Telewizory – jak wybrać najlepiej

14 lutego 2023, 22:42

Producenci telewizorów wykorzystując coraz to nowocześniejsze rozwiązania przy ich produkcji, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Dziś telewizory służą nie tylko do – jak to było pierwotnie – oglądania telewizji. Liczba rozrywek, które one umożliwiają, wciąż rośnie. Dlatego też zwiększyła się też liczba parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie telewizora.

Choć jeden z najpopularniejszych parametrów, taki jak przekątna ekranu (wielkość ekranu), nadal jest istotny przy zakupie telewizora, to bez wątpienia ze względu na szeroką ofertę rynkową, warto wziąć pod uwagę także inne cechy i możliwości odbiornika. Dzięki temu dopasujemy telewizor do swoich potrzeb i będziemy czerpać przyjemność nie tylko podczas oglądania filmów, ale także w czasie innych rozrywek. Na co więc zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zakup telewizora? O tym w dalszej części tekstu.

Telewizor LED, LCD czy OLED, czyli rodzaj matrycy

Telewizory plazmowe obecne w wielu domach są dziś zastępowane przez telewizory o innej konstrukcji matrycy. Do dostępnych telewizorów, jeśli weźmiemy pod uwagę ten parametr, należą:

Telewizory, w których została wykorzystana technologia LCD – zużywają znaczniej mniej energii niż telewizory plazmowe. Telewizory LCD to zazwyczaj odbiorniki o mniejszych przekątnych.

Telewizory o matrycach w technologii LED – zapewnia ona lepszy kontrast kolorów niż w technologii LCD. Poza tym wyższej jakości jest parametr jasności obrazu. Telewizory o takich matrycach zużywają również mniej energii, niż te wymienione wyżej.

Telewizory, w których wykorzystano technologię OLED – działają na podobnej zasadzie jak urządzenia z matryca LED, jednak są nowocześniejsze. Pozwala na oglądanie obrazu w rozdzielczości 4K. To prawie kinowy komfort!

A skoro przy rozdzielczości jesteśmy, o niej więcej w dalszej części tekstu.

Rozdzielczość FULL HD czy inna?

Jeśli chodzi o rozdzielczość telewizora, to zasada jest taka, że im więcej pikseli ma ekran telewizora, tym rozdzielczość jest większa. A to z kolei wpływa na to, że obraz jest bardziej szczegółowy, co przekłada się na komfort oglądania. Do popularnych rozdzielczości należy HD (HD ready). Technologia HDR jest uważana za wystarczającą, jeśli chcemy wykorzystywać telewizory w jego standardowym przeznaczeniu. Dziś jednak najbardziej cenione są telewizory, w których została wykorzystana rozdzielczość Full HD. Szczególną radość będzie ona sprawiała miłośnikom Blu-Ray czy grania w gry na konsolach. Ultra HD to zwiększone o parę razy możliwości matrycy Full HD. Jeszcze bardziej zaawansowanymi pod względem rozdzielczości są telewizory z matrycami 4K i 8K.

Smart TV – więcej niż telewizor

Prawdziwą rewolucją na rynku odbiorników stał się Smart TV. To typ telewizora, który ma system operacyjny – najczęściej są to: Android TV, Tizen czy WebOS. Takie telewizory są stworzone dla tych, którzy chcą wykorzystać je nie tylko do odbierania kanałów TV. Smart TV dzięki połączeniu z internetem pozwala: korzystać z serwisów streamingowych (jak np. Netflix), różnych aplikacji, przeglądać strony internetowe czy grać w gry. Telewizory tego typu to urządzenia właściwie wielofunkcyjne, jeśli chodzi o media, a ich możliwości są coraz bardziej doceniane.

Jak więc widać, nie tylko rozmiar telewizora ma znaczenie. Szeroka oferta telewizorów https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/telewizory w przystępnych cenach i z przyjaznymi dla kieszeni opcjami zakupów pozwoli wybrać telewizor, który w pełni będzie odpowiadał naszym potrzebom.