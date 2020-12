Terminal płatniczy - szansa na rozwój i zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa (art. spons.)

21 grudnia 2020, 09:59

Rosnąca systematycznie popularność transakcji bezgotówkowych sprawia, że klienci przyzwyczajają się do określonych metod płatności, przez co preferują korzystanie z miejsc, które im to umożliwiają. W związku z tym przedsiębiorstwa posiadające terminal płatniczy mogą liczyć na większą liczbę klientów i wyższe obroty.

Polacy pokochali płatności bezgotówkowe

Płatności bezgotówkowe cieszą się z naszym kraju coraz większą popularnością. Codzienne życie pokazuje, że w wielu przypadkach gotówka jest nam zwyczajnie zbędna. Lubimy być postrzegani jako ludzie nowocześni, dlatego też jesteśmy coraz bardziej otwarci na zmiany i udogodnienia. Według danych Narodowego Banku Polskiego za I kwartał 2020 roku obecnie Polacy są w posiadaniu ponad 43 mln kart płatniczych, a ponad 86% z nich umożliwia dokonywania płatności zbliżeniowych. Transakcje zbliżeniowe są obecnie najpopularniejsze ze względu na wygodę oraz bezpieczeństwo higieniczne związane z pandemią.

Posiadanie terminala płatniczego - zalety

Płatności bezgotówkowe oprócz korzyści dla klientów, mają również wiele zalet z punktu widzenia przedsiębiorcy, m.in.:

- wyższe obroty - umożliwienie płacenia bezgotówkowo korzystnie wpływa na zwiększenie ogólnej liczby transakcji oraz ich kwot;

- szybsza i łatwiejsza obsługa kasowa - błyskawiczne płatności zbliżeniowe bez konieczności wydawania reszty;

- bezpieczeństwo transakcji - płatności bezgotówkowe wykluczają ryzyko przyjęcia fałszywego banknotu, pomyłki w naliczeniu należności, czy wydawaniu reszty. System akceptuje transakcje tylko, gdy klient ma odpowiednią sumę na koncie;

- oszczędność czasu - pieniądze od klientów trafiają bezpośrednio na konto firmy, co sprawia, że już nie musimy liczyć utargów i odwozić ich do banku;

- bezpieczeństwo firmy - mniej pieniędzy znajduję się w kasie, co zmniejsza ryzyko kradzieży i utraty gotówki;

- rozszerzenie oferty o dodatkowe usługi - posiadanie terminala umożliwia oferowanie usług dodatkowych takich jak m.in.: doładowania telefonów, sprzedaż kart przedpłaconych Paysafecard, cashback i wiele innych. Szersza oferta oznacza większe obroty i większy zysk;

- prestiż - firma posiadająca terminal płatniczy jest postrzegana jako przyjazna klientowi i nowoczesna.

Korzyści płynące z posiadania terminala wynikają również z tego, że musi on być odpowiednio dopasowany do aktualnych potrzeb firmy. Różne oferty terminali porównasz na pep.pl.

Terminal płatniczy = większe obroty = większy zysk

Brak terminala płatniczego to ogromna strata dla przedsiębiorcy, która może przynieść negatywne skutki w osiąganych wynikach firmy. Jak wynika z przeprowadzonych przez NBP badań, w I kwartale 2020 roku odnotowano 1,4 mld transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 92,90 mld zł. Średnia kwota przeprowadzonych transakcji to ok 66 złotych. W dobie powszechnych płatności bezgotówkowych posiadanie terminala płatniczego to w pewnym sensie obowiązek przedsiębiorcy, który chce w pełni wykorzystać postęp technologiczny.

Zastanawiasz się jak terminal płatniczy może zwiększyć sprzedaż w Twojej firmie? Dzięki posiadaniu tego urządzenia firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku, a klienci chętniej zostawiają w niej większe kwoty. Organizatorzy badań społecznych dowodzą, że klient płacący bezgotówkowo chętniej robi większe zakupy, ponieważ nie odczuwa fizycznej straty pieniędzy z portfela oraz nie martwi się, że zabraknie mu gotówki, gdy kupi więcej. Przy płatnościach bezgotówkowych kupujący chętniej rozszerzają listę zakupów o dodatkowe produkty.