedy chce oglądać telewizję. Wystarczy, że doładuje kartę. Całość działa w systemie prepaid. Do korzystania z telewizji w ten

sposób potrzebny jest adekwatny dekoder z kartą startową. Oczywiście, niezbędna jest również odpowiednia antena satelitarna z dopasowanym konwerterem. Nie ma tu więc istotnej różnicy w porównaniu z telewizją satelitarną na abonament.